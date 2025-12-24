Klaudia Halejcio ozdobiła dom na święta. Na bogato!

Dziś wieczorem zasiądziemy przy wigilijnych stołach, ale atmosfera świąt w niektórych domach panuje już od dawna. Szczególnie gwiazdy lubią o wiele wcześniej przyozdabiać swoje domy. Efektami chętnie chwalą się w mediach społecznościowych. Dom przygotowany na święta od kilku tygodni ma m.in. Małgorzata Rozenek-Majdan. Ale to nie ona zaszalała najbardziej. Tytuł "królowej świąt" przypadł Klaudii Hajelcio, która zdecydowanie nie oszczędzała na ozdobach!

Klaudia Halejcio zaczęła karierę jako dziecko. Zanim osiągnęła pełnoletność miała już spore doświadczenie. Z czasem porzuciła aktorstwo na rzecz kariery w internecie. Dziś jest jedną z najprężniej działających w sieci celebrytek, a na Instagramie obserwuje ją ponad milion osób.

35-latka chętne pokazuje swoje luksusowe życie, które wiedzie u boku biznesmena, Oskara Wojciechowskiego. Na zdjęciach, filmach i w reklamach często towarzyszy jej córka Nel.

Klaudia Halejcio została "królową świąt"?

Celebrytka wraz z rodziną mieszka w luksusowej willi, która kosztowała ich 9 mln, ale po modernizacji jest warta nawet trzy miliony więcej! Halejcio co roku przemienia wnętrza posiadłości w świąteczną krainę. W 2024 roku rozświetliła swoją posiadłość milionem lampek świątecznych. Teraz przeszła samą siebie.

Do lampek doszły bowiem m.in. dzwonki, kilkumetrowe korale i las choinek w salonie. Halejcio doszła bowiem do wniosku, że jedna choinka to za mało, dlatego dodała ich jeszcze kilka, a każda z nich ozdobiona.

To jednak dopiero początek. Świąteczny akcent jest obecny w każdy pomieszczeniu. Nawet kominek został przyozdobiony ogromną kokardą. Do tego wszędzie stoją mniejsze lub większe dekoracje - figurki dziadków do orzechów, domki z piernika, prezenty. Klaudia Halejcio zdecydowanie nie oszczędzała na świątecznych ozdobach!

