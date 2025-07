Rozpuść 6 łyżek, rozprowadź na fugach podłogowych, a wypchnie brud bez szorowania. Będą białe jak nowe. Czyszczenie fug na podłodze

Czyszczenie fug podłogowych bywa uciążliwe, a brud często wnika głęboko w spoiny.

Zamiast silnych detergentów, wypróbuj domowy płyn z sody, octu i kwasku cytrynowego.

Prosta mieszanka składników z łatwością usunie zabrudzenia, minimalizując szorowanie.

Odkryj przepis na skuteczne, bezpieczne i ekologiczne czyszczenie fug!

Rozpuść 6 łyżek, rozprowadź na fugach podłogowych, a wypchnie brud bez szorowania

Chyba każdy z nas przyzna, że wyczyszczenie fug na podłodze to wcale nie jest tak prosta sprawa. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy nie robiliśmy tego od dłuższego czasu, może się okazać, że brud, błoto, czy tłuszcz na dobre weszły w obszar między płytkami i czeka nas nie tylko pracochłonne szorowanie, ale konieczne jest użycie silnego detergentu. Jednak, zamiast od razu sięgać po silną chemię, warto wypróbować domowe płyny do czyszczenia fug podłogowych, gdyż może się okazać, że bezpiecznie i skutecznie usuną brud i rozjaśnią spoiny kafelków na podłodze. Jak przygotować taki płyn do fug? Rozpuść 6 łyżek w wodzie, dodaj 2 składniki i przelej do butelki z atomizerem. Taka mieszanka dosłownie wypchnie brud ze spoin bez konieczności mocnego szorowania.

Domowy płyn do czyszczenia fug na podłodze. Soda, ocet i kwasek cytrynowy

Jak już wspomniałam do przygotowania płynu czyszczącego do fug podłogowych będziesz potrzebować sody oczyszczonej, letniej wody, ale tez wody utlenionej i kwasku cytrynowego. W butelce ze spryskiwaczem wymieszaj:

1/2 szklanki sody oczyszczonej,

1/3 szklanki soku z cytryny,

1/4 szklanki wody utlenionej,

1/2 szklanki letniej wody.

Następnie spryskaj spoiny płytek i wyszoruj je szczoteczką do zębów lub popularną w ostatnim czasie "magiczną gąbką". Można również zastosować pastę z sody oczyszczonej.

Czym czyścić fugi na podłodze? Domowe sposoby

Czyszczenie fug domowymi sposobami jest równie skuteczne co przy zastosowaniu silnej chemii, a przy tym jest na pewno bezpieczniejsze. Tu sprawdzi się pasta do zębów, którą nanosimy szczoteczką do zębów i szorujemy. Na koniec powierzchnię należy przetrzeć wilgotną ściereczką. Jednym z najprostszych sposobów jest wykorzystanie proszku do pieczenia. Wystarczy przygotować gęstą pastę z proszku i wody, a następnie nałożyć ją na spoiny. Po 2 godzinach zmyć wilgotną ściereczką.