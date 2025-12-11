Święta pełne słodkości

Jak rozsmakować się w świętach na nowo? Warto odważyć się na kulinarną kreatywność i przygotować dania, które zaskoczą (i zachwycą!) podniebienia gości. Doskonale wie o tym marka Herbapol, której dżemowe produkty od lat cieszą się niezwykła popularnością i mają stałe miejsce w świątecznym, zarówno słodkim, jak i wytrawnym, menu.

Powidła Węgierkowe Herbapol są pyszne i gęste – to prawdziwa esencja smaku zamknięta w słoiczku. Powidła doskonale komponują się ze słodkimi wypiekami, ale można z nich także przyrządzić m.in. pełen smaku i aromatu sos do pieczonego mięsa. Konfitura z wiśni Herbapol powstaje z wiśni nadwiślanki, słynącej z wyśmienitego smaku i esencjonalności. Odmiana ta uprawiana jest od ponad 100 lat jedynie w dolinie środkowej Wisły. Przygotowana z niej konfitura zachwyca charakterystycznym słodko-kwaśnym smakiem i bogatym aromatem, podkreślając charakter przygotowywanych dań: tych deserowych, jak creme brulee oraz wytrawnych, ponieważ „lubi się” m.in. z pasztetami. Znakomitym dodatkiem wszelkich potraw ‘na słono’ jest zaś Dżem z czerwonych porzeczek. Warto o tym pamiętać przygotowując np. deskę wędlin i serów czy tartaletki.

TARTA PIERNIKOWA Z KREMEM POWIDŁOWO-CZEKOLADOWYM

SKŁADNIKI:

Na spód:

200 g mąki pszennej (lub orkiszowej)

100 g zimnego masła

2 łyżki kakao

2 łyżki cukru pudru lub erytrytolu

1 żółtko

1 łyżka miodu

1 łyżeczka przyprawy do piernika

szczypta soli

1-2 łyki zimnej wody (jeśli ciasto za suche)

Na krem:

150 g gorzkiej czekolady (min. 60%)

150 g śmietanki 30-36%

2 łyżki masła

3-4 łyżki Powideł Węgierkowych Herbapol

½ łyżeczki cynamonu

Na wierzch (do dekoracji):

starta skórka pomarańczowa

PRZYGOTOWANIE:

1. Spód:

Wymieszaj mąkę, kakao, cukier puder, przyprawę do piernika i sól. Dodaj pokrojone w kostkę zimne masło i rozcieraj palcami, aż powstaną „okruszki”. Dodaj żółtko i miód, zagnieć szybko gładkie ciasto (jeśli suche, łyżka wody). Zawiń w folię, odstaw do schłodzenia (30 minut w lodówce).

2. Pieczenie:

Rozwałkuj ciasto i wyłóż nim formę do tarty (ok. 24 cm). Nakłuj widelcem, przykryj papierem do pieczenia i obciąż np. grochem. Piecz 15 minut w 180°C, zdejmij obciążenie i dopiecz jeszcze 10 minut. Ostudź.

3. Krem:

W rondelku podgrzej śmietankę z masłem do momentu lekkiego wrzenia. Zdejmij z ognia, dodaj połamaną czekoladę, mieszaj do uzyskania gładkiej masy. Dodaj powidła węgierkowe Herbapol i cynamon (oraz rum lub wanilię, jeśli używasz). Wymieszaj dokładnie, aż powstanie gęsty, błyszczący krem.

4. Złożenie tarty:

Posmaruj spód cienką warstwą powideł przed wylaniem kremu. Na wystudzony spód wylej jeszcze ciepły krem. Wyrównaj powierzchnię, udekoruj skórką pomarańczową. Odstaw do lodówki na minimum 2-3 godziny, aż masa stężeje.

MAKOWE CREME BRULEE Z KONFITURĄ WIŚNIOWĄ

SKŁADNIKI (na cztery porcje):

Krem:

250 ml śmietanki 30%

250 ml mleka (można pół na pół z napojem roślinnym, np. migdałowym)

60 g cukru (lub 40 g erytrytolu)

2 łyżki mielonego maku

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego lub ziarenka z ½ laski

3 żółtka (opcjonalnie można pominąć dla prostszej wersji, ale dają głębię smaku)

1,5 łyżeczki żelatyny (ok. 5 g) lub 1,5 listka żelatyny

szczypta soli

Dno:

· 4 łyżeczki Konfitury Wiśniowej Herbapol

Wierzch:

3-4 łyżeczki cukru trzcinowego (do karmelizacji)

PRZYGOTOWANIE:

1. Żelatyna:

Zalej żelatynę 2 łyżkami zimnej wody i odstaw na 10 minut do napęcznienia.

2. Podgrzewanie bazy:

W rondelku połącz śmietankę, mleko, cukier, mak, wanilię i szczyptę soli. Podgrzewaj na średnim ogniu, aż zacznie parować (nie gotuj). Jeśli używasz żółtek: w osobnej misce roztrzep żółtka, dolej trochę gorącej mieszanki, wymieszaj i wlej z powrotem do rondelka. Gotuj na bardzo małym ogniu, aż masa lekko zgęstnieje (ok. 80°C).

3. Dodaj żelatynę:

Zdejmij z ognia, dodaj napęczniałą żelatynę i wymieszaj do całkowitego rozpuszczenia.

4. Przygotuj kokilki:

Na dno każdej kokilki daj łyżeczkę konfitury wiśniowej Herbapol. Wlej ciepły, gładki krem makowy (można przelać przez sitko dla bardziej aksamitnej konsystencji).

5. Studzenie:

Ostudź w temperaturze pokojowej, następnie wstaw do lodówki na minimum 4 godziny, aż masa się zetnie (najlepiej całą noc).

6. Karmelizacja:

Tuż przed podaniem posyp wierzch cienką warstwą cukru i skarmelizuj palnikiem kuchennym.

MINI TARTALETKI Z KOZIM SEREM, DŻEMEM Z CZERWONYCH PORZECZEK I TYMIANKIEM

SKŁADNIKI:

Na kruche ciasto:

200 g mąki pszennej (lub orkiszowej jasnej)

100 g zimnego masła, pokrojonego w kostkę

Szczypta soli

1 żółtko

1-2 łyżki zimnej wody

Nadzienie:

150 g sera koziego (np. twarogowego lub typu chevre)

3-4 łyżki Dżemu z czerwonych porzeczek Herbapol

1 łyżka śmietanki 18% (opcjonalnie, dla kremowości)

świeży tymianek (kilka gałązek)

sól i świeżo mielony pieprz

Dodatkowo:

listki tymianku

PRZYGOTOWANIE:

1. Ciasto:

Mąkę, sól i masło rozetrzyj palcami lub w malakserze, aż powstaną drobne okruszki. Dodaj żółtko i wodę, szybko zagnieć w kulę. Zawiń w folię i włóż do lodówki na 20 minut.

2. Formowanie:

Rozwałkuj ciasto i wykrawaj kółka dopasowane do foremek na mini tartaletki. Włóż do foremek, nakłuj widelcem. Piecz w 180°C przez 10-12 minut (do lekkiego zarumienienia).

3. Nadzienie:

W miseczce rozgnieć kozi ser ze śmietanką, dopraw solą, pieprzem i odrobiną listków tymianku. Na każdy spód tartaletki nałóż porcję sera, a na wierzch ½ łyżeczki dżemu z czerwonych porzeczek Herbapol.

4. Pieczenie:

Wstaw ponownie do piekarnika i zapiekaj 8-10 minut, aż ser się lekko zetnie i dżem zacznie się delikatnie karmelizować.

5. Wykończenie:

Udekoruj świeżym tymiankiem.

i Autor: Herbapol/ Materiały prasowe