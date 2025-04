Torunianki napisały list do komendanta. Szczere słowa! Chodzi o dwóch policjantów

Pobyt w sanatorium. Kuracjusze nie mają pojęcia o tych zasadach

Pobyty w uzdrowiskach to nie tylko powrót do zdrowia poprzez rehabilitację, ale także czas wytchnienia i oderwanie się od codziennej rzeczywistości. Mało kto zdaje więc sobie sprawę, że turnus to oczywiście przywilej, ale i obowiązek przestrzegania pewnych zasad, które ustala dana placówka. Regulaminy sanatoryjne mogą być restrykcyjne, a ich naruszenie nie zawsze kończy się tylko upomnieniem - w skrajnych przypadkach można zapłacić nawet karę!

Czego nie wolno robić w sanatorium?

Aby w pełni wykorzystać pobyt w sanatorium, warto odpowiednio się do niego przygotować. Dobrze jest więc wiedzieć, że każde sanatorium ma swój własny regulamin, w którym znajdziemy informacje o tym, czego nie wolno robić podczas pobytu. W wielu przypadkach zasady są bardzo podobne i dotyczą kwestii uniwersalnych - zakazu palenia papierosów czy picia alkoholu.

W niektórych sanatoriach, na przykład w Ciechocinku i Kołobrzegu, palenie papierosów może skutkować karą finansową, sięgającą nawet 500 zł. Jeszcze surowsze konsekwencje przewiduje Wieniec-Zdrój, gdzie regulamin oprócz kary 500 zł za palenie, nakłada dodatkową opłatę w wysokości 1000 zł za uruchomienie alarmu oraz aż 10 000 zł za interwencję służb.

Zakazy w sanatoriach. Za nieprzestrzeganie zasad grozi kara

Szykujesz się na turnus i nie chcesz się zaskoczyć zakazami w placówce? W galerii zdjęć poniżej zebraliśmy 10 najczęstszych zakazów, które obowiązują w sanatoriach w Polsce. Sprawdź przed wyjazdem i nie daj się zaskoczyć!

