Greczynka pokazała mi, jak prać reczniki. Wyrzuciłam płyn do płukania, a wlałam kilka kropli tego. Ręczniki po praniu pachną niczym kwietnia łąka pełna konwalii i stokrotek

2025-12-24 4:09

Czy twoje ręczniki po praniu mają nieprzyjemny zapach? Koleżanka z Grecji podzieliła się ze mną doskonałą metodą, która sprawia, że świeżo uprane ręczniki pachną wspaniale. To naturalny sposób, który nie uszkadza tkanin, dzięki czemu płyn do płukania staje się zbędny.

Pranie ręczników

Autor: Shutterstock
  • Płyny do płukania, choć popularne, mogą negatywnie wpływać na ręczniki, sprawiając, że stają się twarde i nieprzyjemne w dotyku.
  • Zbyt częste używanie płynów może oblepiać włókna tkanin, a nawet wywoływać alergie skórne.
  • Odkryj grecki sekret na miękkie i pachnące ręczniki bez użycia płynu do płukania – to proste i skuteczne rozwiązanie!

Dlaczego płyny do płukania nie powinny być stosowane do prania ręczników? 

Płyny do płukania nadal są bardzo popularne. Nadają praniu piękny zapach i niwelują stęchliznę. Wielu ekspertów zaleca jednak, by używanie płynów do płukania mocno ograniczyć. Mogą one bowiem działać na szkodę tkanin. Płyn do płukania oblepia włókna materiału i sprawia, że staje się ona twardszy i bardziej sztywny. Ręczniki prane w płynie do płukania są nieprzyjemne w dotyku i mogą drażnić skórę. Płyny do płukania mogą również wywoływać alergie skórne. Jeżeli Twoje ręczniki po praniu nie pachną najlepiej to sprawdź, czy pralka nie wymaga gruntownego czyszczenia. Pleśń i osady odkładające się na gumowych elementach sprawiają, że w pralce pojawiają bakterie oraz zarodniki pleśni. Mogą one powodować brzydkie zapachy prania, a z czasem także poważniejsze usterki pralki. 

Z Grecji przywiozłam rewelacyjny sposób na pachnące pranie ręczników. Kilka kropel wystarczy

Wiele osób lubi, jak ręczniki ładnie pachną. Dzięki temu wycieranie nimi skóry jest przyjemniejsze. Rezygnując z płynów do płukania nie musisz rezygnować również z miłych zapachów. Koleżanka z Grecji zdradziła mi, że u nich wiele osób do prania ręczników używa olejków eterycznych. Kilka kropel ulubionego olejku eterycznego dodanego razem z płynem do prania sprawi, że ręczniki będą przepięknie pachnieć. Olejek wymiesza się w detergentem i wodą dlatego nie musisz obawiać się, że pobrudzi on ręczniki. Odkąd przetestowałam ten sposób to nie wyobrażam sobie prania ręczników inaczej. Są one mięciutkie i pachnące przez długi czas. Jeżeli zależy Ci na ekologicznym praniu ręczników do możesz dodać ocet. Świetnie usunie on wszelkie zabrudzenia oraz zabije bakterie. Biały ocet chroni tkanin i niweluje brzydkie zapachy. Ocet do prania ręczników możesz dodać bezpośrednio do bębna pralki.

