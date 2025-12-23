Szaleniec z Wenezueli rzucił się na Klaudię. Co dalej z podejrzanym Yomeykertem? Jest konkretna data

Do tragedii doszło 12 czerwca, ok. godziny 1:00 w toruńskim Parku Glazja. Niewinną 24-letnią Klaudię zaatakował Wenezuelczyk Yomeykert R.-S. Przez dwa tygodnie lekarze walczyli o życie kobiety. Niestety, ofiara szaleńca zmarła w szpitalu. To zdarzenie raz na zawsze zmieniło życie Torunia.

Pod koniec 2025 roku sprawdzamy, na jakim etapie jest śledztwo i co dzieje się z podejrzanym. Mamy odpowiedź z prokuratury.

Na portalu se.pl przypominamy sprawę od napaści, aż do najnowszych ustaleń.

Toruń: Klaudia zaatakowana w Parku Glazja

Początek tej strasznej historii miał miejsce w środku nocy. Ok. godziny 1:00 policjanci dostali zgłoszenie o ataku na kobietę w toruńskim Parku Glazja. - Dzięki szybkiej reakcji przypadkowego świadka, który z mieszkania usłyszał wołanie o pomoc, a następnie pobiegł z pomocą, wcześniej zawiadamiając o zdarzeniu dyżurnego policji, agresor został spłoszony - informowała nas asp. Dominika Bocian, oficer prasowa KMP w Toruniu. Na ratunek Klaudii ruszył pan Błażej, który mieszka w pobliżu. Mężczyzna wspominał, że 19-latek z Wenezueli "miał opętany wyraz twarzy".

Po zdarzeniu w Toruniu dominowały przerażenie, ale również nadzieja. Większość wierzyła, że lekarzom uda się uratować ofiarę szaleńca. Niestety, pod koniec czerwca spłynęły do nas tragiczne wieści. Klaudia zmarła w szpitalu. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami.

Atak na kobietę zmienił życie Torunia

Dramat 24-letniej Klaudii to historia, która w 2025 roku wzbudziła najwięcej emocji w samym Toruniu. Sprawa odbiła się szerokim echem w całej Polsce. Temat był przywoływany m.in. na początku grudnia, gdy pojawił się komunikat o dodatkowych patrolach w tamtym rejonie. Miało to związek z doniesieniami o zaczepianiu dzieci przez podejrzanego mężczyznę, ale niepokojące sygnały natychmiast obudziły w torunianach wspomnienia. 6 lipca tego roku, Toruń pogrążył się w ciszy i zadumie. Punktualnie o godzinie 15:00 z toruńskiego Starego Rynku wyruszył Marsz Milczenia, upamiętniający brutalnie zamordowaną 24-letnią Klaudię. - To nie tylko pamięć o niej, ale też wyraz sprzeciwu wobec przemocy i strachu, który zagościł w sercach mieszkańców Torunia - mówili uczestnicy w rozmowie z "Super Expressem".

W Parku Glazja pojawiły się całe rodziny. Małe dzieci trzymały białe róże. Na koniec odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego. W miejscu tragedii wbito czarny krzyż z biało-czerwoną flagą.

Co dalej z podejrzanym?

Śledztwo trwa, a wielu czytelników dopytuje, co stanie się z Yomeykertem R.-S z Wenezueli. W październiku prokurator Rafał Ruta z Prokuratury Okręgowej w Toruniu informował "Radio ESKA", że śledztwo jest przedłużone do 13 grudnia. - W toku postępowania oczekuje się na uzyskanie opinii biegłych z zakresu medycyny sądowej oraz analizy śladów biologicznych, które ujawniono m.in. na miejscu zdarzenia. Ponadto w sprawie uzyskano opinię sądowo-psychiatryczną dotyczącą podejrzanego, która jest obecnie analizowana przez prokuratora nadzorującego śledztwo - mówił w październiku.

Wiemy już, że sprawa nie doczeka się znaczącego przełomu w 2025 roku. - Postępowanie przeciwko Yomeykert R. S., podejrzanemu o czyn z art. 148 par. 2 pkt 1 kk i inne nadal pozostaje w toku. Postanowieniem z dnia 7 listopada 2025 r. Sąd Okręgowy w Toruniu zarządził badanie stanu zdrowia psychicznego podejrzanego połączone z obserwacją w zakładzie leczniczym. Śledztwo przedłużone jest do 13 marca 2025 r., zaś środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania do dnia 9 marca 2025 r - poinformowała nas prokurator Izabela Oliver, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Obserwacja przebiega spokojnie, a wszystkim zainteresowanym pozostaje uzbroić się w cierpliwość. Do tej sprawy wrócimy w naszym serwisie.