Zanim wyrzucisz do kosza zalej wodą i poczekaj. Podlejesz sansewierie, a sąsiadka padnie z wrażenia. Roślina wypuści mnóstwo strzelistych liści. Domowy nawóz do sansewierii

Twoja sansewieria marnieje i nie wypuszcza nowych liści? Odkryj sekretny, domowy sposób na jej bujny wzrost!

Zanim wyrzucisz ten niepozorny składnik, zalej go wodą – uzyskasz naturalny nawóz, który odżywi Twoją wężownicę.

Sprawdź, jak prosto przygotować ten odżywczy eliksir i spraw, by Twoja sansewieria znów zachwycała nowymi, zielonymi liśćmi.

Zanim wyrzucisz do kosza zalej wodą i poczekaj. Podlejesz sansewierie, a ta wypuści nowe liście

Sansewieria, znana również jako wężownica lub język teściowej, to bardzo popularna roślina doniczkowa, ceniona za swoją wytrzymałość, łatwość uprawy i dekoracyjny wygląd. Mimo że nie jest trudna w pielęgnacji, to trzeba pamiętać o kilku zasadach, które pomogą zachować jej piękny wygląd. Jednym z elementów kompleksowej pielęgnacji sansewierii jest jej nawożenie. Jednak tu trzeba zachować ostrożność, gdyż bardzo łatwo przedobrzyć. I to jest jeden z najczęstszych błędów popełnianych przez początkujących miłośników sansewierii. Zbyt duża ilość składników odżywczych może prowadzić do poparzenia korzeni, żółknięcia liści, a nawet do śmierci rośliny. Zawsze lepiej jest nawozić rzadziej i mniejszą dawką, niż przesadzić. W takiej sytuacji zdecydowanie bezpieczniej jest stosować domowe nawozy do sansewierii, które są delikatniejsze dla rośliny i dostarczą jej odżywczych składników i minerałów. Jednym z takich nawozów jest ten przygotowany ze skórek banana. Jest on świetnym, naturalnym źródłem potasu, który wężownica bardzo lubi. Dlatego zanim wyrzucisz je do kosza, zalej wodą i poczekaj 2 dni. Po podlaniu sansewieria wypuści nowe liście.

Domowy nawóz do sansewierii ze skórek banana. Jak przygotować i stosować?

Przygotowanie nawozu ze skórek banana do sansewierii jest proste. Zbierz skórki z 3-4 bananów, pokrój je na mniejsze kawałki i umieść w słoiku. Zalej skórki litrem wrzącej wody i odstaw na 24-48 godzin, aż woda ostygnie i nabierze koloru. Po tym czasie przecedź skórki, a powstały napar rozcieńcz z wodą w proporcji 1:1. Przygotowanym nawozem podlewaj sansewierię tak, jak zwykle, raz na 2-3 tygodnie. Szybko zauważysz, że wężownica wypuści nowe liście.

Pielęgnacja sansewierii. Jak o nią dbać, aby zdrowo rosła?

Równie ważne co nawożenie jest odpowiednie podłoże dla sansewierii – powinno być przepuszczalne i lekkie, tak aby zapobiegało zastojom wody. Nie zapominaj także o umiarkowanym podlewaniu, zwłaszcza zimą, oraz o zapewnieniu roślinie odpowiedniego nasłonecznienia. Sansewieria dobrze znosi półcień, ale najlepiej rośnie w jasnym, rozproszonym świetle. Regularne przecieranie liści z kurzu również przyczyni się do jej zdrowego wyglądu.