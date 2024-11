Klaudia Halejcio opływa w luksusy. Willa za 9 mln to nie wszystko. Spójrzcie na ten basen!

Klaudia Halejcio zaczęła karierę jako dziecko. Zanim osiągnęła pełnoletność miała już spore doświadczenie. Z czasem porzuciła aktorstwo na rzecz kariery w internecie. Na Instagramie obserwuje ją ponad milion osób. 34-latka chętne pokazuje swoje luksusowe życie, które wiedzie u boku biznesmena, Oskara Wojciechowskiego.

Klaudia i Oskar są parą od czterech lat. I choć aktorka była wcześniej w kilku związkach, to właśnie z nim zdecydowała się założyć rodzinę. W czerwcu 2021 roku na świecie pojawiła się ich córka Nel. Młodzi rodzice w ubiegłym oku się zaręczyli, ale na razie odkładają ślub na później.

Gwiazda jeszcze przed urodzeniem córki zdecydowała się na wspólną inwestycję z ukochanym. Kupili piękny dom, którego wartość wówczas wynosiła 9 milionów złotych. Posiadłość o powierzchni ponad 500m2 mieści się na warszawskim Ursynowie. W środku znajduje się kilka sypialni, przestrony salon czy domowa siłownia. Willę okala działka licząca aż 1,2 hektara.

Klaudia Halejcio, jak na gwiazdę internetu przystało, chętnie chwali się swoim luksusowym życiem w sieci. Często pokazuje wnętrza pięknej willi. Niedawno opublikowała na Youtubie filmik, w którym razem z narzeczonym pokazali swoją nową inwestycję - niezwykle kosztowny basen. Para wyznała, że od dawna o nim marzyła.

Marzenia są po to, żeby je realizować - przyznał Oskar.

I nie żałowali pieniędzy na spełnienie tego marzenia. Razem z dużym basenem (20 metrów długości i 13 szerokości) zadbali o jego otoczenie oraz ogród. Całość miała ich kosztować około 2 miliony złotych. Zaprojektowanie basenu oraz jego budowa zajęła ponad rok. Nie obyło się bez problemów. Musieli m.in. uzyskać pozwolenie na budowę tak dużego obiektu oraz odrolnić działkę. Do tego, dzisiaj Klaudia uważa, że basen jest zdecydowanie za duży. Okazuje się również, że nie jest łatwo ogrzać tak wielki zbiornik.

Ten basen okazał się bardzo duży. Na wizualizacjach tego nie było tak widać. A jak jest duży? Z tego, co się teraz orientuję, jeżeli przekracza 50 metrów kwadratowych, to składa się normalne pozwolenie na budowę. Działka pod tym terenem basenu była rolna, więc należało to odrolnić. Cała dokumentacja i procedura trwała ponad rok - mówili narzeczeni.