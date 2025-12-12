Wyszedł z więzienia i chciał żyć jak w serialu. Urządzał kobietom przerażający horror

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-12-12

Zaledwie 20 dni wystarczyło, by bestia znów pokazała swoje prawdziwe oblicze. 59-letni mężczyzna, który opuścił mury więzienia po 17-letniej odsiadce m.in. za gwałt, ponownie zaczął siać postrach. Jak informują śledczy, jego celem stały się kobiety świadczące usługi seksualne na terenie Małopolski. Był wobec nich niewyobrażalnie brutalny, groził im śmiercią, żądał haraczy i okradał. Co najbardziej szokujące, swój scenariusz na przestępcze życie czerpał wprost z serialu kryminalnego.

Autor: Małopolska Policja, fsHH/ Pixabay.com
  • Policjanci z Krakowa zatrzymali 59-letniego mężczyznę, który zaledwie 20 dni po opuszczeniu więzienia zaczął ponownie dokonywać przestępstw na tle seksualnym i wymuszeń w Małopolsce.
  • Sprawca umawiał się z kobietami świadczącymi usługi seksualne, a następnie groził im, gwałcił je, okradał i żądał haraczy. Swoje działania wzorował na jednym z seriali kryminalnych.
  • Do zatrzymania doszło 10 grudnia w Trzebini. 59-latek usłyszał już zarzuty m.in. gwałtu i rozboju, a prokuratura będzie wnioskować o jego tymczasowe aresztowanie.

Marzył o życiu jak z serialu. Wzorował się na gangsterach z ekranu

Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wpadli na trop wyjątkowo groźnego przestępcy, który pod koniec listopada opuścił zakład karny na Warmii i Mazurach. Mężczyzna niemal natychmiast przyjechał w okolice Krakowa, by kontynuować swoją przestępczą działalność. Śledczy z małopolskiej policji ustalili, że 59-latek umawiał się na spotkania z kobietami świadczącymi usługi seksualne, które następnie stawały się jego ofiarami.

Jak wynika z materiałów policji, mężczyzna był niezwykle brutalny. Gwałcił swoje ofiary, a posługując się przedmiotem przypominającym broń, groził im pozbawieniem życia. To jednak nie był koniec ich koszmaru. 59-latek żądał od zastraszonych kobiet regularnego opłacania haraczy, a także bez skrupułów kradł ich pieniądze. Jak ustalili śledczy, scenariusz na swoje przestępcze życie czerpał wprost z popularnego serialu kryminalnego. Mężczyzna miał marzyć, by jego życie wyglądało dokładnie tak, jak na ekranie. Ta chora fantazja pchnęła go do popełniania kolejnych, coraz bardziej zuchwałych czynów.

Dynamiczna akcja policji w Trzebini. Groził bronią i twierdził, że ma zakładnika

Wymyślony scenariusz na życie, rodem z kryminalnej produkcji, został brutalnie przerwany w środę, 10 grudnia. Tego dnia funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie, wspierani przez policyjnych kontrterrorystów z SPKP, zorganizowali zasadzkę na groźnego przestępcę. Śledczy wytypowali adres w Trzebini, gdzie chwilowo ukrywał się bandyta. Doszło do siłowego wejścia do mieszkania. W trakcie zatrzymania 59-latek był bardzo agresywny. Groził policjantom przedmiotem przypominającym broń i krzyczał, że ma zakładnika, próbując w ten sposób wymusić na funkcjonariuszach odstąpienie od czynności. Po krótkiej, ale niezwykle dynamicznej akcji, napastnik został obezwładniony i zatrzymany.

W czwartek, 11 grudnia, kryminalista został doprowadzony do prokuratury. Tam usłyszał zarzuty, w tym rozbojów oraz zgwałcenia. Jak informuje małopolska policja, lista zarzutów najprawdopodobniej zostanie poszerzona o czynną napaść na funkcjonariuszy. Śledczy zapowiedzieli złożenie wniosku o tymczasowe aresztowanie mężczyzny.

