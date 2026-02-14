Zamiast zanosić do pralni wlej to do bębna pralki, a zasłony będą czyste jak nigdy wcześniej. Sposób na pranie zasłonek bez kupnych detergentów

Zasłony to prawdziwa wylęgarnia brudu, kurzu oraz roztoczy. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele zabrudzeń kumuluje się właśnie w zasłonach. Moja babunia zawsze powtarzała, że uprane zasłony to spokojny sen. Do prania zasłon wykorzystywała domowe metody, które były równie skuteczne, co kupne środki piorące. Sama również korzystam z jej metod. Przed praniem zasłon trę to na tarce i wsypuję do bębna pralki.