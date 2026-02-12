Wymieszaj z ciepłą wodą i nałóż na brudne fugi. Wybieli je bez szorowania, a brud zmyjesz samą wodą. Sposób na czyszczenie fug

- Masz dość brudnych fug i męczącego szorowania? Istnieje prosty, domowy sposób, by przywrócić im biel.
Wymieszaj z ciepłą wodą i nałóż na brudne fugi. Wybieli je bez szorowania
Wąskie spoiny między płytkami to idealne miejsce na gromadzenie się brudu i kurzu. W efekcie już po kilku tygodniach jasne fugi zmieniają swój kolor na ciemniejszy i zdecydowanie nie wyglądają estetycznie. Niestety chyba każdy przyzna, że czyszczenie fug należy do najmniej lubianych zajęć podczas porządków domowych. Wynika to z faktu, że najcześciej wiąże się ono z pracochłonnym szorowaniem spoin między płytkami małą szczoteczką, a nawet stosowaniem silnie chemicznych preparatów. A mało kto wie, że zamiast silnej chemii można zastosować domowe sposoby na czyszczenie brudnych fug, które są naprawdę skuteczne, a na pewno mniej szkodliwe. Jednym z takich sposobów jest pasta czyszcząca przygotowana z dwóch składników. Nałóż ją na brudne fugi, a będą białe jak nowe.
Domowy sposób na czyszczenie fug
Przepis na domową pastę do czyszczenia fug zamieściła na swoim koncie na Instagramie Joanna Drożyńska, ekspertka od porządków w domu. W krótkim filmiku pokazała, jak przygotować i stosować ją w swoim domu.
Mój sposób na uporczywy brud: pasta z nadwęglanu sodu + odrobina wody w temperaturze min 40°C
- napisała ekspertka. Taka pasta sprawdzi się nie tylko w czyszczeniu fug, ale też silikonu czy zakamarków wokół kabiny prysznicowej.
Nadwęglan sodu po kontakcie z wodą uwalnia aktywny tlen, który wybiela oraz rozkłada brud, osady z mydła i naloty, nie niszcząc powierzchni. To dlatego fuga i silikon robią się wyraźnie jaśniejsze, a Ty nie musisz tracić siły na szorowanie
- tłumaczy. Jak przygotować taką pastę? Otóż wystarczy do miseczki wsypać około 4 łyżki nadwęglanu sodu i dodać do niego odrobinę ciepłej wody, tak aby powstała pasta o gęstej konsystencji. Nałóż ją na brudne fugi i delikatnie wyszoruj szczotką. Na koniec spłucz wodą, a brud zniknie. Fugi będą wybielone i czyste.