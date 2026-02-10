Wymieszaj 4 składniki i spryskaj osad na kabinie prysznicowej. Zacieki znikną i pojawi się jubilerski błysk na szkle. Sposób na czyszczenie kabiny prysznicowej

Masz dość zacieków i osadu w kabinie prysznicowej?

Wymieszaj cztery proste składniki, by stworzyć płyn, który sprawi, że kabina będzie lśnić.

Odkryj domowy sposób na czysty prysznic bez szorowania i silnej chemii!

Wymieszaj 4 składniki i spryskaj osad na kabinie prysznicowej. Zacieki znikną

Naturalne jest, że podczas korzystania z kabiny prysznicowej pozostają na niej zacieki z wody czy osad z mydła. Jeśli nie będziemy ich usuwać po każdym prysznicu, na przykład za pomocą ściągaczki, utrwalą się i już po kilku dniach mogą być trudne do usunięcia, a szklana powierzchnia kabiny będzie wyglądać po prostu nieestetycznie. Wówczas może nam się wydawać, że jedynym słusznym ratunkiem jest zastosowanie silnych detergentów chemicznych, aby wyczyścić prysznic z kamienia. Jednak jeśli nie jesteś zwolenniczką chemii, to wypróbuj ten domowy sposób na czyszczenie kabiny prysznicowej z zacieków i osadu mydlanego. Na profilu @jestemguta zajmującej się tematyką porządkowania przestrzeni pojawił się przepis na znakomity płyn czyszczący, który z powodzeniem może zastąpić tradycyjne mleczko.

Tym jednym środkiem można wyczyścić zlew, płytę grzewczą, piekarnik, umywalkę, wannę i kabinę prysznicową, a przy tym nie zarysować żadnej powierzchni. To naprawdę prosty sposób na szybkie sprzątanie domu

- przekonuje Joanna Drożyńska, autorka posta. Jak zrobić ten płyn? Wymieszaj ze sobą sodę oczyszczoną, płyn do naczyń, wodę i wodę utlenioną.

Przepis na domowy płyn do czyszczenia kabiny prysznicowej z kamienia

Jak już wspomniałam płyn czyszczący świetnie sprawdzi się w sprzątaniu łazienki, a zwłaszcza w usuwaniu zacieków i osadu z kabiny prysznicowej. Do jego przygotowania potrzebujesz:

1 szklanki sody oczyszczonej,

1/2 szklanki płynu do mycia naczyń,

1/2 szklanki wody,

około 2 łyżki wody utlenionej.

Powyższe składniki wymieszaj ze sobą i przelej do butelki z atomizerem. Spryskaj powstałym płynem kabinę prysznicową, a zwłaszcza jej szklane drzwiczki. Wyszoruj miękką gąbką i spłucz. Osad i zacieki znikną. Jak działa ten płyn? Soda oczyszczona pomaga rozpuścić zabrudzenia i neutralizować nieprzyjemne zapachy. Dodatkowo ma delikatne właściwości ścierające, dzięki czemu rozprawi się z nalotem na powierzchni kabiny. Płyn do naczyń odtłuszcza powierzchnie i ułatwia domywanie zaschniętych plam. Z kolei woda utleniona usunie pleśń z silikonów i fug w kabinie i sprawi, że spoiny będą bielsze.

