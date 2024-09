i Autor: Shutterstock

Pielęgnacja storczyka

Zamiast do kosza, wrzucam do storczyka. Kwitnie jak szalony, aż łodygi się uginają. Domowa odżywka do storczyka

Chyba każda posiadaczka storczyka pragnie, aby ten pięknie kwitł. Warto zatem zadbać o odpowiednie odżywienie rośliny. W tym celu zamiast wyrzucać to do kosza, zdecydowanie lepiej jest umieścić w doniczce ze storczykiem. Działa jak naturalna odzywka do stroczka, a ten kwitnie jak szalony. Łodygi dosłownie uginają się od kwiatów.