Kiedy skrzydłokwiat nie dawał kwiatów od wielu miesięcy, wlałam do jego doniczki 2 szklanki wywaru. Teraz ma więcej kwiatów niż liści. Domowy nawóz do skrzydłokwiatu na kwitnienie

Skrzydłokwiat to popularna roślina doniczkowa, która potrafi sprawić problemy, zwłaszcza gdy nie kwitnie.

Domowy nawóz ze skórek banana może zdziałać cuda, dostarczając roślinie potasu i fosforu.

Przygotuj prosty wywar, podlewaj regularnie i odkryj, jak Twój skrzydłokwiat odzyska bujne kwitnienie!

Kiedy skrzydłokwiat nie dawał kwiatów od wielu miesięcy, wlałam do jego doniczki 2 szklanki wywaru

Skrzydłokwiat (Spathiphyllum), znany również jako lilia pokoju, to popularna w Polsce roślina doniczkowa, która zdobi nasze domy swoimi eleganckimi, białymi kwiatami. Co więcej, skrzydłokwiat jest znany również ze swoich właściwości oczyszczających powietrze, co jest przydatne zwłaszcza w okresie zimowym. I choć nie jest on rośliną skomplikowaną w pielęgnacji, to potrafi dać jasno do zrozumienia, kiedy coś mu nie odpowiada. Wówczas jego liście żółkną lub brązowieją, a on sam wyraźnie opada i nie wypuszcza nowych pędów. Bywa też, że mimo dobrej kondycji skrzydłokwiat nie wypuszcza kwiatów. Co wtedy zrobić, aby zachęcić go do kwitnienia? Kiedy mój skrzydłokwiat przez wiele miesięcy nie kwapił się, aby zakwitnąć postanowiłam działać. Przygotowałam mu domowy nawóz ze skórek banana, który działa na rośliny doniczkowe jak aktywator kwitnienia i wlałam dwie szklanki wywaru do doniczki.

Domowy nawóz do skrzydłokwiatu na kwitnienie. Jak zrobić odżywkę ze skórek banana?

Nawożenie jest jedną z najistotniejszych zasad pielęgnacji skrzydłokwiatu. Ma ono ogromny wpływ na kondycję rośliny. Jak przygotować zatem domowy nawóz do skrzydłokwiatu ze skórek od banana? Jest on nie tylko prosty do przygotowania, tani, ale bardzo skuteczny, gdyż jest bogatym źródłem potasu i fosforu, czyli składników niezbędnych roślinie do kwitnięcia i wzrostu. Skórkę banana pokrój na drobne kawałeczki i umieść w litrowym słoiku. Zalej gorącą wodą do pełna i odstaw na dwa dni. Po tym czasie przecedź i pozostałym płynem podlej skrzydłokwiat. Zabieg powtarzaj co 2 tygodnie, a już niedługo zauważysz, że skrzydłokwiat wypuszcza mnóstwo białych kwiatów.

Pielęgnacja skrzydłokwiatu. Co lubi?

Skrzydłokwiat lubi wilgotne podłoże, ale nie znosi przelania. Najlepiej podlewać go, gdy wierzchnia warstwa ziemi (około 2-3 cm) wyschnie. Zbyt mała ilość wody objawi się opadającymi liśćmi, które szybko odzyskają wigor po podlaniu. Nadmiar wody może prowadzić do gnicia korzeni. Roślina ta preferuje stanowiska jasne, ale z rozproszonym światłem. Bezpośrednie słońce może poparzyć liście, powodując brązowe plamy. Z kolei zbyt mało światła sprawi, że skrzydłokwiat będzie słabo kwitł i jego liście staną się mniej intensywnie zielone. Idealne będzie okno wschodnie lub północne. Skrzydłokwiat pochodzi z tropikalnych lasów deszczowych, dlatego ceni sobie wysoką wilgotność powietrza. W suchych pomieszczeniach (szczególnie zimą, gdy działa ogrzewanie) warto regularnie zraszać liście miękką, odstaną wodą lub postawić doniczkę na podstawce z wilgotnym keramzytem. W okresie wegetacji (od wiosny do jesieni) skrzydłokwiat warto nawozić co 2-4 tygodnie płynnym nawozem do roślin kwitnących, rozcieńczonym do połowy zalecanej dawki. Młode rośliny przesadza się co roku na wiosnę, starsze co 2-3 lata, gdy korzenie zaczną wypełniać doniczkę. Wybierz doniczkę o jeden rozmiar większą i świeże, przepuszczalne podłoże do roślin doniczkowych.