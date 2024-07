Soczyście zielony zamiokulkas ozdobi każde wnętrze. Jednak czasami zdarza się, że czasami kwiat doniczkowy żółknie i nie wypuszcza nowych liści. Dlatego warto wiedzieć, jak go pielęgnować, co zrobić, kiedy zamiokulkas ma żółte liście oraz kiedy z pomocą przychodzi domowa odżywka. Sprawdź, co zrobić, by zmobilizować kwiat do wzrostu.

Co lubi zamiokulkas? Proste zasady pielęgnacji, dzięki którym roślina będzie wypuszczać nowe liście

Zamioklukas lubi rozproszone światło. Roślina pochodzi z zacienionych lasów Afryki Wschodniej i zdecydowanie lepiej rozwija się z dala od bezpośredniego słońca. Idealna temperatura to 13-26 stopni Celsjusza. Zamiokulkas nie lubi także suchego powietrza dlatego lepiej trzymać go z dala od kaloryfera. Jeśli to niemożliwe, zimą trzeba pamiętać o zraszaniu liści. Zamiokulkas najlepiej rośnie w żyznej, próchniczej i przepuszczalnej glebie o kwaśnym odczynie. Podczas przesadzania kwiatu wybieramy ceramiczną doniczkę, kilka centymetrów większą od poprzedniej. Zamiokulkas lepiej znosi suszę niż nadmiar wody. Roślina gromadzi jej zapasy w liściach oraz korzeniach. Dlatego wytrzyma nawet długie tygodnie bez wody, natomiast jej nadmiar może ją uśmiercić. Przelany — gnije od korzeni, następnie gubi liście. Najlepiej podlewać go w momencie, gdy wierzchnia warstwa podłoża zupełnie przeschnie. Do nawadniania używamy odstanej wody w temperaturze pokojowej. Zamia lubi także zraszanie miękką wodą. Zamiokulkas rośnie bardzo powoli jednak, regularnie wypuszcza nowe liście. Jeśli tak się nie dzieje, mimo że stosujemy wszystkie zasady pielęgnacji, warto sprawdzić, czy korzenie rośliny nie są uszkodzone, lub czy ziemia zawiera odpowiednie składniki odżywcze. Zamia słabo rośnie w ubogiej glebie, dlatego w okresie wzrostu warto zasilić roślinę nawozem do roślin zielonych. Można także użyć domowej odzywki ze skórek od bananów lub żelatyny.

Domowa odzywka do zamiokulkasa z żelatyny. Jak działa?

Zamiokulkas nie wypuszcza nowych liści z kilku powodów. Czasami jest to zbyt mała doniczka, brak światła, niewłaściwe podlewanie lub też nieprawidłowe pH gleby. Bywa także, że roślina potrzebuje nawozu. Warto przygotować domową odżywkę z żelatyny. Wzbogaci roślinę o potrzebny jej azot. Poprawi ukorzenienie, wzmocni obecne liście i sprawi, że pojawią się nowe. Żeby przygotować miksturę, rozpuść łyżeczkę żelatyny w szklance gorącej (niewrzącej) wody. Gdy ostygnie, dodaj jeszcze trzy szklanki zimnej wody i podlej zamiokulkasa. Powtarzaj ten zabieg raz w miesiącu.

