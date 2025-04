Pokonaj zmarszczki. Twój plan działania na piąkną skórę

Dlaczego warto dbać o skórę przeciwzmarszczkowo?

Zmarszczki, utrata jędrności, przebarwienia – to tylko niektóre oznaki starzenia się skóry. Powstają one w wyniku wielu czynników, takich jak:

Ekspozycja na słońce: Promieniowanie UV uszkadza włókna kolagenowe i elastynowe, odpowiedzialne za jędrność i elastyczność skóry.

Wolne rodniki: Powstają w wyniku stresu, zanieczyszczeń, palenia papierosów i przyspieszają proces starzenia.

Spadek produkcji kolagenu i elastyny: Z wiekiem organizm produkuje coraz mniej tych białek, co prowadzi do utraty jędrności i powstawania zmarszczek.

Mimika twarzy: Powtarzające się ruchy mięśni twarzy prowadzą do powstawania zmarszczek mimicznych.

Oto trzy filary skutecznej pielęgnacji przeciwzmarszczkowej:

1. Krem SPF – Twój najlepszy przyjaciel w walce ze starzeniem:

Dlaczego SPF jest tak ważny? Promieniowanie UV to główny czynnik przyspieszający starzenie się skóry. Krem SPF chroni skórę przed szkodliwym działaniem promieni UVA i UVB, zapobiegając powstawaniu zmarszczek, przebarwień i utraty jędrności.

Jak wybrać odpowiedni krem SPF? Wybieraj kremy z szerokim spektrum ochrony (UVA i UVB) o faktorze SPF 30 lub wyższym.

Jak stosować krem SPF? Nakładaj krem SPF codziennie rano, nawet w pochmurne dni. Aplikuj obficie na całą twarz, szyję i dekolt, około 15-30 minut przed wyjściem na słońce. Pamiętaj o reaplikacji co 2 godziny, szczególnie po pływaniu lub intensywnym poceniu się.

Wybieraj kremy SPF o lekkiej formule, które nie zapychają porów i dobrze współgrają z makijażem.

2. Peptydy – Budulec pięknej skóry:

Czym są peptydy? To krótkie łańcuchy aminokwasów, które pełnią rolę "posłańców" w skórze. Stymulują produkcję kolagenu i elastyny, poprawiają jędrność i elastyczność skóry, redukują zmarszczki i wygładzają cerę.

Rodzaje peptydów: Istnieje wiele rodzajów peptydów, np. peptydy sygnałowe, transportujące, neuropeptydy. Każdy rodzaj ma inne działanie na skórę.

Jak stosować peptydy? Szukaj kosmetyków z peptydami w składzie, takich jak serum, kremy, maski. Stosuj je regularnie, zgodnie z zaleceniami producenta.

Peptydy dobrze współgrają z innymi składnikami aktywnymi, np. z witaminą C i kwasem hialuronowym.

3. Retinol – Król pielęgnacji przeciwzmarszczkowej:

Czym jest retinol? To pochodna witaminy A, która ma silne działanie przeciwzmarszczkowe, redukuje przebarwienia, poprawia teksturę skóry i stymuluje produkcję kolagenu.

Jak działa retinol? Retinol przyspiesza odnowę komórkową, złuszcza martwy naskórek, redukuje zmarszczki i poprawia koloryt skóry.

Jak stosować retinol? Retinol należy wprowadzać do pielęgnacji stopniowo, zaczynając od niskiego stężenia (np. 0,01%) i stosując go 1-2 razy w tygodniu. Obserwuj reakcję skóry i stopniowo zwiększaj częstotliwość stosowania.

O czym pamiętać stosując retinol? Retinol może powodować podrażnienia, zaczerwienienia, suchość i łuszczenie się skóry. Ważne jest, aby stosować go na noc i zawsze rano nakładać krem SPF. Unikaj stosowania retinolu w ciąży i podczas karmienia piersią.

LANCÔME Rénergie H.C.F. Triple Serum

Pionierskie serum do twarzy z kwasem hialuronowym Rénergie H.C.F. Triple Serum łączy trzy formuły zawierające składniki aktywne, które jeszcze do niedawna uznawane były za niekompatybilne: kwas hialuronowy, witamina C* + Niacynamid i kwas ferulowy.Zainspirowane osiągnięciami nauk regeneracyjnych i opracowane w oparciu o 40 lat badań z zakresu bioinżynierii oraz bogatą wiedzę na temat poszczególnych warstw skóry, serum do twarzy z witaminą C Rénergie H.C.F. Triple Serum zawiera składniki przeciwdziałające poszczególnym oznakom starzenia. Zawarte w każdej porcji formuły substancje aktywne w optymalnych stężeniach działają w pełnej synergii, wspierając poprawę wyglądu cery.

LANCÔME Rénergie H.P.N. 300-PEPTIDE Cream

Odkryj nową erę Lancôme pod znakiem anti-aging wysokiej klasy, inspirowaną badaniami nad regeneracją skóry. Po raz pierwszy w historii Lancôme łączy w jednym produkcie kwas hialuronowy, ponad 300 rodzajów peptydów i moc niacynamidu w kremie na dzień. Nie bez powodu. W bezprecedensowym badaniu wykazano, że przy regularnym użytkowaniu kremu na dzień Rénergie H.P.N. 300-Peptide Cream skóra kobiet w wieku 40-59 lat regerowała się szybciej, w takim samym tempie jak cera młodszych kobiet.

LANCÔME RÉNERGIE H.C.F. TRIPLE SERUM EYE

Rewolucja w pielęgnacji okolic oczu. Odkryj wysoką skuteczność przeciwstarzeniową kultowego potrójnego serum Rénergie H.C.F. Triple Serum teraz w wersji stworzonej specjalnie dla skóry wokół oczu. Tak skuteczne, że H.C.F. Triple Serum Eye jest rekomendowane przez kobiety, które korzystały z zabiegów medycyny estetycznej. Trzy dotąd niekompatybilne i silne składniki aktywne: kwas hialuronowy, witamina C+niacynamid oraz witamina F teraz skoncentrowane w jednej potrójnej dawce, wzbogacone zaawansowanym peptydem SNK. Precyzyjnie opracowana formuła z wysokim stężeniem składników aktywnych, która skutecznie redukuje główne oznaki starzenia się skóry wokół oczu.

LANCÔME RÉNERGIE C.R.x. TRIPLE SERUM RETINOL

Odkryj przyszłość pielęgnacji skóry z innowacyjnym serum do twarzy z retinolem od Lancôme, RÉNERGIE C.R.x. TRIPLE SERUM RETINOL. To nowoczesne połączenie trzech kluczowych składników aktywnych – czystego retinolu, czystej witaminy C i X-peptydu – działa wielowymiarowo, poprawiając wygląd skóry na każdym poziomie. Zaawansowana formuła skutecznie wygładza zmarszczki, wyrównuje teksturę cery i przywraca jej młodzieńczy blask. Dzięki technologii potrójnej dawki serum zapewnia maksymalną skuteczność bez podrażnień, czyniąc pielęgnację z retinolem bardziej dostępną niż kiedykolwiek.

LANCÔME RÉNERGIE H.P.N. UVMUNE SPF50 CREAM

Luksusowa pielęgnacja anti-aging i zaawansowana ochrona przeciwsłoneczna w jednym kroku. Krem H.P.N. UVMUNE SPF50 Cream łączy regeneracyjną moc 300-peptydów Lancôme z opatentowaną technologią UVMUNE, zapewniając ochronę przed promieniowaniem UVB i najdłuższymi promieniami UVA. Krem chroni skórę przed oznakami fotostarzenia, redukuje przebarwienia, wiotczenie skóry, ujędrnia i wygładza zmarszczki. Lekka, aksamitna formuła doskonale się wchłania i pozostawia niewyczuwalne wykończenie na skórze.