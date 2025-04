Majaland ma nowe atrakcje. W parku rozrywki w Polsce można przybić piątkę z bohaterami „Psiego patrolu” i wejść do świata SpongeBoba, a to nie koniec nowości

Dodaj to do konewki i raz w tygodniu podlewaj storczyki. Zadziała jak steryd, po którym roślina zacznie potężnie kwitnąć. Domowa odżywka wzmacniająca storczyki

Niecały rok po otwarciu trzeciego parku Majaland w Polsce, gdański obiekt przechodzi ekscytującą metamorfozę. Dzięki rozszerzonej współpracy z Nickelodeon Majaland Gdańsk jako pierwszy w kraju wzbogacił swoją strefę zewnętrzną o elementy z uwielbianych seriali animowanych, takich jak Psi Patrol (stworzony przez Spin Master Entertainment) oraz SpongeBob Kanciastoporty.

„Jesteśmy podekscytowani możliwością zaoferowania nowych atrakcji inspirowanych ukochanymi kreskówkami i cenionymi postaciami już na początku sezonu" – mówi Żaneta Gutowska-Rukszan, Dyrektor Zarządzająca Majaland Polska.

Majaland atrakcje. Co nowego czeka na gości?

Majaland, dotychczas kojarzony głównie ze światem Pszczółki Mai i Smerfów, teraz zaprasza do spotkania z nowymi przyjaciółmi. Od kwietnia 2025 roku we wszystkich trzech parkach Majaland w Polsce pojawiły się nowe maskotki: Marshall, Chase i Skye z Psi Patrol, a także SpongeBob Kanciastoporty i Patryk Rozgwiazda. W specjalnie przygotowanej strefie meet & greet odwiedzający mogą przybić piątkę z ulubionymi postaciami i zrobić pamiątkowe zdjęcia. Co więcej, aby uczcić otwarcie Nickelodeon Land w Gdańsku, do lata dla odwiedzających gości otworzono Pokój Selfie SpongeBoba – przestrzeń inspirowana bajką, w której można poczuć się jak na planie filmowym.

Strefa zewnętrzna w nowej odsłonie

Strefa zewnętrzna Majaland Gdańsk, ponownie otwarta po sezonie zimowym, oferuje liczne atrakcje wodne i tematyczne, zaprojektowane dla gości w każdym wieku. W tym roku, jako nowość, została wzbogacona o dekoracje i elementy inspirowane bajkami Psi Patrol oraz SpongeBob Kanciastoporty.

Magiczna Kolejka Smerfów

Kolejka Smerfów w Majaland Gdańsk przeszła metamorfozę! Odwiedzający mogą teraz cieszyć się bardziej immersyjnym doświadczeniem, wzbogaconym o rozbudowaną fabułę, nowe postacie, muzykę oraz interaktywne przestrzenie. Goście będą mogli pomóc Smerfowi Pracusiowi chronić Wioskę Smerfów przed złośliwym Gargamelem i Azraelem!

Majaland nowe bilety roczne

Majaland wprowadził dwa nowe rodzaje biletów rocznych: Platinium i Silver. Karnet Platinium zapewnia nieograniczony dostęp do wszystkich trzech parków w Polsce, natomiast opcja Silver umożliwia nieograniczony dostęp do atrakcji jednego wybranego parku Majaland oraz gwarantuje 40% zniżki na wstęp do pozostałych dwóch.

„W ten sposób wychodzimy naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych gości, chcąc zapewnić im najwygodniejsze rozwiązania i ulepszyć w ten sposób ich doświadczenia związane z pobytem w naszych parkach" - dodaje Rafał Zagórski, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Majaland Polska.

Majaland Gdańsk – idealne miejsce na rodzinny wypad

Majaland Gdańsk, zajmujący powierzchnię 20 000 m² i oferujący 24 atrakcje, to doskonałe miejsce dla rodzin z dziećmi. Dogodnie położony w pobliżu historycznego Gdańska, park zaprasza do świata ulubionych bohaterów bajek, takich jak Pszczółka Maja, Smerfy, SpongeBob Kanciastoporty czy Wojownicze Żółwie Ninja. Park czynny jest codziennie w godzinach 10.00-18.00, przez cały rok, z bezpłatnym wstępem dla dzieci poniżej 85 cm wzrostu.

