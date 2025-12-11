Święta pełne słodkości

Karolina Piątkowska
2025-12-11 11:55

Jednym z najważniejszych elementów bożonarodzeniowej atmosfery jest wyjątkowe świąteczne menu. Na wiele tradycyjnych potraw czekamy przecież cały rok! Warto stawiać na klasyczne smaki, nie zapominając przy tym, ile radości mogą dać nowe kulinarne pomysły. Dlatego mamy dla Was trzy oryginalne przepisy na wykorzystanie produktów dżemowych Herbapol.

Jak rozsmakować się w świętach na nowo? Warto odważyć się na kulinarną kreatywność i przygotować dania, które zaskoczą (i zachwycą!) podniebienia gości. Doskonale wie o tym marka Herbapol, której dżemowe produkty od lat cieszą się niezwykła popularnością i mają stałe miejsce w świątecznym, zarówno słodkim, jak i wytrawnym, menu.

Powidła Węgierkowe Herbapol są pyszne i gęste – to prawdziwa esencja smaku zamknięta w słoiczku. Powidła doskonale komponują się ze słodkimi wypiekami, ale można z nich także przyrządzić m.in. pełen smaku i aromatu sos do pieczonego mięsa. Konfitura z wiśni Herbapol powstaje z wiśni nadwiślanki, słynącej z wyśmienitego smaku i esencjonalności. Odmiana ta uprawiana jest od ponad 100 lat jedynie w dolinie środkowej Wisły. Przygotowana z niej konfitura zachwyca charakterystycznym słodko-kwaśnym smakiem i bogatym aromatem, podkreślając charakter przygotowywanych dań: tych deserowych, jak creme brulee oraz wytrawnych, ponieważ „lubi się” m.in. z pasztetami. Znakomitym dodatkiem wszelkich potraw ‘na słono’ jest zaś Dżem z czerwonych porzeczek. Warto o tym pamiętać przygotowując np. deskę wędlin i serów czy tartaletki.

TARTA PIERNIKOWA Z KREMEM POWIDŁOWO-CZEKOLADOWYM

SKŁADNIKI:

Na spód:

  •  200 g mąki pszennej (lub orkiszowej)
  •  100 g zimnego masła
  • 2 łyżki kakao
  • 2 łyżki cukru pudru lub erytrytolu
  • 1 żółtko
  • 1 łyżka miodu
  •  1 łyżeczka przyprawy do piernika
  •  szczypta soli
  •  1-2 łyki zimnej wody (jeśli ciasto za suche)

Na krem:

  •  150 g gorzkiej czekolady (min. 60%)
  •  150 g śmietanki 30-36%
  • 2 łyżki masła
  • 3-4 łyżki Powideł Węgierkowych Herbapol
  •  ½ łyżeczki cynamonu

Na wierzch (do dekoracji):

  • starta skórka pomarańczowa

 PRZYGOTOWANIE:

1. Spód:

Wymieszaj mąkę, kakao, cukier puder, przyprawę do piernika i sól. Dodaj pokrojone w kostkę zimne masło i rozcieraj palcami, aż powstaną „okruszki”. Dodaj żółtko i miód, zagnieć szybko gładkie ciasto (jeśli suche, łyżka wody). Zawiń w folię, odstaw do schłodzenia (30 minut w lodówce).

2. Pieczenie:

Rozwałkuj ciasto i wyłóż nim formę do tarty (ok. 24 cm). Nakłuj widelcem, przykryj papierem do pieczenia i obciąż np. grochem. Piecz 15 minut w 180°C, zdejmij obciążenie i dopiecz jeszcze 10 minut. Ostudź.

3. Krem:

W rondelku podgrzej śmietankę z masłem do momentu lekkiego wrzenia. Zdejmij z ognia, dodaj połamaną czekoladę, mieszaj do uzyskania gładkiej masy. Dodaj powidła węgierkowe Herbapol i cynamon (oraz rum lub wanilię, jeśli używasz). Wymieszaj dokładnie, aż powstanie gęsty, błyszczący krem.

4. Złożenie tarty:

Posmaruj spód cienką warstwą powideł przed wylaniem kremu. Na wystudzony spód wylej jeszcze ciepły krem. Wyrównaj powierzchnię, udekoruj skórką pomarańczową. Odstaw do lodówki na minimum 2-3 godziny, aż masa stężeje.

 MAKOWE CREME BRULEE Z KONFITURĄ WIŚNIOWĄ

SKŁADNIKI (na cztery porcje):

Krem:

  • 250 ml śmietanki 30%
  • 250 ml mleka (można pół na pół z napojem roślinnym, np. migdałowym)
  •  60 g cukru (lub 40 g erytrytolu)
  •  2 łyżki mielonego maku
  • 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego lub ziarenka z ½ laski
  • 3 żółtka (opcjonalnie można pominąć dla prostszej wersji, ale dają głębię smaku)
  • 1,5 łyżeczki żelatyny (ok. 5 g) lub 1,5 listka żelatyny
  • szczypta soli

Dno:

  • · 4 łyżeczki Konfitury Wiśniowej Herbapol

Wierzch:

  • 3-4 łyżeczki cukru trzcinowego (do karmelizacji)

PRZYGOTOWANIE:

1. Żelatyna:

Zalej żelatynę 2 łyżkami zimnej wody i odstaw na 10 minut do napęcznienia.

2. Podgrzewanie bazy:

W rondelku połącz śmietankę, mleko, cukier, mak, wanilię i szczyptę soli. Podgrzewaj na średnim ogniu, aż zacznie parować (nie gotuj). Jeśli używasz żółtek: w osobnej misce roztrzep żółtka, dolej trochę gorącej mieszanki, wymieszaj i wlej z powrotem do rondelka. Gotuj na bardzo małym ogniu, aż masa lekko zgęstnieje (ok. 80°C).

3. Dodaj żelatynę:

Zdejmij z ognia, dodaj napęczniałą żelatynę i wymieszaj do całkowitego rozpuszczenia.

4. Przygotuj kokilki:

Na dno każdej kokilki daj łyżeczkę konfitury wiśniowej Herbapol. Wlej ciepły, gładki krem makowy (można przelać przez sitko dla bardziej aksamitnej konsystencji).

5. Studzenie:

Ostudź w temperaturze pokojowej, następnie wstaw do lodówki na minimum 4 godziny, aż masa się zetnie (najlepiej całą noc).

6. Karmelizacja:

Tuż przed podaniem posyp wierzch cienką warstwą cukru i skarmelizuj palnikiem kuchennym.

MINI TARTALETKI Z KOZIM SEREM, DŻEMEM Z CZERWONYCH PORZECZEK I TYMIANKIEM

SKŁADNIKI:

Na kruche ciasto:

  • 200 g mąki pszennej (lub orkiszowej jasnej)
  • 100 g zimnego masła, pokrojonego w kostkę
  • Szczypta soli
  • 1 żółtko
  • 1-2 łyżki zimnej wody

Nadzienie:

  •  150 g sera koziego (np. twarogowego lub typu chevre)
  •  3-4 łyżki Dżemu z czerwonych porzeczek Herbapol
  • 1 łyżka śmietanki 18% (opcjonalnie, dla kremowości)
  •  świeży tymianek (kilka gałązek)
  • sól i świeżo mielony pieprz

Dodatkowo:

  • listki tymianku

 PRZYGOTOWANIE:

1. Ciasto:

Mąkę, sól i masło rozetrzyj palcami lub w malakserze, aż powstaną drobne okruszki. Dodaj żółtko i wodę, szybko zagnieć w kulę. Zawiń w folię i włóż do lodówki na 20 minut.

 2. Formowanie:

Rozwałkuj ciasto i wykrawaj kółka dopasowane do foremek na mini tartaletki. Włóż do foremek, nakłuj widelcem. Piecz w 180°C przez 10-12 minut (do lekkiego zarumienienia).

3. Nadzienie:

W miseczce rozgnieć kozi ser ze śmietanką, dopraw solą, pieprzem i odrobiną listków tymianku. Na każdy spód tartaletki nałóż porcję sera, a na wierzch ½ łyżeczki dżemu z czerwonych porzeczek Herbapol.

4. Pieczenie:

Wstaw ponownie do piekarnika i zapiekaj 8-10 minut, aż ser się lekko zetnie i dżem zacznie się delikatnie karmelizować.

5. Wykończenie:

Udekoruj świeżym tymiankiem.

