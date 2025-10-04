Nakładam na brudne fugi i przecieram szczoteczką. Po chwili wyglądają jak nowe. Czyszczenie fug domowym sposobem

Skuteczny domowy sposób na czyszczenie fug to mieszanka 1/2 szklanki wody utlenionej i 1 szklanki sody oczyszczonej. Nałożyć na fugi, po 10 minutach wyszorować szczoteczką i przetrzeć wilgotną ścierką.

Inne domowe metody czyszczenia fug to użycie pasty do zębów, pasty z proszku do pieczenia i wody (na 2 godziny) lub rozcieńczonego Domestosu (zachować ostrożność i używać rękawiczek).

Regularne czyszczenie fug zapobiega trwałemu wnikaniu brudu i ułatwia utrzymanie ich w czystości.

Wsypuję 1 szklankę, nakładam na brudne fugi i przecieram szczoteczką. Wyglądają jak nowe

Czyszczenie fug to wcale nie jest tak prosta sprawa. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy nie robiliśmy tego od dłuższego czasu, może się okazać, że brud, błoto, czy tłuszcz na dobre weszły w obszar między płytkami i czeka nas nie tylko pracochłonne szorowanie, ale konieczne jest użycie silnego detergentu. Dlatego przede wszystkim warto robić to regularnie. A czym czyścić fugi, aby wyglądały jak nowe? Warto mieć na uwadze, że czyszczenie fug domowymi sposobami jest równie skuteczne co przy zastosowaniu silnej chemii, a przy tym jest na pewno bezpieczniejsze. Przepis na jeden z nich znalazłam na Instagramie i w moim domu sprawdził się znakomicie. Wystarczy wymieszać około 1/2 szklanki wody utlenionej ze szklanką sody i nałożyć na brudne spoiny. Po 10 minutach delikatnie szoruję szczoteczką do zębów i przecieram wilgotną ścierką. Fugi są czyste i wyglądają dosłownie jak nowe.

Domowe sposoby na czyszczenie fug

Istnieje jeszcze kilka innych sposobów na czyszczenie fug. W przypadku białych spoin sprawdzi się również pasta do zębów, którą nanosimy szczoteczką do zębów i szorujemy. Na koniec powierzchnię należy przetrzeć wilgotną ściereczką. Jednym z najprostszych sposobów jest wykorzystanie proszku do pieczenia. Wystarczy przygotować gęstą pastę z proszku i wody, a następnie nałożyć ją na spoiny. Po 2 godzinach zmyć wilgotną ściereczką. Niektórzy polecają również do wyczyszczenia jasnych fug zastosowanie Domestosu. Domestos rozcieńcz z wodą w proporcji 1:1 i za pomocą szczoteczki do zębów nakładaj go na fugi, delikatnie szorując. Jednak tu trzeba zachować środki ostrożności i koniecznie założyć rękawiczki jednorazowe.