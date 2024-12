Mój dziadek tak podlewał gwiazdę betlejemską. Dzięki temu nie gubiła liści i zachwycała kwiatami na Boże Narodzenie. Podlewanie poinsecji

Wlej zamiast płynu do spryskiwaczy, a szyby w aucie będą lśnić nawet podczas mrozów. Jak zrobić zimowy płyn do spryskiwaczy?

Do Europy trafiła pod koniec XIX wieku. Dzisiaj to prawdziwa gwiazda wśród kwiatów zdobiących domy na Boże Narodzenie. Poinsecja, czyli inaczej gwiazda betlejemska to zdecydowanie najpopularniejszy zimowy kwiat. To właśnie ona obok grudnia najchętniej wybierana jest w okresie zimowym. Gwiazda betlejemska kwitnie od listopada do stycznia, a jej duże, czerwone kwiaty układają się w kształt gwiazdy. Warto wiedzieć, że gwiazda betlejemska może być szkodliwa dla zwierząt, w szczególności dla kotów. Zawiera ona bowiem toksyczne substancje, które mogą wywołać podrażnienie żołądka u zwierząt. Aby poinsecja pięknie zakwitła na Święta i nie gubiła w tym okresie liści należy o nią odpowiednio zadbać. Wciąż wiele osób nie wie, czego potrzebuje gwiazda betlejemska, a jest to banalnie proste. Wystarczy, że poinsecje będziesz podlewać mieszanka wody, drożdży kucharskich i mleka, a kwiat pięknie rozkwitnie. Wymieszaj 1 opakowanie suchych drożdży z 1 szklanką ciepłej wody. Odstaw na około 15 minut, a po tym czasie dodaj około 400 ml mleka krowiego. Całość dokładnie wymieszaj podlewaj tym gwiazdę betlejemską raz na dwa tygodnie. Poinsecja będzie lepiej kwitła i stanie się bardziej odporna na czynniki zewnętrzne.

Domowa odżywa do gwiazdy betlejemskiej

Połączenie drożdży i mleka krowiego to prawdziwy zastrzyk energii dla gwiazdy betlejemskiej. Oba te składniki zawierają wiele potrzebnych roślinom substancji odżywczych. Drożdże piekarskie to bogactwo witamin z grupy B, aminokwasów oraz enzymów stymulujących procesy wzrostu. Drożdże dodane na kwiatów pobudzają rozrost korzeni, a także pozytywnie wpływają na wchłanianie się składników pokarmowych. Dodatkowo przyspieszają regenerację i sprawią, że cała roślina lepiej rośnie. Krowie mleko to przede wszystkim bogactwo wapnia. Substancja ta genialnie wzmacnia łodygi oraz liście i zapobiega ich przedwczesnemu opadaniu. Mleko może również sprawić, że liście będzie intensywnie zielone odporne na różnego rodzaju choroby.