PKW zarejestrowała Jakubiaka. Stanowski reaguje

Marek Jakubiak zarejestrowany przez PKW, a więc automatycznie zaproszony przez Kanał Zero. Obecność potwierdzona.— Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) April 4, 2025

W piątkowy wieczór Krzysztof Stanowski przekazał za pośrednictwem X (dawniej Twitter), że Marek Jakubiak został oficjalnie zarejestrowany przez Państwową Komisję Wyborczą jako kandydat w wyborach prezydenckich 2025 roku. To oznacza, że spełnił wszystkie wymogi formalne, w tym zebranie co najmniej 100 tysięcy podpisów. To kolejny ruch Kanału Zero, który od początku kampanii konsekwentnie buduje własną scenę debat prezydenckich i robi to po swojemu. Bez oglądania się na TVP, TVN czy Polsat.

Kto czeka na zatwierdzenie przez PKW?

Na zatwierdzenie przez Państwową Komisję Wyborczą czekają jeszcze: Dawid Bohdan, Wiesław Lewicki, Romuald Tadeusz Starosielec, Paweł Jan Tanajno oraz Krzysztof Jakub Stanowski. Kandydatury te zostały zgłoszone w ustawowym terminie, jednak decyzja PKW zapadnie dopiero po weryfikacji podpisów i dokumentów. Jeśli wszystko się zgadza, każdy z nich może jeszcze oficjalnie dołączyć do wyścigu o prezydenturę.

Kim jest Marek Jakubiak?

Marek Jakubiak to przzedsiębiorca, były poseł i znany producent piwa. W Sejmie zasiadał w latach 2015–2019 z ramienia Kukiz’15. Później próbował sił jako kandydat niezależny i lider Federacji dla Rzeczypospolitej. Znany z mocnych, bezpośrednich wypowiedzi, często występuje w mediach jako komentator życia publicznego. Teraz ponownie staje do walki o prezydenturę.

Kanał Zero pisze własny scenariusz kampanii

Debaty organizowane przez Krzysztofa Stanowskiego stają się nie tylko alternatywą dla telewizyjnych programów. Dla wielu wyborców są jedynym miejscem, gdzie można zobaczyć kandydatów bez partyjnego filtra.

​Krzysztof Stanowski w swoim programie "Godzina Zero" na Kanale Zero przeprowadził rozmowy z następującymi kandydatami na prezydenta RP w wyborach 2025:​

Sławomir Mentzen – lider partii Nowa Nadzieja i poseł na Sejm RP.​

Adrian Zandberg – współprzewodniczący partii Razem i poseł na Sejm RP.​

Grzegorz Braun – poseł na Sejm RP związany z Konfederacją.

Największym echem odbiła się rozmowa ze Sławomirem Mentzenem, która na dzień dzisiejszy ma już 2,6 mln wyświetleń. U boku Stanowskiego wystąpi 9 kwietnia o 20. Magdalena Biejat, która została zarejestrowana 31 marca.

Biejat z potężnym wynikiem, Senyszyn spełnia minimum. Lewicowe kandydatki zarejestrowane!

- Na konferencji prasowej podkreśliłam, że zebraliśmy 419 tysięcy podpisów. Dużo więcej, niż zakładaliśmy. Ludzie bardzo chętnie się podpisywali, sami angażowali się w zbiórki. Jestem im za to bardzo wdzięczna – mówiła po zebraniu podpisów w rozmowie z „Super Expressem” Magdalena Biejat.

Tego samego dnia została zarejestrowana również Joanna Senyszyn, która złożyła 150 tys. podpisów i w rozmowie z Super Expressem potwierdziła swoją kandydaturę, oraz narzekała na fakt odrzucenia części podpisów.

