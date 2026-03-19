Przez to zamiokulkas nigdy nie będzie intensywnie zielony i sztywny. Najczęstszy błąd w pielęgnacji sprawia, że roślina przestaje wypuszczać nowe liście. Zasady pielęgnacji zamiokulkasa

Katarzyna Kustra
2026-03-19 13:50

O pielęgnacji zamiokulkasa krąży jeden mit, który może okazać się zabójczy dla tej rośliny doniczkowej. I niestety wiele osób powiela schemat dbania o zamiokulkasa, przez co ten często hamuje ze wzrostem, traci swój intensywny kolor i przestaje wypuszczać nowe liście. Zapewniając swojej roślinie odpowiednie stanowisko sprawimy, że odzyska wigor i stanie się sztywna.

Zamiokulkas podlewanie

Jak podlewać zamiokulkasa, żeby dobrze rósł?
  • Zamiokulkas to popularna roślina doniczkowa, której łodygi często uginają się pod ciężarem liści.
  • Wielu popełnia błąd, wierząc, że zamiokulkas najlepiej rośnie w cieniu – to mit, który hamuje jego rozwój!
  • Kluczem do bujnych, intensywnie zielonych i sztywnych liści jest odpowiednie nasłonecznienie.
  • Odkryj, jak prawidłowo pielęgnować zamiokulkasa, by cieszyć się jego pięknem i uniknąć żółknięcia liści!

Przez to zamiokulkas nigdy nie będzie intensywnie zielony i sztywny

Zamiokulkas to jedna z najpopularniejszych roślin doniczkowych w polskich domach w ostatnich latach. Intensywnie zielone liście i długie łodygi robią wrażenie i pięknie zdobią wnętrza. Jednym z najczęstszych problemów, na jakie napotykają fani tej rośliny doniczkowej, jest to, że łodygi zamiokulkasa pod ciężarem liści zaczynają się uginać. Bywa też, że ta popularna roślina zaczyna marnieć, a jej liście żółkną. Niestety jedną z najczęstszych przyczyn zahamowania wzrostu u tej rośliny jest błąd, który wiele osób popełnia przez krążący mit na temat pielęgnacji zamiokulkasa. A mianowicie chodzi o odpowiednie nasłonecznienie. Wiele z nas żyje w przekonaniu, że zamiokulkas lubi cień. I niestety to nie do końca jest prawdą. Oczywiście roślina przetrwa w cieniu, jednak nie możemy wówczas od niej oczekiwać, że będzie bujnie rosła, wypuszczała intensywnie zielone liście, a łodygi będą sztywno utrzymywać ich ciężar. 

Pielęgnacja zamiokulkasa. Odpowiednio nasłonecznione stanowisko to podstawa 

Zamiokulkas oczywiście toleruje szeroki zakres warunków świetlnych, od jasnego, pośredniego światła po bardzo słabe oświetlenie. I wbrew przekonaniom najlepszym wyborem nie jest dla niego zacienione miejsce, a wręcz przeciwnie. Najlepiej czuje się w jasnym, rozproszonym świetle. Oczywiście należy unikać bezpośredniego, ostrego słońca, które może poparzyć liście. Warto też każdego dnia obracać doniczkę zamiokulkasa. Dzięki temu zabiegowi, każda część rośliny jest odpowiednio nasłoneczniona. Promienie słoneczne pozwalają mu na to, aby w pędach zachodził proces fotosyntezy. Dzięki regularnemu obracaniu doniczki ku słońcu będzie on rósł prosto.

Jak dbać o zamiokulkasa, aby wypuszczał nowe liście?

Pielęgnacja zamiokulkasa nie jest skomplikowana. Jest to roślina magazynująca wodę w swoich bulwiastych kłączach i grubych łodygach, dlatego znacznie lepiej znosi suszę niż przelanie. Poczekaj, aż całe podłoże w doniczce całkowicie wyschnie przed kolejnym podlaniem. Zazwyczaj oznacza to podlewanie co 2-4 tygodnie, w zależności od pory roku i warunków w pomieszczeniu (latem częściej, zimą rzadziej). Zamiokulkas preferuje temperatury pokojowe, między 18°C a 26°C. Unikaj nagłych spadków temperatury i przeciągów. Potrzebuje bardzo przepuszczalnego podłoża, które nie zatrzymuje wody. Idealne będzie specjalne podłoże do sukulentów i kaktusów, lub uniwersalna ziemia ogrodnicza wymieszana z dużą ilością perlitu, piasku lub drobnego żwiru.

