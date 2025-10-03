Naturalny proszek działa jak steryd wzrostu do sansewierii. Po nim roślina rośnie jak szalona. Odżywka do sansewierii

Sansewieria, znana jako wężownica, to popularna roślina doniczkowa, ceniona za łatwość pielęgnacji i dekoracyjne liście.

Aby sansewieria rosła bujnie, oprócz odpowiedniego stanowiska i podlewania, kluczowe jest jej odżywianie.

Poznaj prosty i skuteczny sposób na naturalny nawóz, który sprawi, że Twoja sansewieria będzie rosła "jak szalona"!

Rozsypuję 2 łyżki w doniczce sansewierii. Działa jak steryd, a ona rośnie jak szalona

Sansewieria jest znana w Polsce również pod nazwą wężownica lub języki teściowej. To niewątpliwie jedna z najbardziej lubianych roślin doniczkowych w domach Polaków. Przypominające miecze liście w intensywnie zielonym kolorze, z żółtymi obwódkami lub cętkami przyciągają uwagę i są przepiękną ozdoba każdego pomieszczenia. Do tego pielęgnacja sansewierii jest naprawdę łatwa, więc nie dziwi fakt, że zyskała ona taką popularność. Oczywiście oprócz zapewnienia jej odpowiedniego stanowiska oraz nawodnienia, nie należy pomijać odżywienia sansewierii. Doskonałym nawozem do wężownicy są skorupki po jajkach. Są bogate w wapń, który odpowiada za zasadowy odczyn gleby, co preferują sansewierie. Dodatkowo jajka są bogate w siarkę i fluor. Wystarczy po ugotowaniu, skorupki jajek drobno pokruszyć lub najlepiej zblenodować na proszek. Odmierz 2 łyżki powstałego proszku ze skorupek i rozsyp go w doniczce wężownicy. Następnie wymieszaj z glebą. Odkąd stosuję tę odżywkę do sansewierii, ta rośnie jak szalona.

Pielęgnacja wężownicy. Co lubi sansewieria?

Jak już wspominałam, pielęgnacja sansewierii nie jest skomplikowana. Najlepiej rośnie w podłożu do kaktusów i sukulentów. Próchnicza ziemia, piasek, perlit i żwirek będą szybciej przesychać i zapobiegać gniciu korzeni. Sansewieria lubi stanowisko z rozproszonym światłem, wtedy pięknie się wybarwia. Jednak dobrze radzi sobie także w zacienionych miejscach. Żeby roślina rosła prosto, nie wolno jej przelewać. Podlewamy ją niewielką ilością odstanej wody maksymalnie raz w tygodniu, gdy ziemia jest całkowicie sucha.

Jak uratować gnijącą sansewierię?

Kiedy widzisz, że Twoja wężownica wyraźnie zmarniała, a jej liście straciły piękny, intensywny kolor, to jak najszybciej musisz przesadzić chorą roślinę do nowej gleby. Najpierw wyciągnij ją z doniczki i za pomocą pędzla malarskiego delikatnie, ale dokładnie oczyść wszystkie korzenie z gleby. Korzenie, które chorują, obetnij za pomocą ostrego noża. Pozostałe korzenie polej wodą utlenioną. Na dno nowej doniczki wyłóż przepuszczalne podłoże, wsadź wężownice i zasyp korzenie ziemią z dodatkiem odrobiny cynamonu, który działa grzybobójczo i bakteriobójczo. Na przyszłość warto pamiętać, że wężownice podlewamy średnio co 2 a nawet co 4 tygodnie.