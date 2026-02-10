Politycy gratulują Kacprowi Tomasiakowi medalu olimpijskiego!

Pierwszy medal zimowych igrzysk olimpijskich dla Polski. Prezydent i premier gratulują

Kacper Tomasiak zdobył pierwszy medal dla Polski w czasie trwających od kilku dni zimowych igrzysk olimpijskich. Młody skoczek zdobył srebrny medal olimpijski w skokach narciarskich na normalnym obiekcie w Predazzo. Konkurs skoków wygrał Niemiec Philipp Raimund, a trzecie miejsce ex aequo zajęli Japończyk Ren Nikaido i Szwajcar Gregor Deschwanden. Sukces Polaka to wyjątkowe wydarzenie, które sprawiło radość wszystkim Polakom.

Tuż po tym, jak okazało się, że Polak zdobył srebrny medal od razu ruszyła lawina podziękowań. Gratulacje Tomasiakowi złożył prezydent Karol Nawrocki: - Mamy medal. Kacper Tomasiak - brawo! - napisał. Także premier polskiego rządu odniósł się do sukcesu 19-letniego skoczka i napisał: - A nie mówiłem! Brawo Kacper!

Szef MON ujawnił ciekawostkę o Kacprze Tomasiaku

Z sukcesu skoczka ucieszył się także wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej, Władysław Kosiniak Kamysz, który przy okazji przekazał pewną ciekawostkę o zawodniku: - Mała ciekawostka na koniec dnia. Kacper Tomasiak, nasz srebrny medalista z Predazzo, najmłodszy polski medalista Igrzysk Olimpijskich to wychowanek Ludowych Zespołów Sportowych - konkretnie LKS Klimczok Bystra. Małe miejscowości, lokalne kluby, wielkie marzenia. I potem takie historie piszą się same.

Minister sportu na żywo oglądał, jak Polak zdobywa srebrny medal

Na żywo występ Kacpra Tomasiaka miał okazję oglądać będący na miejscu minister sportu, Jakub Rutnicki. Polityk kibicował naszemu skoczkowi, a po sukcesie wręczył mu biało-czerwoną flagę: - Flagę przekazałem Naszemu Wicemistrzowi Kacprowi Tomasiakowi. To był wielki zaszczyt przekazać najpiękniejszą. Wszyscy jesteśmy bardzo dumni. Dziękujemy!

Prezes PiS z gratulacjami

Młodemu skoczkowi pogratulował także prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński. Na portalu X napisał: - Piękny debiut na Igrzyskach Olimpijskich Kacpra Tomasiaka! Zapewne jeszcze nie raz o nim usłyszymy. Gratulacje

Flagę przekazałem Naszemu Wicemistrzowi Kacprowi Tomasiakowi. To był wielki zaszczyt przekazać najpiękniejszą 🇵🇱🇵🇱 Wszyscy jesteśmy bardzo dumni. Dziękujemy! 👏👏🇵🇱🇵🇱🇵🇱 pic.twitter.com/Jl4geWMe5D— Kuba Rutnicki (@KubaRutnicki) February 9, 2026

Kim jest Kacper Tomasiak?

To zaledwie 19-letni polski skoczek narciarski. W aktualnym sezonie 2025/26 jest on najmłodszym zawodnikiem w reprezentacji Polski. Jest zawodnikiem klubu LKS Klimczok Bystra.

