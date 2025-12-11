Wlej do konewki i podlej storczyka. Dzięki tej zasadzie nawet zmarniały storczyk się podniesie. Pielęgnacja storczyków zimą

Odkryj tajemnicę bujnego kwitnienia storczyków nawet zimą dzięki odpowiedniemu nawadnianiu.

Woda ryżowa, bogata w witaminy i minerały, to doskonały sposób na wzmocnienie storczyków i pobudzenie ich do tworzenia nowych pąków.

Dowiedz się, jak przygotować odżywczą wodę ryżową i jak często ją stosować, aby Twój storczyk obsypał się kwiatami, oraz poznaj inne zimowe triki pielęgnacyjne.

Czym podlewać storczyk w grudniu. Dzięki temu obsypie kwiatami nawet zimą

Storczyk zdecydowanie zdominowały rynek kwiatów doniczkowych. To najczęściej wybierane rośliny do polskich domu. Nie ma się temu co dziwić, storczyki to przepiękne i długoletnie kwiaty, które świetnie zdobią domy. Niektóre odmiany storczyków kwitną cały rok i mogą obsypać kwiatami nawet zimą. Do gatunków kwitnących całorocznych należy między innymi odmiana falenopsis znana także jako ćmówka. Aby storczyk zimą nie zaczął marnieć warto do odpowiednio podlewać. Woda z dodatkiem składniki odżywczych to świetna forma wspierania rośliny zimą. Do podlewania storczyków rewelacyjnie sprawdzi się woda ryżowa. To bogate źródło wielu cennych witamin i minerałów, które wpływają na kondycję roślin. Woda ryżowa jest bezpieczna dla storczyków, a ryzyko przenawożenia minimalne. Zawiera ona między innymi witaminy z grupy B, fosfor, magnez, żelazo oraz krzem. Substancje te wzmacniają system korzeniowy roślin oraz pobudzają do tworzenia się nowych pąków. Co ważne, woda ryżowa dodatkowo wspomaga prace baterii glebowych, które korzystnie działają na rośliny. Storczyki możesz podlewać wodą po gotowaniu ryżu. Ważne, by była ona jednak przestudzona oraz bez soli. Innym sposobem jest zalanie 1 litrem zimna wody 100 gramów ryżu i odczekanie kilku godzin. Tak przygotowaną mieszankę rozcieńczaj z wodą i podlewaj nią storczyka. Rób to raz na miesiąc, a Twój storczyk szybko stanie się silniejszy i ładniejszy.

Jak podlewać storczyk zimą?

Zimą dla storczyków jest wyjątkowo uciążliwa z uwagi na suche powietrze. Orchidee, podobnie jak wiele innych kwiatów doniczkowych, że znoszą suche powietrze. Niestety sezon grzewczy sprawia, że w wielu domach powietrze staje się właśnie suche. Zimą dbaj o prawidłowe nawilżenie powietrza. Świetnie sprawdzą się do tego mokre ręczniki rozwieszanie w pokojach. W skrajnych przypadkach warto zastanowić się nad kupnem nawilżacza powietrza. Zimą nie stawiaj storczyków blisko kaloryferów. Orchidee dobrze znoszą zraszanie wodą i warto raz na jakiś czas wykonać taki zabieg. Podlewanie storczyków zimą możesz ograniczyć do jednego razu w tygodniu. Sprawdzaj, by ziemia w doniczce nie była przesuszona, Aby temu zapobiec możesz do doniczki włożyć kilka kostek lodu. Będą one się stopniowo rozpuszczać dostarczając wodę do gleby. Ten sposób jest bezpieczny dla roślin i świetnie działa właśnie w sezonie zimowym.