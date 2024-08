Zanurzam w tym storczyka na 30 minut. Kolorowe kwiaty rosną jak szalone. Domowa odżywka do storczyka

Gdzie wlać ocet do pralki na pranie ręczników? Sprzątaczka pokazała mi, jak zrobić to poprawnie. Ocet wlany w to miejsce sprawi, że ręczniki po praniu będą idealnie mięciutkie

Kiedy storczyki obsypią się kwiatami, wyglądają niezwykle elegancko i stanowią przepiękną ozdobę pomieszczenia. Nic zatem dziwnego, że skradły serca Polek i od lat królują na naszych parapetach. Oczywiście jak o każdą roślinę, tak i o storczyka warto dbać w odpowiedni sposób, a z pewnością odwdzięczy się nam za to bujnymi kwiatami. Oprócz wybrania dogodnego miejsca dla storczyka w naszym domu, czy wystarczającego podlewania, należy pamiętać o stosowaniu odżywek, które będą wspierać go we wzroście i będą chronić go przed grzybami i pleśnią. A która odżywka do storczyka jest najlepsza? Tu warto wypróbować ekologiczne nawozy, które są skuteczne, ale także tanie. Ja od miesięcy stosuję tę domową odżywkę do storczyka. Dzięki niej moja roślina jest odporna na mszyce, pleśnie, choroby, a także rośnie jak szalona i obsypuje się kolorowymi kwiatami.

Domową odżywkę do storczyka przygotowuję z trzech ząbków czosnku. Jest on nie tylko źródłem cennych składników odżywczych, ale także znakomicie wzmacnia rośliny i daje im ochronę przed wieloma grzybami i pasożytami. Obrane ząbki czosnku porządnie rozgniatam i zalewam 1 litrem letniej wody. Miksturę odstawiam na około 24 godziny. Po upływie doby przelewam ją do miski, a następnie zanurzam w niej doniczkę ze storczykiem na 30 minut. Taką kurację można robić co dwa czy trzy tygodnie, a nasze storczyki będą pięknie kwitnąć.

