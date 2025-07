Najpiękniejsze kwiaty końca lata. Sprawdź, jakie rośliny kwitną w sierpniu. Posadź je w ogrodzie i ciesz się zapachem nawet do późnej jesieni

Sierpień to idealny moment, by zaplanować jesienny ogród i cieszyć się kwiatami aż do pierwszych przymrozków.

Dowiedz się, które rośliny kwitną w sierpniu, od goździków po astry, i jak o nie dbać, by cieszyły oko.

Poznaj gatunki kwiatów dwuletnich i wieloletnich, które warto wysiać już teraz, by podziwiać je wiosną.

Odkryj sekrety pielęgnacji, które sprawią, że Twój ogród będzie tętnił życiem i barwami przez całą jesień.

Gdy lato powoli ustępuje miejsca jesieni, a większość roślin przekwita, w ogrodzie pojawiają się prawdziwe perły, które kwitną w pełni właśnie teraz. Mimo że w ogrodzie jest jeszcze sporo roślin, to w sierpniu trzeb pomyśleć także o tych, które zakwitną wiosną. W przyrodzie wszystko ma swój czas, a niektóre prace lepiej przeprowadzić wraz z końcem lata.

Jakie rośliny siejemy i sadzimy w sierpniu oraz wrześniu?

Sierpień to czas, w którym siejemy kwiaty dwuletnie oraz wieloletnie. To dobry moment na wysianie malwy, dziewanny, marchwi, łubinu oraz niezapominajek, bratków, dzwonków ogrodowych i stokrotek. Wraz z końcem sierpnia i początkiem września warto także wysiać nagietki, smagliczki, chabry, zawilce i fiołki. Wysiane teraz zdążą podrosnąć do zimy, a dzięki temu szybciej zakwitną i upiększą ogród. A jakimi kwiatami cieszymy się w sierpniu?

Kwiaty, które kwitną w sierpniu w ogrodzie

W sierpniu wciąż kwitną goździki. Te kwiaty cieszą nasze oczy już od maja. Są mało wymagające w uprawie. Będą rosły zarówno na piaszczysto-gliniastym podłożu, jak i na glebie próchniczej o obojętnym odczynie. Trzeba jednak posadzić je na słonczym osłoniętym od wiatru stanowisku. Odpowiednie nasłonecznienie sprawi, że będą obficie i długo kwitły. Nie walono także zapominać o regularnym podlewaniu. Mimo że są w stanie przetrwać kilka dni suszy, to o wiele lepiej, kiedy gleba jest lekko wilgotna. Warto także na bieżąco odrywać suche pąki w ich miejsce pojawią się kolejne kwiaty i będziemy mogli cieszyć się niemi aż do pierwszych przymrozków. Późną jesienią, zanim spadnie śnieg, dobrze jest obsypać je suchymi liśćmi. Kolejne pięknie kwitnące kwiaty, które sprawdza się zarówno w ogrodzie, jak i na balkonie to astry. W sklepach możemy wybierać spośród wielu odmian i kolorów. Najpopularniejsze to: aster krzaczasty, aster nowobelgijski i aster nowoangielski. Do uprawy na balkonie warto wykorzystać mniejsze odmiany takie jak aster krzaczasty. Te kwiaty lubią słońce i żyzną glebę. Trzeba też pamiętać o systematycznym podlewaniu. Podłoże powinno być zawsze lekko wilgotne. W sierpniu kwitną także m.in.: aksamitki, dalie, wrzosy, niecierpki, lwie paszcze, begonie, naparstnice, cynie, gazanie, kosmosy, lilie, słoneczniki czy malwy. Zdjęcia niektórych kwiatów znajdziesz w galerii na początku tekstu.

ZOBACZ TEŻ: Zbliża się czas cięcia lawendy według zasady angielskich ogrodników. Pamiętaj o dwóch ósemkach, a lawenda obficie zakwitnie w kolejnym sezonie