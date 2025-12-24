Te polskie gwiazdy nie celebrują Bożego Narodzenia

W polskich domach trwają właśnie ostatnie przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. To czas, w którym wiele osób spędza w gronie najbliższych, zasiada do wigilijnego stołu, wymienia się prezentami, a w nocy idzie na pasterkę. Jednak nie wszyscy spędzają ten czas w tradycyjny sposób.

W polskim show-biznesie nie brakuje gwiazd, które z różnych powodów nie obchodzą Bożego Narodzenia. Aktorka Ewa Błaszczyk była jedną z pierwszych gwiazd, które wprost wyznała, że nie lubi tego okresu.

Ja nie lubię świąt. To taki czas, kiedy zamiera życie, a każdy skupia się na rodzinie, na bliskich. A ja mam w tej kwestii dziury, luki - wyznała swojego czasu dla "Faktu".

Kilka lat temu Margaret wyznała, że dokonała aktu apostazji czyli formalnego wystąpienia z Kościoła. Tym samym nie obchodzi więc świąt. Zimowe miesiące spędza w swoim domu w Hiszpanii. W rozmowie z "Super Expressem" opowiedziała, co robi w świątecznym czasie.

Jestem apostatką, więc nie spędza świąt, które mają otoczkę ceremonialną. U mnie święta wyglądają tak, że raczej oglądamy sobie "Kevin sam w domu", spędzam czas z rodziną, ale nic specjalnego, tak szczerze - powiedziała piosenkarka.

Zobacz również: Klaudia Halejcio wydała fortunę na świąteczne ozdoby! Choinkowy las, kilkumetrowe korale, bibeloty... Mało kogo na to stać

Julia Wróblewska: "Choinka jest pogańska, tak samo dzielenie się prezentami"

W grudniu z kraju wyjeżdża również Adam Darski, czyli Nergal, który od dawna deklaruje się jako ateista. W rozmowie z brytyjskim magazynem "NME" przyznał, że nie przepada za świątecznym pośpiechem, komercjalizacją, obżarstwem... Stara się spędzać ten czas w miejscu, gdzie może wypocząć i gdzie "nigdy nie słyszeli o Jezusie".

Z kolei Julia Pietrucha wychowała się w domu, gdzie nie obchodzono świąt, dlatego zupełnie nie przywiązuje do nich wagi. Jak wyznała w rozmowie z Interią, nie ma z Bożym Narodzeniem żadnych skojarzeń.

Sianko pod obrusem, kompot z suszu czy pachnący karp na stole nie robią na mnie wrażenia - mówiła.

Dla jej imienniczki, Julii Wróblewskiej, odrzuca religijny aspekt świąt. Dla niej jest to okazja do spotkania z rodziną i wypoczynku. Kiedyś na swoim Instagramie wyjaśniła, że wiele bożonarodzeniowych tradycji ma pogańskie korzenie. Wpis dziecięcej gwiazdy wywołał wtedy spore zamieszkanie.

Choinka jest pogańska, tak samo dzielenie się prezentami. Jak już mówiłam, spędzam wtedy czas z rodziną, jedząc kolację, ale nie chodzę do kościoła, nie modlę się, ani nie uważam tego okresu za narodziny Boga

Kuba Wojewódzki również nie za bardzo ubóstwia ten świąteczny czas. Gwiazdor TVN od lat w tym okresie wyjeżdża z Polski do ciepłych krajów. Choć oficjalnie nie obchodzi świąt, to przyznał nie raz, że dopóki żyła jego mama, starał się spędzać z nią wigilijny czas.

Zobacz również: Kuba Wojewódzki podkręca plotki o ślubie z koleżanką z pracy. Gwiazdor TVN pisze o rodzinie

Quiz. Przysłowia o Bożym Narodzeniu. Uzupełnij brakujące słowo Pytanie 1 z 12 Dokończ przysłowie: "W dzień Adama i Ewy daruj bliźnim..." Złote momenty Gniewy Plewy Następne pytanie