Dodaj jedno do cukru, a lukier będzie biały jak kreda. Przepis na lukier do pierniczków od mistrzyni kuchni polskiej

Marzysz o idealnie białym i gęstym lukrze do pierniczków, który zachwyci wszystkich?

Odkryj sekret naszych babć i Lucyny Ćwierczakiewiczowej, która do lukru dodawała zaskakujący składnik!

Sprawdź prosty przepis na lukier, który nie tylko pięknie ozdobi Twoje wypieki, ale też stanie się świetną zabawą dla całej rodziny!

Pachnące miodem, cynamonem i imbirem pierniczki są przepyszne, jednak jeśli chcemy, by nie tylko smakowały, ale także wyglądały, warto je ozdobić lukrem. Takie dekorowanie świątecznych wypieków może być okazją, żeby spędzić trochę czasu z rodziną lub przyjaciółmi. Wystarczy wcześniej upiec pierniczki i zaprosić innych do zabawy. Ciastka można ozdobić czekoladą, orzechami albo lukrem, który bardzo łatwo przygotujemy.

Jak zrobić lukier do pierniczków biały jak kreda? Przepis Lucyny Ćwierczakiewiczowej

Jeśli chcemy, by lukier był gęsty, intensywnie biały i stabilny, warto dodać do niego białka jaj. Takie przepisy znajdziemy w książkach kucharskich sprzed kilku wieków. Lucyna Ćwierczakiewiczowa, czyli mistrzyni kuchni polskiej, której książki kucharskie w XIX wieku były popularniejsze od dzieł literackich radzi, by połączyć białka z sokiem z cytryny i cukrem.

- Lukier zwyczajny biały, kredowy. Formuje się przez tarcie w jedną stronę białek i cukru; na funt cukru trzeba brać cztery białka; do smaku wciska się cytrynę, a chcąc mieć lukier ponczowy, dodaje się arak i cytrynę. Trzeć należy najmniej pół godziny – czytamy w książce „Baby, placki i mazurki: praktyczne przepisy pieczenia chleba, bułek, placków, mazurków, tortów, ciastek, pierników itp."

Warto jednak dodać, że funt cukru w XIX wieku oznaczał 500 g. Jeśli potrzebujemy odrobiny lukru do dekoracji pierniczków, wystarczy podzielić składniki. Na 125 g cukru potrzebujemy białka z jednego jaja. Natomiast resztę płynu uzupełniamy stopniowo - im mniej, tym gęstszy będzie lukier. Ponadto, dziś czas przygotowania takiego lukru będzie zdecydowanie krótszy. Wystarczy użyć cukru pudru.

Jak zrobić lukier cytrynowy lub pomarańczowy do pierniczków?

Jeśli chcemy, by lukier był jedynie słodki, do jego przygotowania użyjemy jedynie cukru i wody. Jednak, jeśli wolimy, by miał cytrynowy, lekko kwaśna smak lub też aromat pomarańczy – wodę zastąpmy sokiem z cytrusów.

Lukier do pierniczków składniki: 40 dag cukru pudru, 8 łyżek soku z cytryny lub pomarańczy, lub wody.

Przygotowanie: Zacznij od przesiania cukru pudru przez sitko do miski. Dzięki temu lukier będzie gładki i bez grudek. Dodaj sok wyciśnięty z cytryny/ pomarańczy lub wodę. Za pomocą łyżki lub trzepaczki dokładnie wymieszaj cukier puder z płynem. Jeśli lukier jest zbyt gęsty, dodaj odrobinę więcej płynu, ale pamiętaj, aby robić to stopniowo – lukier powinien być gęsty, ale płynny. Jeśli lukier jest zbyt rzadki, dodaj więcej cukru pudru. Pamiętaj, że lukier szybko zastyga, więc jeśli nie używasz go od razu, przykryj miskę folią spożywczą, aby nie wysychał. Gdy lukier jest gotowy, możesz przełożyć go do rękawa cukierniczego, łatwiej będzie malować wzory na pierniczkach. Możesz eksperymentować z różnymi smakami, dodając do lukru ekstrakt waniliowy lub też korzenne przyprawy. Te ostatnie sprawdzą się, szczególnie gdy do przygotowania lukru używasz soku z pomarańczy.