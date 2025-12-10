Wypad w góry nie tylko zimą? Skyscanner ujawnia trend „Na wysokości”: górskie podróże poza sezonem rosną w siłę!

Karolina Piątkowska
2025-12-10 10:54

Sezon zimowy już za rogiem – przed nami czas wyjazdów narciarsko-snowboardowych. Jednak polscy podróżnicy chcą zdobywać góry przez cały rok! Jak pokazuje raport Skyscanner Trendy w podróżach 2026, aż 80% polskich podróżnych rozważa górskie wyjazdy także wiosną i jesienią*. Trend Na wysokości nabiera rozpędu: będziemy podróżować coraz wyżej, chętniej wybierając malownicze ścieżki i zachwycające panoramy poza tradycyjnym sezonem zimowym. Skyscanner ujawnia 10 najpopularniejszych górskich szlaków, które należy rozważyć planując nadchodzące wyjazdy!

Na wysokości: całoroczny boom na górskie wyjazdy

Turystyka górska i piesza wyraźnie zyskuje na znaczeniu przez cały rok. Coraz częściej wybieramy wyżyny nie tylko dla stoków, lecz przede wszystkim dla spokoju i kontaktu z naturą. Jak pokazuje badanie OnePoll przeprowadzone dla Skyscanner, kluczowe motywacje wyjazdów poza sezonem to: spokój i cisza (60%), malownicze wędrówki i jeziora (54%) oraz czyste powietrze i przyjemnie chłodniejsza pogoda (50%). Wiosenne i jesienne wypady oferują wachlarz aktywności, które planujemy uwzględniać w 2026 roku: hiking (40%), obserwację dzikiej przyrody (34%) oraz inne aktywności górskie (23%) takie jak kolarstwo czy pływanie w otoczeniu dzikiej natury.** Czy zainteresowanie sezonem zimowym spada? Nie! Polacy kochają góry przez cały rok – planując wyjazdy zarówno lokalnie, jak i zagranicznie.

Najpopularniejsze górskie szlaki na rok 2026

Oprócz organizacji zimowych wyjazdów, koniec roku sprzyja odważnym planom podróżniczym na nadchodzące miesiące. We współpracy z AllTrails – najpopularniejszą i cieszącą się największym

zaufaniem platformą do odkrywania tras turystycznych, która łączy społeczność ponad 80 milionów użytkowników z naturą – Skyscanner proponuje najpopularniejsze górskie szlaki, które trzeba odwiedzić w roku 2026:

  1. Szlak po lodowcu Rob Roy, Nowa Zelandia
  2.  Szlak Mautohe Cathedral Cove, Nowa Zelandia
  3. Pętla Palm Jungle, Australia
  4. Montaña Siete Colores przez Llacto Cancha, Peru
  5. Laguna Cinco Hermanos, Argentyna
  6. Pętla przez Alma i Redwood Springs, Stany Zjednoczone
  7. Szlak Sulphur Skyline, Kanada
  8. Col Raiser – Secëda – Forcella Pana – schronisko Firenze, Włochy
  9. Adolf-Munkel-Weg, Włochy
  10.  Old Man of Storr, Szkocja

Nadchodzący rok stoi pod znakiem podróży zgodnych z naszymi własnymi preferencjami – potwierdzają to wyniki raport Skyscanner Trendy w podróżach 2026. Sprawdź pozostałe trendy, najpopularniejsze i najbardziej korzystne destynacje, zainspiruj się i zaplanuj 2026 pełen podróżniczych spełnień – także tych Na wysokości!

