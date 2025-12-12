Nie kupuj - zrób to sam! Jak zrobić drewnianą choinkę na Boże Narodzenie?

Własnoręcznie wykonana drewniana choinka to praktyczna alternatywa dla tradycyjnych drzewek, a także pole do popisu dla Twojej kreatywności. Jedną z głównych zalet takiego rozwiązania jest brak wypadających igieł, które za każdym razem trzeba dodatkowo sprzątać. Ponadto drewniana choinka to inwestycja jednorazowa, która posłuży nam przez wiele sezonów. Jeśli wybierzesz drewno z lokalnych źródeł lub wykorzystasz materiały pozyskane z recyklingu, to dokonasz wyboru bardziej przyjaznego dla środowiska.

Oto co będzie Ci potrzebne:

Materiały

Pieniek o długości ok. 25 cm i średnicy ok. 20 cm Od 30 do 35 gałązek o różnej długości i średnicy od 2 do 2,5 cm

Narzędzia i akcesoria

Pilarka łańcuchowa, np. pilarka akumulatorowa STIHL MSA 70 C-B Sekator ogrodowy lub przecinarka akumulatorowa STIHL GTA 30 Pręt gwintowany M10 o długości 1 m Miara Marker lub jasna kredka Wkrętarka akumulatorowa plus wiertło do drewna (10 mm) 2 zaciski

Odzież ochronna

Praca z wykorzystaniem pilarek łańcuchowych może być satysfakcjonująca i stanowić doskonałą okazję do rozwijania swoich zdolności. Ważne, aby nie zapominać przy tym o odpowiedniej odzieży ochronnej, zapewniającej bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Dopasuj urządzenia do zadania

Najważniejsze jest, aby dobrać odpowiedni sprzęt, który ułatwi Ci pracę, a nie doprowadzi do frustracji albo zniechęcenia. Przy podstawowych pracach warsztatowych sprawdzą się pilarki akumulatorowe, szczególnie przy pracy na terenie wymagającym zachowania ciszy i w pomieszczeniach. Model MSA 70 polecany jest do precyzyjnego cięcia gałęzi, krzewów, a także małych drzew w przydomowym ogrodzie czy na posesji.

Przecinarka akumulatorowa STIHL GTA 30 przyda się do cięcia materiałów budowlanych, grubych gałęzi czy przygotowania drewna opałowego. Bez problemu wykonasz nią wiele precyzyjnych cięć i łatwo wyregulujesz napięcie łańcucha bez narzędzi. A poza tym możesz pracować w rękawicach, bo została wyposażona w ergonomiczne, gumowane uchwyty. GTA 30 jest poręczna i niewiele waży, więc łatwo ją przeniesiesz w każde miejsce.

Gdy skompletujesz niezbędne materiały, możesz rozpocząć pracę!

Krok 1. Przygotuj odpowiednią podstawę

Za pomocą akumulatorowej pilarki łańcuchowej, np. STIHL MSA 70, przytnij pieniek, by jego długość wynosiła mniej więcej 25 cm. W zależności od pożądanej wysokości drzewka możesz również stworzyć wyższą o kilka centymetrów podstawę. Zadbaj o proste cięcie, aby choinka stała później stabilnie.

i Autor: Stihl/ Materiały prasowe

Krok 2. Wywierć otwór na pręt

Teraz w środku pieńka stanowiącego podstawę choinki wywierć otwór o średnicy przygotowanego przez Ciebie pręta gwintowanego (10 mm). Nawierć pieniek na głębokość przynajmniej 5 cm, aby pręt był mocno osadzony w podstawie.

i Autor: Stihl/ Materiały prasowe

Krok 3. Przygotuj gałęzie

Określ ostateczną długość gałęzi. Odmierz na kilku gałązkach długość ok. 10 cm. Każda kolejna niech będzie o 5 cm dłuższa. Przygotuj w ten sposób gałązki o różnej długości, by móc później stworzyć rozłożyste, równomiernie rozgałęzione drzewko.

i Autor: Stihl/ Materiały prasowe

Krok 4. Przytnij gałęzie

Przymocuj gałęzie do stabilnego stołu roboczego za pomocą zacisków i przytnij je przecinarką, by miały pożądaną długość.

i Autor: Stihl/ Materiały prasowe

Krok 5. Wywierć otwory w gałęziach

Po środku każdej gałęzi leżącej w poprzek wywierć otwór o średnicy pręta gwintowanego – w tym przypadku 10 mm.

i Autor: Stihl/ Materiały prasowe

Krok 6. Przymocuj pręt gwintowany

Teraz włóż pręt gwintowany do wywierconego w podstawie choinki otworu. Użyj młotka i ostrożnie, ale głęboko wbij pręt.

i Autor: Stihl/ Materiały prasowe

Krok 7. Przymocuj gałęzie

Na umocowany w podstawie pręt gwintowany nakładamy gałązki – najpierw te najdłuższe, potem kolejno coraz krótsze. Twoje drzewko będzie wyglądać szczególnie pięknie, jeśli podczas dodawania gałęzi lekko je przesuniesz i stworzysz trójwymiarową figurę. Teraz choinka powinna być rozłożysta i stać stabilnie.

i Autor: Stihl/ Materiały prasowe

Gotowe!

Twoje drewniane drzewko jest gotowe! Ten oryginalny projekt będzie nie tylko dekoracją, ale także odzwierciedleniem Twojej kreatywności i indywidualnego podejścia do świąt. Co więcej, proces tworzenia własnej choinki to doskonała okazja do spędzenia czasu z rodziną. Z pewnością wprowadzi wszystkich w radosny, świąteczny nastrój. Po zakończeniu pracy drewniane drzewko stanie się centralnym punktem świątecznej aranżacji, do której możesz dodawać nowe elementy i wzbogacać jej wygląd.

Po zakończeniu okresu świątecznego po prostu przechowuj choinkę w suchym, dobrze wentylowanym miejscu do następnej zimy. Możesz też zostawić ją tam, gdzie jest, i nadać jej nową funkcję. Na gałązkach pięknie prezentują się również pisanki lub drewniane jajka, a choinka może posłużyć nawet przez cały rok jako praktyczny stojak z drobnymi ozdobami.