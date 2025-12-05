Holenderska firma Momentum Leisure, znana z parków Majaland, buduje nowy, ogromny park rozrywki w Gliwicach.

Park zaoferuje atrakcje dla rodzin i starszych dzieci, w tym rollercoastery, z których jeden będzie częściowo na zewnątrz.

Parki rozrywki Majaland cieszą się w Polsce ogromną popularności. Projekty holenderskiego dewelopera Momentum Leisure, czyli: Majaland Kownaty, Majaland Warsaw i Majaland Gdańsk każdego roku przyciągają rodziny z dziećmi. Centrum, które powstanie w Gliwicach, nadal będzie oferowało mnóstwo atrakcji dla najmłodszych, jednak pojawi się także oferta dla starszych fanów tego typu zabawy. Miejsce będzie wspierane także przez inną markę niż pozostałe trzy ośrodki. Na razie firma nie ujawnia nazwy, tę poznamy w drugim kwartale 2026 roku. Wiadomo, że projekt skupi się na międzynarodowych, rozpoznawalnych postaciach Nickelodeon (w tym SpongeBob Kanciastoporty, Psi Patrol, Wojownicze Żółwie Ninja) oraz Smerfów, opracowanych we współpracy z Leisure Expert Group z Amsterdamu.

- To będzie zupełnie nowa koncepcja – mówi Wouter Dekkers, CEO Momentum i dodaje – Wciąż kierujemy ofertę do rodzin, jednak przesuwamy akcent na nieco starszą grupę wiekową. Dzięki znakomitej lokalizacji i unikalnym atrakcjom spodziewamy się od 400 000 do 500 000 odwiedzających rocznie – zarówno z Polski, jak i z sąsiednich Czech – czyli rynku obejmującego 40 milionów mieszkańców. Dzięki tej inwestycji jesteśmy obecni we wszystkich głównych regionach Polski i zamykamy „diament”. Nasze inwestycje odzwierciedlają nie tylko wiarę w potencjał gospodarczy Polski, ale także przekonanie o sile wspólnych, rodzinnych doświadczeń.

Park rozrywki w Gliwicach z nowymi atrakcjami. Kiedy otwarcie?

Nowy park rozrywki w Gliwicach powstanie obok centrum handlowego Europa Centralna. Do dyspozycji gości będzie teren o powierzchni 67 000 m². Park będzie obejmował 10 000 m² atrakcji pod dachem oraz 10 000 m² przestrzeni zewnętrznych, a otwarcie zaplanowano na drugi kwartał 2027 roku.

- Zestaw atrakcji w Gliwicach został zaprojektowany z myślą o dzieciach w wieku od 3 do 12 lat, ale również o rodzinach poszukujących wartościowych, wspólnych doświadczeń – wyjaśnia Wouter Dekkers i dodaje - Park zaoferuje dwa rollercoastery od renomowanych niemieckich producentów Zierer i Gerstlauer, z których jedna będzie częściowo przebiegać na zewnątrz – co będzie pierwszym takim rozwiązaniem w naszych parkach w Polsce.

Kolejną istotną różnicą będzie tradycyjne, zewnętrzne wejście do parku, zamiast dotychczasowego układu z wejściem przez halę wewnętrzną, charakterystycznego dla dotychczasowych parków. Będzie to także pierwszy park Momentum Leisure w pełni opracowany samodzielnie.