Policja pokazała, jak zastrzeliła napastnika w Myślenicach! Wszystko widać

Myślenice: Ranił dwie osoby, zastrzelił go policjant

Dantejskie sceny rozegrały się w środowe przedpołudnie. Uzbrojony w kij bejsbolowy i nóż mężczyzna (były pracownik firmy) wtargnął na teren zakładu, ranił dwie osoby i uciekł. 23-letni Łukasz W. z powiatu myślenickiego został namierzony przez policjantów. Młody mężczyzna nie reagował na polecenia stróżów prawa. W końcu padły strzały. 23-latek zmarł. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Myślenicach. Śledczy badają sprawę pod kątem usiłowania zabójstwa oraz ustalają, czy policjant zastosował broń zgodnie z obowiązującymi procedurami. Znamy już wyniki sekcji zwłok 23-latka.

- Ujawniono na ciele trzy rany o charakterze przestrzałowym. Jedną na prawym przedramieniu, na lewym biodrze, a także na przedbrzuszu. Ranę postrzałową, wlotową po stronie prawej klatki piersiowej. Ponadto ranę postrzałową w okolicach przegrody nosowej oraz szczęki po stronie lewej. W ciele ujawniono obecność dwóch pocisków. Śmiertelna była rana postrzałowa klatki piersiowej - mówi Oliwia Bożek Michalec z Prokuratury Okręgowej w Krakowie, cytowana przez serwis ESKA Kraków News.

Policjanci pokazali nagranie z interwencji w Myślenicach

- Publikujemy nagranie z interwencji wobec agresywnego mężczyzny, do której doszło 10 grudnia w Myślenicach - przekazali przedstawiciele Małopolskiej Policji w mediach społecznościowych. Materiał wideo, który wywołał mnóstwo emocji prezentujemy poniżej.

Pod materiałem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Większość internautów chwali zdecydowaną reakcję policjanta. Do sprawy będziemy wracać w "Super Expressie".