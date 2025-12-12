Wielkie emocje w finale "The Floor", ale pozostał niedosyt. Kiedy kolejna edycja programu?

Mikołaj Roznerski w roli prowadzącego program "The Floor" sprawdził się znakomicie, o czym świadczą liczne, pozytywne komentarze w mediach społecznościowych. Sam format, znany z zagranicznej wersji, w którym uczestnicy sprawdzają swoją wiedzę na rozmaite tematy, zajmując miejsca na ogromnej planszy, również spodobał się widzom. Wyniki oglądalności były na tyle satysfakcjonujące, że za nami już czwarta odsłona show. W finale 4. edycji "The Floor", który mogliśmy obejrzeć w czwartek, 11 grudnia 2025 roku, emocje sięgnęły zenitu. Ostatecznie zwycięzca mógł być tylko jeden, a w tym przypadku zwyciężczyni, bo główną nagrodę zgarnęła Monika. Finalistka, która wygrała sto tysięcy złotych, nie bardzo w siebie wierzyła. - Główne uczucia to szok i niedowierzanie. Dawałam sobie jeden procent szans na zwycięstwo - mówiła skromnie.

Głos na temat swoich doświadczeń zabrał także prowadzący, Mikołaj Roznerski. Przy okazji uchylił rąbka tajemnicy na temat tego, czy i kiedy będzie kolejna, piąta edycja programu "The Floor". Poznajcie szczegóły.

Kiedy 5. edycja "The Floor"? Nowe odcinki popularnego programu w stacji TVN

Mikołaj Roznerski, aktor znany z licznych filmów i seriali, nie ukrywa, że praca przy "The Floor" była dla niego dużym wyzwaniem, ale także ogromną przygodą ze wspaniałymi ludźmi na pokładzie: zarówno od strony produkcji, jak i uczestników.

- Przepięknie grali, byli komunikatywni, a ja, jako prowadzący, tylko im pomagałem w jakiś sposób. (...) Zrobiliśmy dla Was cztery serie "The Floor". Czterech wspaniałych zwycięzców, czterystu fantastycznych uczestników, za kulisami sztab ludzi tworzący ten program i Wy, kochani, którzy w milionach śledzicie "The Floor". Jesteście wspaniali. Dziękuję. W kontakcie - podsumował Mikołaj Roznerski.

W mediach społecznościowych pod artykułami na temat finału czwartej edycji show, pojawiło się mnóstwo komentarzy i pytań o kolejną edycję. Czy należy spodziewać się 5. edycji "The Floor"? Kiedy nowe odcinki programu? Na razie oficjalnych informacji nie ma, ale Roznerski zdradził, że może zaprosić widzów na "następne sezony"... od przyszłego roku! Wszystko wskazuje więc na to, że 5. edycja "The Floor" odbędzie się w 2026 roku i nie zniknie z anteny. Czekamy zatem na szczegóły.

