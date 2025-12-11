Wystarczy 1 opakowanie i 200 ml wody, a Twoja poinsecja rozkwitnie na czerwono. Liście będą mięsiste, a kwiat zdrowy. Dzięki temu poinsecja postoi aż do 2026 roku

Odkryj tajniki pielęgnacji poinsecji, aby Twoja gwiazda betlejemska rozkwitła w pełni.

Poznaj domową odżywkę z drożdży i mleka, która zapewni roślinie bujny wzrost i intensywny kolor.

Dowiedz się, jak odpowiednie podlewanie i stanowisko wpływają na zdrowie i kwitnienie poinsecji przez całą zimę!

Podlewaj tym poinsecję, a rozkwitnie cała na czerwono! Pielęgnacja gwiazdy betlejemskiej

To obok grudnika najbardziej świąteczny kwiat doniczkowy. Czerwone kwiaty poinsecji zachwycają i rewelacyjnie pasują do bożonarodzeniowego klimatu. Nazywa różnie - poinsecją, wilczomleczem nadobnym, euforbią piękną albo po prostu - gwiazdą betlejemską, jest przepięknym kwiatem, który kwitnie aż do zimy, a odpowiednio pielęgnowany nawet do wiosny. Warto pamiętać jednak, że poinsecja jest trująca dla kotów i mają te zwierzęta w domu lepiej na święta wybrać grudnik.

Poinsecja naturalnie pochodzie z Ameryki Środkowej oraz Meksyku. Lokalnie nazywana płonącym kwiatem. Wierzono, że czerwony kolor rośliny pochodzi i krwi bogini, której z miłości pękło serca. W naszej tradycji kojarzy się z kolorem świąt i pięknie zdobi nasze stoły właśnie na Boże Narodzenie. Co ciekawe, nie wszystkie odmiany poinsecji kwitną na czerwono. Można znaleźć te takie, który obsypują białymi lub kremowymi kwiatami. Najbardziej tradycyjne i dostępne w Polsce odmiany to „Christmas Carol”, „Christmas Feelings Red” oraz „Freedom Red’, „Millenium”. Te gatunki kwitną na czerwono.

Wiele osób w okresie Bożego Narodzenia kupuje poinsecję i przynosi ją do domu nie mając pojęcia, jak o nią dbać. Roślina ta, podobnie jak inne kwiaty doniczkowe, potrzebuje witamin oraz minerałów do kwitnienia oraz wzrostu. Dostarczysz je stosując domowe odżywki. W przypadku poinsecji polecana jest odżywka z suchych drożdży i mleka krowiego. wystarczy, że 1 opakowanie suchych drożdży zalejesz 20 mililitrami ciepłej wody i odstawisz na kilka minut. Gdy już zacznie się robić zaczyn dodaj 300 mililitrów mleka. Niewielką ilością powstałego roztworu podlewaj gwiazdę betlejemską. Wystarczy naprawdę niewielka ilość. Niektórzy rekomendują, aby robić to przy użyciu strzykawki.

Mleka i zawarte w nim białko wspomaga rozrost poinsecji i sprawia, że lepiej kwitnie. Z kolei drożdże poprawiają układ korzeniowy i rozrost łodyg.

Jak pielęgnować poinsecję w okresie zimowym?

Gwiazda betlejemska lub ciepło i słonce. Najlepiej rośnie na stanowisku w temperaturze od 13 do 22 stopni Celsjusza. Co ciekawe, jest to jeden z niewielu kwiatów doniczkowych, który zimą zniesie bezpośrednie promienie słoneczne. Kwiat ten nie toleruje przeciągów, które mogą sprawić żółknienie liście i opad pąków. Jest to roślina, która uwielbia podlewania. Trzeba ja często nawadniać niewielkimi ilościami wody. Przelanie może skutkować gniciem korzenie. Poinsecję można także zraszać. Pamiętaj jednak, by do tego rodzaju zabiegów używać zawsze odstanej wody. Woda z kranu może zawierać składniki mineralne odpowiedzialne za powstawanie kamienia, co nie jest wskazane dla roślin.