Wyciśnij połówkę do wody i umyj pożółkłe ramy okienne. Zadziała na plastik jak bezpieczny wybielacz. Mycie ram okiennych

Białe ramy okienne często żółkną i brudzą się, tracąc estetyczny wygląd, a silne detergenty mogą je uszkodzić.

Istnieje bezpieczny, domowy sposób na wybielenie i dokładne wyczyszczenie ram okiennych, który przywróci im dawny blask.

Wystarczy przekroić pewien owoc, wycisnąć jego sok do wody i umyć nim framugi, by działał jak naturalny wybielacz.

Chcesz poznać ten prosty trik na czyste i białe ramy okienne? Przeczytaj cały artykuł!

Przekrój, wyciśnij do wody i umyj ramy okienne. Działa jak bezpieczny wybielacz

Podczas mycie okien pod żadnym pozorem nie powinniśmy zapominać o umyciu ram, okiennych. Zwłaszcza, jeśli są one w kolorze białym. Dlaczego? Plastikowe ramy okienne pod wpływem promieni słonecznych żółkną, a smog i kurz szybko się na nich osadzają i niestety ciężko je zmyć. W efekcie framugi nie wyglądają estetycznie. Wówczas wiele z nas zastanawia się czym myć ramy okienne, aby je wybielić i przywrócić im dawny wygląd? Przede wszystkim pamiętaj, aby zdecydowanie nie stosować silnych detergentów. Do mycia ram okiennych nie są także zalecane wybielające mleczka czyszczące, gdyż środki chemiczne mogą zmatowić plastik i framugi okien już nigdy nie odzyskają swojego blasku. Poza tym zbyt mocne preparaty mogą także prowadzić do odbarwień. Czym zatem myć ramy okienne plastikowe? Tu wystarczy przygotować domowy płyn wybielający, który ma bezpieczne dla PCV działanie. Przekrój, wyciśnij do wody i umyj framugi.

Domowy płyn do mycia ram okiennych. Wyczyści je i wybieli

Ten domowy sposób na mycie ram okiennych jest z pewnością bezpieczny dla plastiku i skuteczny. Wystarczy, że przekroisz cytrynę na pół i wyciśniesz z niej sok. Następnie do pojemnika ze spryskiwaczem wlej 1,5 szklanki wody, sok z połowy cytryny i łyżeczkę płynu do naczyń. Spryskaj tym ramy i wyczyść miękką ściereczką. Sok z cytryny działa wybielająco, natomiast płyn do naczyń z łatwością usunie wszelkie zabrudzenia.

Mycie ram okiennych sodą oczyszczoną

Innym świetnym sposobem na bardzo brudne ramy okienne jest soda oczyszczona. Przygotuj pastę z sody i odrobiny wody i wetrzyj ją w plastikowe framugi. Po chwili przetrzyj wilgotną szmatką. Można również przygotować roztwór wody z sodą oczyszczoną. Wsyp pięć łyżek sody do 1 litra ciepłej wody i zamieszaj. Następnie zwilż w tym roztworze ściereczkę i umyj dokładnie ramy okienne. Soda oczyszczona działa na framugi niczym wybielacz, a do tego świetnie radzi sobie z zabrudzeniami. Oczywiście na bieżąco wycieraj ramy na sucho, aby nie powstały na nich zacieki.

