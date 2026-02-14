Zamiast zanosić do pralni wlej to do bębna pralki, a zasłony będą czyste jak nigdy wcześniej. Sposób na pranie zasłonek bez kupnych detergentów

- Odkryj sprawdzony sposób babci na idealnie czyste zasłony, który wykorzystuje tylko dwa proste składniki.
- Dowiedz się, jak przygotować domowy środek piorący i w jaki sposób prać zasłony, aby uniknąć ich uszkodzenia.
- Poznaj kluczowe zasady prania zasłon w pralce, by zapewnić im długotrwałą świeżość i doskonały wygląd.
- Zacznij prać zasłony tak, aby wyglądały jak nowe, minimalnym kosztem i wysiłkiem!
Trę na tarce i wsypuję do pralki. Ustawiam pranie na 40 stopni i wkładam zasłony. Są idealnie czyste
Przyjęło się, że najważniejsze jest pranie firanek. To właśnie firanki stanowią pierwszą barierę ochronną pomiędzy mieszkaniem, a zanieczyszczeniami z powietrza. Wiele osób podczas porządków zapomina o zasłonach. Na nich również osiada kurz, smog, spaliny oraz inne zabrudzenia. Nieprane zasłony to siedlisko kurzu, które może potęgować alergie i wpływać na jakość powietrza. Zasłony powinno prać się równie często, co firanki. Na szczęście zasłony najczęściej nie wymagają intensywnego prania i namaczania. Moja babcia do prania zasłon wykorzystywała szare mydło. Tarła je na tarce z dużymi oczkami i starte mydliny wsypywała do bębna pralki. Aby efekt był jeszcze lepszy wsypywała do pralki również 2 łyżeczki sody oczyszczonej. Ustawiała pranie na 40 stopniach i delikatnie wirowanie. Po skończonym programie wyjmowała idealnie czyste i pachnące zasłony. Efekt robił wrażenie. Sama również zaczęłam korzystać z tej metody i jestem zaskoczona, jak skuteczna ona jest. To tani sposób na pranie zasłon.
Dodaj 5 łyżek do wody, namocz zasłony i ustaw program piorący
Do wanny wsypuję 5 łyżek płatków mydlanych. Możesz je kupić w sklepie, lub wykonać własnoręcznie ścierając klasyczne mydło w kostce. Do wanny wlej letnią wodę i w taki przygotowanej mieszance namocz zasłony. Zostaw je na około 2/3 godziny. Po tym czasie przełóż je do pralki i ustaw same płukanie. Zasłony wyjmiesz z pralki czyste i pachnące. Od razu po praniu rozwieś je na karniszach, dzięki temu wszelkiego rodzaju zagniecenia prostują się podczas schnięcia. Jeżeli na zasłonach jest więcej zagnieceń to prostuj je przy pomocy parownicy do ubrań.
Jak prać zasłony w pralce?
Decydując się na pranie zasłon w pralce musisz przestrzegać kilku ważnych zasad. Przede wszystkim pamiętaj, by nie prać zasłon z innymi rzeczami. Bęben pralki powinien być zapełniony jedynie ma 1/3 swojej obojętności. Dzięki temu detergent piorący wraz z wodą będą mogły swobodnie przepływać pomiędzy materiałem, a także zasłonki nie pogniotą się tak bardzo. Podobnie jak w przypadku firanek, nie susz zasłon w suszarce bębnowej. Uważaj także na wirowanie, zbyt wysokie obroty także mogą uszkodzić materiał. W ten sposób możesz zniszczyć i pozaciągać materiał. Temperatura prania zasłon powinna być niska i wynosić około 30 stopni. Zbyt wysoka temperatury może doprowadzić do skurczenia się tkaniny.