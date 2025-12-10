Wypad w góry nie tylko zimą? Skyscanner ujawnia trend „Na wysokości”: górskie podróże poza sezonem rosną w siłę!

Na wysokości: całoroczny boom na górskie wyjazdy
Turystyka górska i piesza wyraźnie zyskuje na znaczeniu przez cały rok. Coraz częściej wybieramy wyżyny nie tylko dla stoków, lecz przede wszystkim dla spokoju i kontaktu z naturą. Jak pokazuje badanie OnePoll przeprowadzone dla Skyscanner, kluczowe motywacje wyjazdów poza sezonem to: spokój i cisza (60%), malownicze wędrówki i jeziora (54%) oraz czyste powietrze i przyjemnie chłodniejsza pogoda (50%). Wiosenne i jesienne wypady oferują wachlarz aktywności, które planujemy uwzględniać w 2026 roku: hiking (40%), obserwację dzikiej przyrody (34%) oraz inne aktywności górskie (23%) takie jak kolarstwo czy pływanie w otoczeniu dzikiej natury.** Czy zainteresowanie sezonem zimowym spada? Nie! Polacy kochają góry przez cały rok – planując wyjazdy zarówno lokalnie, jak i zagranicznie.
Najpopularniejsze górskie szlaki na rok 2026
Oprócz organizacji zimowych wyjazdów, koniec roku sprzyja odważnym planom podróżniczym na nadchodzące miesiące. We współpracy z AllTrails – najpopularniejszą i cieszącą się największym
zaufaniem platformą do odkrywania tras turystycznych, która łączy społeczność ponad 80 milionów użytkowników z naturą – Skyscanner proponuje najpopularniejsze górskie szlaki, które trzeba odwiedzić w roku 2026:
- Szlak po lodowcu Rob Roy, Nowa Zelandia
- Szlak Mautohe Cathedral Cove, Nowa Zelandia
- Pętla Palm Jungle, Australia
- Montaña Siete Colores przez Llacto Cancha, Peru
- Laguna Cinco Hermanos, Argentyna
- Pętla przez Alma i Redwood Springs, Stany Zjednoczone
- Szlak Sulphur Skyline, Kanada
- Col Raiser – Secëda – Forcella Pana – schronisko Firenze, Włochy
- Adolf-Munkel-Weg, Włochy
- Old Man of Storr, Szkocja
Nadchodzący rok stoi pod znakiem podróży zgodnych z naszymi własnymi preferencjami – potwierdzają to wyniki raport Skyscanner Trendy w podróżach 2026. Sprawdź pozostałe trendy, najpopularniejsze i najbardziej korzystne destynacje, zainspiruj się i zaplanuj 2026 pełen podróżniczych spełnień – także tych Na wysokości!