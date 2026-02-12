Wymieszaj z ciepłą wodą i nałóż na brudne fugi. Wybieli je bez szorowania, a brud zmyjesz samą wodą. Sposób na czyszczenie fug

Masz dość brudnych fug i męczącego szorowania? Istnieje prosty, domowy sposób, by przywrócić im biel.

Pewna ekspertka od domowych porządków podzieliła się niezwykle skuteczną metodą na czyste fugi bez wysiłku.

Sekretem jest specjalna pasta, która aktywnie rozkłada brud i osady, nie niszcząc powierzchni.

Odkryj, jak łatwo możesz wybielić fugi i silikony, by lśniły czystością – bez szorowania!

Wymieszaj z ciepłą wodą i nałóż na brudne fugi. Wybieli je bez szorowania

Wąskie spoiny między płytkami to idealne miejsce na gromadzenie się brudu i kurzu. W efekcie już po kilku tygodniach jasne fugi zmieniają swój kolor na ciemniejszy i zdecydowanie nie wyglądają estetycznie. Niestety chyba każdy przyzna, że czyszczenie fug należy do najmniej lubianych zajęć podczas porządków domowych. Wynika to z faktu, że najcześciej wiąże się ono z pracochłonnym szorowaniem spoin między płytkami małą szczoteczką, a nawet stosowaniem silnie chemicznych preparatów. A mało kto wie, że zamiast silnej chemii można zastosować domowe sposoby na czyszczenie brudnych fug, które są naprawdę skuteczne, a na pewno mniej szkodliwe. Jednym z takich sposobów jest pasta czyszcząca przygotowana z dwóch składników. Nałóż ją na brudne fugi, a będą białe jak nowe.

Domowy sposób na czyszczenie fug

Przepis na domową pastę do czyszczenia fug zamieściła na swoim koncie na Instagramie Joanna Drożyńska, ekspertka od porządków w domu. W krótkim filmiku pokazała, jak przygotować i stosować ją w swoim domu.

Mój sposób na uporczywy brud: pasta z nadwęglanu sodu + odrobina wody w temperaturze min 40°C

- napisała ekspertka. Taka pasta sprawdzi się nie tylko w czyszczeniu fug, ale też silikonu czy zakamarków wokół kabiny prysznicowej.

Nadwęglan sodu po kontakcie z wodą uwalnia aktywny tlen, który wybiela oraz rozkłada brud, osady z mydła i naloty, nie niszcząc powierzchni. To dlatego fuga i silikon robią się wyraźnie jaśniejsze, a Ty nie musisz tracić siły na szorowanie

- tłumaczy. Jak przygotować taką pastę? Otóż wystarczy do miseczki wsypać około 4 łyżki nadwęglanu sodu i dodać do niego odrobinę ciepłej wody, tak aby powstała pasta o gęstej konsystencji. Nałóż ją na brudne fugi i delikatnie wyszoruj szczotką. Na koniec spłucz wodą, a brud zniknie. Fugi będą wybielone i czyste.

