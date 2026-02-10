Nawrocka wspiera akcję Dody i Sarapaty. Pierwsza dama przekazała na aukcję własną sukienkę

Marta Nawrocka po raz kolejny pokazała, że ma wielkie serce. Pierwsza dama wsparła aukcję artystów na rzecz bezdomnych zwierząt i przekazała na specjalną aukcję pod hasłem „Łapy i Pędzle” sukienkę, w której brała udział w sesji do magazynu "Viva", w którym to udzieliła głośnego wywiadu, pierwszego, już w roli pierwszej damy. Zysk z licytacji wesprze bezdomne zwierzęta, uratowane z tzw. patoschronisk. Oprócz sukienki (zaprojektowanej przez Izabelę Janachowską) do wylicytowania będzie też numer magazynu "Viva", w którym znalazł się wywiad z Nawrocką, z jej autografem. Rzeczy na licytację małżonka prezydenta przekazała osobiście artystce, Joannie Sarapacie, która odsiedziała ją w Pałacu Prezydenckim.

- Aukcja "Łapy i Pędzle" to piękny odruch serca. Artyści łączą siły na rzecz skrzywdzonych zwierząt pokazując, że pomaganie to też sztuka. Cieszę się, że mogłam stać się częścią tej inicjatywy. Myślę, że w taki właśnie sposób powinniśmy działać, wspólnie, dla dobra sprawy - przyznała Marta Nawrocka.

Co warto zaznaczyć wspomniana aukcja jest inicjatywą malarki Joanny Sarapaty, która przed laty była partnerką aktora Jarosława Jakimowicz, a także piosenkarki Doroty Rabczewskiej, przy współpracy z domem aukcyjnym Art in House. Cały zysk z licytacji zostanie przekazany na finansowanie akcji „Powszechna Sterylizacja”, którą prowadzi Fundacja „Szare, Bure i Łaciate”. Pomysł aukcji zrodził się, gdy Dorota Rabczewska, czyli Doda zwróciła uwagę opinii publicznej na sprawę patoschroniska w Sobolewie. Zostało ono zamknięte decyzją powiatowego lekarza weterynarii w Garwolinie, po tym, gdy zostały ujawnione panujące w nim fatalne warunki i krzywda zwierząt.

Spotkanie w Pałacu Prezydenckim - tematem poprawa sytuacji zwierząt

Przypomnijmy, że kilka dni temu Doda gościła u Nawrockich w Pałacu Prezydenckim. Wraz z dziennikarzem Krzysztofem Stanowskim, posłem Łukaszem Litewką oraz ministrem z KPRP Mateuszem Koteckim, jak również siostrą prezydenta, Niną Nawrocką, omawiali sytuację zwierząt w Polsce oraz tego, jak można im pomóc.

WIĘCEJ: Dlaczego siostra Nawrockiego, Nina Nawrocka była na spotkaniu z Dodą? Mamy komentarz kancelarii