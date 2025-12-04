Odkryj przepiękne miasto w Polsce. Niedoceniane, a zapierające dech w piersiach. Odkryj Nowy Targ

Nowy Targ to raj dla miłośników zimowych sportów, oferujący ponad 35 km tras do narciarstwa biegowego z widokami na Tatry, Pieniny i Gorce.

Miasto zaprasza na Bieg Podhalański im. Jana Pawła II, jeden z największych biegów narciarskich w Polsce, oraz kameralne wyciągi narciarskie.

Odkryj atrakcje takie jak Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne „Brama w Gorce” ze ścieżką w koronach drzew i lotnisko oferujące loty widokowe.

Poznaj bogatą ofertę kulturalną i sportową Nowego Targu, idealną dla każdego, kto szuka aktywnego wypoczynku i niezapomnianych wrażeń.

Nowy Targ. Wyjątkowe trasy dla turystów i narciarzy

Na szczególną uwagę zasługują również nowotarskie trasy narciarstwa biegowego, które stanowią zimową alternatywę dla wycieczek rowerowych. To ponad 35 kilometrów profesjonalnie przygotowanych i różnorodnych szlaków narciarskich. Trasa na tzw. „Kole” na Stadionie Miejskim w Parku im. A. Mickiewicza to idealne rozwiązanie do treningu, nauki i utrzymania sportowej formy. Trasa w obrębie Boru Kombinackiego to z kolei miejsce dla osób szukających spokojniejszych wrażeń w towarzystwie przyrody, bowiem jej ślady w większości prowadzą przez tereny leśne. Trzeci szlak narciarstwa biegowego w Nowym Targu znajduje się w obrębie lotniska i Boru na Czerwonem. To trasa o wyjątkowych walorach krajobrazowych, pozwalająca uprawiać biegi narciarskie z widokiem na cztery pasma górskie sąsiadujące ze Stolicą Podhala: Tatry, Pieniny, Gorce i Babią Górę.

Bieg Podhalański. Imprezy w Nowym Targu

Najważniejszą imprezą sportową, organizowaną w Stolicy Podhala jest Bieg Podhalański im. Jana Pawła II. To drugi co do wielkości bieg narciarski w Polsce. Przez lata organizacji, impreza zyskała ogromną renomę wśród sportowców i stała się punktem obowiązkowym w kalendarzach wszystkich miłośników sportów zimowych. O dużym zainteresowaniu udziałem świadczą błyskawicznie zapełniające się listy startowe. W 2026 roku wydarzenie jest planowane na 17 stycznia. Szczegółowe informacje na stronie https://bieg.nowytarg.pl.

Zimowe atrakcje w Nowym Targu

W Nowym Targu funkcjonują dwa kameralne wyciągi narciarskie – Długa Polana i Zadział. Są to miejsca, gdzie bez tracenia czasu na stanie w kolejce, można jeździć na nartach w każdym wieku. Będąc na Długiej Polanie warto także odwiedzić, położone niecały kilometr dalej, Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne „Brama w Gorce”. To położone, w okolicznym Waksmundzie, miejsce słynie z najdłużej w Europie ścieżki edukacyjnej w koronie drzew. Dodatkowa czekają liczne atrakcje dla każdego bez względu na wiek.

Zimą warto również odwiedzić Gorce, które są jednymi z najbardziej dostępnych o tej porze roku pasm górskich. Z Nowego Targu półgodzinnym spacerem można dotrzeć na Łapsową Polanę. Jest to miejsce z pięknym widokiem na Tatry. Tutaj możecie w Kolibie na Łapsowej Polanie posilić się. Obok Koliby spotkacie „owcę-turystkę”, czyli jedną z rzeźb nowotarskiego szlaku owiec. Dłuższa, ponad dwugodzinna wycieczka do Schroniska PTTK Turbacz z Nowego Targu, to możliwość podziwiania walorów pasma Gorców. Na trasie znajdują się miejsca z pięknym widokiem na Tatry, Pieniny i Jezioro Czorsztyńskie. Ze schroniska w 10 minut można dojść na Turbacz, najwyższy szczyt Gorców. Gorce to świetne miejsce także dla uprawiania skitouringu.

Atrakcje turystyczne dla każdego

Nowy Targ posiada również bardzo bogatą własną ofertę turystyczną. To idealne rozwiązanie dla osób, które nie lubią planować dalekich i angażujących wycieczek oraz oczekują wszechstronnej oferty w sąsiedztwie swojego urlopowego pobytu. Stolica Podhala oferuje różnorodną infrastrukturę sportową zarządzaną przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu. Najbardziej popularny obiekt to nowoczesna pływalnia miejska, która oferuje basen sportowy, rekreacyjny, do nauki pływania, brodzik dla dzieci oraz zjeżdżalnie rurowe, dzięki temu jest idealnym miejscem dla całej rodziny. Ponadto miłośnicy aktywnego wypoczynku mogą korzystać ze ślizgawek w Miejskiej Hali Lodowej. Odwiedzając nowotarskie lodowisko, warto udać się do sali tradycji Klubu Hokejowego Podhale Nowy Targ, 19. krotnego mistrza Polski, to tutaj narodziła się podhalańska sportowa legenda. W sezonie zimowym na nowotarskim Rynku czeka na łyżwiarzy także mobilne lodowisko.Również miłośnicy aktywnego uczestnictwa w sportowej rywalizacji znajdą coś dla siebie. Na terenie Nowego Targu o każdej porze roku są organizowane liczne wydarzenia sportowe zarówno dla amatorów, jak i profesjonalistów. Jednym z nich jest Turbacz Trail, ze swoją letnią i zimową edycją. To wydarzenie stworzone dla miłośników biegów po wymagającym górskim terenie. Bieg po nieprzewidywalnych i trudnych gorczańskich szlakach co roku przyciąga dziesiątki biegaczy.

Kolejną wyjątkową nowotarską atrakcją jest najwyżej położone w Polsce lotnisko, znajdujące się przy południowej granicy miasta. Tu swoją siedzibę ma Aeroklub Nowy Targ. Miejscowi piloci oferują przelot nad Podhalem, Tatrami i Gorcami. To wyjątkowe i ekscytujące przeżycie móc zobaczyć nasz piękny region z lotu ptaka. Pasjonaci awiacji mogą spróbować swoich sił w szybownictwie. Lotnisko oferuje również możliwość uprawiania spadochroniarstwa. Wczesną wiosną nowotarskie lotnisko staje się gospodarzem Małopolskiego Festiwalu Balonowego. To widowiskowe wydarzenie co roku przyciąga kilkadziesiąt załóg balonowych z całej europy, które wspólnie inaugurują wysoki sezon lotów. Odwiedzający mają okazję przez kilka dni obserwować barwne przeloty Fiesty oraz kibicować załogom w pucharowych zmaganiach. Piloci balonów doceniają idealne warunki, które daje nowotarskie lotnisko i jego sąsiedztwo, często porównując je do tureckiej Kapadocji.

W niedalekim sąsiedztwie lotniska w Nowym Targu znajduje się Bór na Czerwonem. To jeden z najstarszych rezerwatów w Polsce, obecnie wpisany na listę obiektów objętych Konwencją Ramsarską. Ustępujące lodowce stworzyły w jego obrębie unikalny krajobraz, który przetrwał do dziś. Dzięki stworzonej na terenie rezerwatu ścieżce edukacyjnej możemy dokładniej poznać historię torfowiska oraz jego znaczenie przyrodnicze. To idealne miejsce dla osób szukających wyciszenia i kontemplacji.

Nowy Targ. Co warto zobaczyć?

Na odwiedzających Stolicę Podhala czeka również bogata oferta kulturalna. To liczne zabytki, pomniki i muzea. Jednym z nich jest Muzeum Drukarstwa. Znajduje się tam jedyny na świecie zachowany do dziś tak wczesny model pospiesznej maszyny drukującej z wiedeńskiej fabryki Helbig & Müller. Zainteresowani mogą z jej pomocą mogą rozwinąć drukarskie umiejętności i poczuć ducha epoki. Placówka prowadzi stałą ekspozycję z zakresu drukarstwa oraz liczne warsztaty i spotkania edukacyjne. Kolejną placówką muzealną wartą odkrycia jest Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego. Znajduje się w budynku Ratusza miejskiego, którego historia sięga XV wieku. Placówka oferuje stałą ekspozycję dotyczącą historii miasta oraz funkcjonującego tu rzemiosła. Muzeum posiada również bogate zbiory sztuki i twórczości ludowej. Placówka uruchomiła również ekspozycję dotyczącą związków Jana Pawła II z Nowym Targiem. Stolica Podhala to również liczne zabytki. Oprócz Ratusza Miejskiego najważniejszymi są Kościół Św. Anny (XV/XVI wiek) i Św. Katarzyny Aleksandryjskiej (XIV wiek).