Mieszanka moje dziadka doczyści kabinę prysznicową. Wyżera kamień i zacieki. Będzie można się w niej przeglądać. Czyszczenie kabiny prysznicowej

Kamień to powszechny problem w łazienkach, szczególnie w kabinach prysznicowych, a jego nagromadzenie może prowadzić do uszkodzeń.

Zamiast kupnych środków, wypróbuj domowy sposób oparty na occie, który skutecznie rozpuszcza osady i nabłyszcza powierzchnie.

Odkryj sprawdzony przepis dziadka na płyn do czyszczenia kabiny prysznicowej, który sprawi, że będzie lśniła czystością!

Jak doczyścić kabinę prysznicową? Mieszanka moje dziadka rozwiąże problem kamienia

W domu chyba nie ma bardziej uciążliwego zabrudzenia jak kamień. To osad wytracający się z twardej wody, który zaczyna tworzyć skorupę na wszystkich przedmiotach, które mają regularny kontakt z wodą. Za powstawanie kamienia odpowiadają związki wapnia oraz magnezu, które znajdują się w wodzie. Warto wiedzieć, że kamień to nie tylko kwestia estetyczna. Gruba warstwa sztywnego osadu może powodować uszkodzenia oraz pęknięcia armatury. Nie wolno zatem tego bagatelizować i kamień należy regularnie usuwać.

Kabina prysznicowa szczególnie narażona jest na osadzanie się kamienia oraz zacieków z mydła. Z czasem gładka i lśniąca powierzchnia staje się matowa i zakamieniona. Kupne detergenty na niewiele się zdadzą. Do tego rodzaju zabrudzeń należy podejść w odpowiedni sposób. Najlepszym sposobem na pozbycie się kamienia z kabiny prysznicowej są preparaty o kwasowej formule. W domu najlepszym przykładem takiego produktu jest ocet. Świetnie rozpuszcza kamień i dodatkowo nabłyszcza czyszczoną powierzchnię. Mój dziadek zawsze w ten sposób mył kabinę prysznicową, a także brodzik w łazience.

Domowy płyn do czyszczenia kabin prysznicowych z przepisu mojego dziadka składał się z octu spirytusowego, wody, a także płyny do mycia szyb. Do butelki z atomizerem wlewał ocet i wodę w równych proporcjach i dodawał nie wielką ilość płyny od szyb. Całość dokładnie mieszał i obficie spryskiwał po kabinie prysznicowej. Mieszankę zostawiała na około 15 minut, a by ocet mógł zacząć rozpuszczać kamień, a następnie delikatnie szorował. Na koniec zmywał wszystko wodą i gotowe. Kabina prysznicowa lśniła czystością. Ocet tworzył również na niej niewidzialną powłokę, która przeciwdziała powstawaniu zacieków.