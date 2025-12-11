Świąteczny prezent, na który czekali fani kurczaka, już jest! W aplikacji KFC właśnie wystartował Kalendarz Grudniowych Okazji

KFC przynosi odskocznię od szarych, chłodnych dni i zachęca do wspólnej zabawy w poszukiwaniu najlepszych okazji w aplikacji. Nie ma większej satysfakcji niż ta, gdy Ty i Twoja paczka zgarniacie ulubione zestawy w rewelacyjnych cenach.

Kalendarz adwentowy z chrupiącym kurczakiem

Mechanika jest prosta i… wciągająca - jak na kalendarz adwentowy przystało. Codziennie – od poniedziałku do czwartku – aż do 24 grudnia w aplikacji KFC czekać będzie nowa promocja. W piątki będą się natomiast pojawiały wyjątkowe oferty na cały weekend. Jak to działa? Wchodzisz do aplikacji, sprawdzasz okienko i zgarniasz ofertę. Każdy dzień gwarantuje inną niespodziankę ze złocistym kurczakiem w roli głównej… i nie tylko. Fani słodkości również znajdą w kalendarzu coś dla siebie. Łatwo, smacznie i korzystnie. Na każdą okazję

Grudniowy kalendarz to idealna okazja do spotkań z najbliższymi. W końcu nic tak nie łączy, jak wspólne jedzenie. Zaplanuj seans filmowy lub wieczór planszówek, sprawdź aktualną ofertę w aplikacji i zamów ulubione danie prosto pod swoje drzwi.