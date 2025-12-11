Święta pełne słodkości

Jak rozsmakować się w świętach na nowo? Warto odważyć się na kulinarną kreatywność i przygotować dania, które zaskoczą (i zachwycą!) podniebienia gości. Doskonale wie o tym marka Herbapol, której dżemowe produkty od lat cieszą się niezwykła popularnością i mają stałe miejsce w świątecznym, zarówno słodkim, jak i wytrawnym, menu.
Powidła Węgierkowe Herbapol są pyszne i gęste – to prawdziwa esencja smaku zamknięta w słoiczku. Powidła doskonale komponują się ze słodkimi wypiekami, ale można z nich także przyrządzić m.in. pełen smaku i aromatu sos do pieczonego mięsa. Konfitura z wiśni Herbapol powstaje z wiśni nadwiślanki, słynącej z wyśmienitego smaku i esencjonalności. Odmiana ta uprawiana jest od ponad 100 lat jedynie w dolinie środkowej Wisły. Przygotowana z niej konfitura zachwyca charakterystycznym słodko-kwaśnym smakiem i bogatym aromatem, podkreślając charakter przygotowywanych dań: tych deserowych, jak creme brulee oraz wytrawnych, ponieważ „lubi się” m.in. z pasztetami. Znakomitym dodatkiem wszelkich potraw ‘na słono’ jest zaś Dżem z czerwonych porzeczek. Warto o tym pamiętać przygotowując np. deskę wędlin i serów czy tartaletki.
TARTA PIERNIKOWA Z KREMEM POWIDŁOWO-CZEKOLADOWYM
SKŁADNIKI:
Na spód:
- 200 g mąki pszennej (lub orkiszowej)
- 100 g zimnego masła
- 2 łyżki kakao
- 2 łyżki cukru pudru lub erytrytolu
- 1 żółtko
- 1 łyżka miodu
- 1 łyżeczka przyprawy do piernika
- szczypta soli
- 1-2 łyki zimnej wody (jeśli ciasto za suche)
Na krem:
- 150 g gorzkiej czekolady (min. 60%)
- 150 g śmietanki 30-36%
- 2 łyżki masła
- 3-4 łyżki Powideł Węgierkowych Herbapol
- ½ łyżeczki cynamonu
Na wierzch (do dekoracji):
- starta skórka pomarańczowa
PRZYGOTOWANIE:
1. Spód:
Wymieszaj mąkę, kakao, cukier puder, przyprawę do piernika i sól. Dodaj pokrojone w kostkę zimne masło i rozcieraj palcami, aż powstaną „okruszki”. Dodaj żółtko i miód, zagnieć szybko gładkie ciasto (jeśli suche, łyżka wody). Zawiń w folię, odstaw do schłodzenia (30 minut w lodówce).
2. Pieczenie:
Rozwałkuj ciasto i wyłóż nim formę do tarty (ok. 24 cm). Nakłuj widelcem, przykryj papierem do pieczenia i obciąż np. grochem. Piecz 15 minut w 180°C, zdejmij obciążenie i dopiecz jeszcze 10 minut. Ostudź.
3. Krem:
W rondelku podgrzej śmietankę z masłem do momentu lekkiego wrzenia. Zdejmij z ognia, dodaj połamaną czekoladę, mieszaj do uzyskania gładkiej masy. Dodaj powidła węgierkowe Herbapol i cynamon (oraz rum lub wanilię, jeśli używasz). Wymieszaj dokładnie, aż powstanie gęsty, błyszczący krem.
4. Złożenie tarty:
Posmaruj spód cienką warstwą powideł przed wylaniem kremu. Na wystudzony spód wylej jeszcze ciepły krem. Wyrównaj powierzchnię, udekoruj skórką pomarańczową. Odstaw do lodówki na minimum 2-3 godziny, aż masa stężeje.
MAKOWE CREME BRULEE Z KONFITURĄ WIŚNIOWĄ
SKŁADNIKI (na cztery porcje):
Krem:
- 250 ml śmietanki 30%
- 250 ml mleka (można pół na pół z napojem roślinnym, np. migdałowym)
- 60 g cukru (lub 40 g erytrytolu)
- 2 łyżki mielonego maku
- 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego lub ziarenka z ½ laski
- 3 żółtka (opcjonalnie można pominąć dla prostszej wersji, ale dają głębię smaku)
- 1,5 łyżeczki żelatyny (ok. 5 g) lub 1,5 listka żelatyny
- szczypta soli
Dno:
- · 4 łyżeczki Konfitury Wiśniowej Herbapol
Wierzch:
- 3-4 łyżeczki cukru trzcinowego (do karmelizacji)
PRZYGOTOWANIE:
1. Żelatyna:
Zalej żelatynę 2 łyżkami zimnej wody i odstaw na 10 minut do napęcznienia.
2. Podgrzewanie bazy:
W rondelku połącz śmietankę, mleko, cukier, mak, wanilię i szczyptę soli. Podgrzewaj na średnim ogniu, aż zacznie parować (nie gotuj). Jeśli używasz żółtek: w osobnej misce roztrzep żółtka, dolej trochę gorącej mieszanki, wymieszaj i wlej z powrotem do rondelka. Gotuj na bardzo małym ogniu, aż masa lekko zgęstnieje (ok. 80°C).
3. Dodaj żelatynę:
Zdejmij z ognia, dodaj napęczniałą żelatynę i wymieszaj do całkowitego rozpuszczenia.
4. Przygotuj kokilki:
Na dno każdej kokilki daj łyżeczkę konfitury wiśniowej Herbapol. Wlej ciepły, gładki krem makowy (można przelać przez sitko dla bardziej aksamitnej konsystencji).
5. Studzenie:
Ostudź w temperaturze pokojowej, następnie wstaw do lodówki na minimum 4 godziny, aż masa się zetnie (najlepiej całą noc).
6. Karmelizacja:
Tuż przed podaniem posyp wierzch cienką warstwą cukru i skarmelizuj palnikiem kuchennym.
MINI TARTALETKI Z KOZIM SEREM, DŻEMEM Z CZERWONYCH PORZECZEK I TYMIANKIEM
SKŁADNIKI:
Na kruche ciasto:
- 200 g mąki pszennej (lub orkiszowej jasnej)
- 100 g zimnego masła, pokrojonego w kostkę
- Szczypta soli
- 1 żółtko
- 1-2 łyżki zimnej wody
Nadzienie:
- 150 g sera koziego (np. twarogowego lub typu chevre)
- 3-4 łyżki Dżemu z czerwonych porzeczek Herbapol
- 1 łyżka śmietanki 18% (opcjonalnie, dla kremowości)
- świeży tymianek (kilka gałązek)
- sól i świeżo mielony pieprz
Dodatkowo:
- listki tymianku
PRZYGOTOWANIE:
1. Ciasto:
Mąkę, sól i masło rozetrzyj palcami lub w malakserze, aż powstaną drobne okruszki. Dodaj żółtko i wodę, szybko zagnieć w kulę. Zawiń w folię i włóż do lodówki na 20 minut.
2. Formowanie:
Rozwałkuj ciasto i wykrawaj kółka dopasowane do foremek na mini tartaletki. Włóż do foremek, nakłuj widelcem. Piecz w 180°C przez 10-12 minut (do lekkiego zarumienienia).
3. Nadzienie:
W miseczce rozgnieć kozi ser ze śmietanką, dopraw solą, pieprzem i odrobiną listków tymianku. Na każdy spód tartaletki nałóż porcję sera, a na wierzch ½ łyżeczki dżemu z czerwonych porzeczek Herbapol.
4. Pieczenie:
Wstaw ponownie do piekarnika i zapiekaj 8-10 minut, aż ser się lekko zetnie i dżem zacznie się delikatnie karmelizować.
5. Wykończenie:
Udekoruj świeżym tymiankiem.