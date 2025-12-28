Kiedy rozebrać choinkę? Jeśli zrobisz to za wcześnie ściągniesz pecha na całą rodzinę

Tradycja ubierania choinki ma swoje daty, podobnie jak jej rozbieranie, choć każdy może to zrobić, kiedy chce.

Istnieją trzy główne terminy na pożegnanie z drzewkiem, zgodne z polskimi zwyczajami, a przesądy ostrzegają przed zbyt szybkim działaniem.

Zbyt wczesne rozstanie z choinką może podobno przynieść pecha, a pozostawienie jej zbyt długo również ma swoje konsekwencje.

Sprawdź, jakie daty są kluczowe i dlaczego warto poczekać z rozbieraniem choinki, aby zachować świąteczną pomyślność!

Kiedy można rozebrać choinkę? Jeśli zrobisz to za wcześnie, możesz ściągnąć pecha na siebie i domowników

Choinka od dawna jest nie tylko symbolem świąt, ale także elementem obrosłym w liczne zwyczaje i ludowe przekonania. W wielu polskich domach jej rozbieranie nie jest przypadkowe, towarzyszą temu konkretne daty i przesądy. Najważniejsze z nich dotyczą okresu przed Świętem Trzech Króli. Według niektórych przekazów nie powinno się rozbierać drzewka wcześniej. Uważano, że zbyt wczesne pożegnanie choinki może „przegonić” świąteczną pomyślność lub zakończyć okres błogosławieństw, który według tradycji, trwa do 6 stycznia. Popularny jest także przesąd mówiący o tym, by nie powinno się zachowywać ozdobionej choinki po 3 lutego. W niektórych regionach Polski uważano, że choinka powinna zniknąć przed 2 lutego lub najpóźniej tego dnia. Pozostawienie jej dłużej mogło zwiastować stagnację lub kłopoty w nadchodzącym roku.

Kiedy rozebrać choinkę? Trzy daty zgodne z tradycją

6 stycznia to pierwszy termin na rozebranie choinki zgodnie z tradycją. W uroczystość Objawienia Pańskiego (święto Trzech Króli) dajemy sobie czas na to, by skupić się na tym, co przed nami. Rozebranie choinki i posprzątanie świątecznych ozdób tego dnia oznacza, że narodzenie Chrystusa już się dokonało, a my możemy świętować pamiątkę objawienia się Jezusa mędrcom ze Wschodu, a przez nich wszystkim ludziom i całemu światu. Kolejna data to niedziela Chrztu Pańskiego, która w 2026 roku wypada 11 stycznia. Wtedy kończy się liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Według tradycji możemy rozebrać choinkę, posprzątać świąteczne ozdoby i skupić się na kolejnych wydarzeniach. W pierwszą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) wspominamy bowiem chrzest Jezusa Chrystusa w Jordanie, kiedy objawił się Izraelitom jako prawdziwy Mesjasz namaszczony Duchem Świętym. Skoro liturgiczny okres Bożego Narodzenia kończy się w pierwszą niedzielę po święcie Objawienia Pańskiego, to dlaczego choinka na placu św. Marka w Watykanie stoi do 2 lutego? Ponieważ właśnie wtedy obchodzone jest święto Ofiarowania Pańskiego, inaczej zwane świętem Matki Boskiej Gromnicznej. Wtedy kończy się tradycyjny okres Bożego Narodzenia, śpiewania kolęd i pastorałek. Samo święto upamiętnia ofiarowanie Jezusa Chrystusa w Świątyni Jerozolimskiej. 2 lutego, jest ostatnim terminem na rozebranie choinki.