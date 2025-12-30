Od PRL-u do XXI wieku – produkty tej marki stosowały nasze babcie, teraz kocha je gen Z

Tradycja w świecie beauty wciąż ma się doskonale. Choć producenci regularnie zachwycają nas nowymi, innowacyjnymi składnikami, wiele osób przekonuje się, że to właśnie sprawdzone, tradycyjne metody pielęgnacji działają najlepiej. Współczesna kosmetologia coraz chętniej wraca do korzeni, ponieważ to natura najczęściej oferuje rozwiązania najbardziej zbliżone do potrzeb naszej skóry i włosów. Połączenie tej wiedzy z nowoczesnymi odkryciami pozwala wydobyć esencję prawdziwego piękna. Przypominamy najpopularniejsze formuły Barwa Cosmetics. Znasz je wszystkie?

BARW(N)A HISTORIA MYDŁA

W latach 70. ubiegłego stulecia te mydła były w niemal każdym polskim domu. Mowa o szarym mydle Barwa, które było najbardziej luksusowym i uniwersalnym produktem higienicznym. Ponad 50 lat później Barwa wciąż „stoi” mydłem, a każdy z nas bez problemu w jej ofercie znajdzie idealne mydło dla siebie. Współczesne szare mydło wciąż zachowuje swoją uniwersalność i wszechstronność. Tradycyjne Polskie Szare Mydło Barwa wyróżnia się wyjątkową formułą opartą na oleju roślinnym, co jest rzadkością wśród mydeł tego typu, które zazwyczaj bazują na tłuszczach zwierzęcych. Dzięki temu jest to produkt naturalny i bardzo delikatny, idealny dla osób o szczególnie wrażliwej skórze. Jego unikalny skład sprawia, że mydło jest hipoalergiczne i bezpieczne także dla alergików. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nie podrażniając i nie uczulając skóry, dlatego można je stosować nie tylko do mycia rąk, ale także całego ciała. Dodatkowo, doskonale sprawdza się również jako środek piorący, z powodzeniem zastępując mogące wywołać reakcję alergiczną proszki. Produkt jest w pełni naturalny i został przetestowany dermatologicznie. Nie zawiera alergenów, sztucznych barwników, kompozycji zapachowych oraz składników pochodzenia zwierzęcego.

Wypróbuj: BARWA HIPOALERGICZNA Hipoalergiczne Tradycyjne Polskie Szare Mydło w Kostce, 4,49 zł/100 g

RENESANS WCIERKI

Wcierki do włosów przez włosomaniaczki odmieniane są przez wszystkie przypadki i polecane we wszystkich przypadkach, jako niezbędny element pielęgnacji włosów. Marka Barwa miała je w swojej ofercie zanim… powstał termin włosomaniaczki i instagram. Wcierki są płynnymi odżywkami, które wnikają w głąb skóry głowy, często wzbogacanymi ziołowymi wyciągami. W ten sposób wzmacniają cebulki oraz stymulują wzrost tzw. baby hair. Włosy rosną mocniejsze i grubsze, stają się bardziej odporne na uszkodzenia. Koktajl ziołowy z linii Barwa Ziołowa® został stworzony z myślą o pielęgnacji włosów wypadających i mocno osłabionych. Formuła zawiera wyciąg z młodych pędów skrzypu polnego, który je wzmacnia i stymuluje cebulki do szybszego odrastania. W składzie znajdziemy także bogaty w witaminy i minerały ekstrakt z liści pokrzywy, wspierający cebulki oraz pielęgnujący skórę łojotokową. Ekstrakt z brzozy i esencja z szałwii dodatkowo pomagają regulować wydzielanie sebum. Arginina wspiera intensywny i przyspieszony wzrost włosów, a kompleks witamin odżywia cebulki, prowadząc do ich wzmocnienia.

Wypróbuj: BARWA ZIOŁOWA® Koktajl Ziołowy, 12,99 zł/95 ml

OCET W PIELĘGNACJI WŁOSÓW

Po kuracje na bazie octu sięgały już nasze prababki – i nie bez powodu. Do dziś chętnie wracamy do tego naturalnego składnika, gdy zależy nam na zdrowym połysku i lekkości włosów. Receptura tej odżywki oparta jest na dobroczynnym działaniu naturalnego wyciągu z octu jabłkowego, który przywraca włosom odpowiednie pH, domyka łuski i sprawia, że pasma stają się gładkie, miękkie i pełne blasku. Regularne stosowanie pomaga też ograniczyć puszenie i nadaje fryzurze świeży, lekki wygląd. Właściwy poziom nawilżenia i sprężystość zmęczonym oraz przesuszonym końcówkom włosów zapewnia obecność naturalnego oleju winogronowego. Ułatwia też rozczesywanie. Nie zawiera: SLES’ów, SLS’ów, barwników, silikonów ani parabenów, gliceryny. To w pełni wegańska odżywka emolientowa.

Wypróbuj: BARWA NATURALNA OCTOWA Odżywka Nabłyszczająca, 11,99 zł/ 200 ml

NIEZAWODNA SIARKA

Kilka dekad wstecz trądzikowa skóra była znakiem rozpoznawczym okresu dojrzewania. Dziś trądzik nie ma wieku i jest ponadpokoleniowy. Jednak niezmiennie jednym z najskuteczniejszych składników o działaniu antybakteryjnym i niwelującym trądzik jest siarka, którą w swoich formułach Barwa stosowała już ponad 40 lat temu. Dwa lata temu kultowa linia Barwa Siarkowa® została odświeżona i wzbogacona o nowe składniki pielęgnacyjne. Nowe formuły zawierają niacynamid i cicę, które mają doskonały wpływ na skórę z niedoskonałościami – działają przeciwzapalnie, łagodząco i nawilżająco. Siarkowy krem matujący to kosmetyk do codziennej pielęgnacji skóry tłustej i trądzikowej, zmniejsza widoczność zaskórników oraz błyszczenie cery, wspomaga pielęgnację skóry ze skłonnością do trądziku. Idealnie przygotowuje skórę pod makijaż i gwarantuje jej matowy wygląd. Szybko się wchłania, dając uczucie “second skin”.

Wypróbuj: BARWA Siarkowa® Siarkowy Krem Matujący, 29,99 zł/50 ml

JAJKO DOBRE NA WSZYSTKO

Jajko to kolejny przykład składnika, który idealnie sprawdzał się w tradycyjnej pielęgnacji włosów. Jego wyciąg znajdziemy m.in. w Szamponie Jajecznym przeznaczonym do pielęgnacji włosów suchych, farbowanych, zniszczonych zabiegami fryzjerskimi i wymagających silnej regeneracji. Siła odżywczych protein oraz kompleks witamin nawilżają włosy i ułatwiają ich odbudowę. Proteiny pozyskiwane z jajka przywracają im blask, chronią przed mikrouszkodzeniami spowodowanymi przez czynniki zewnętrzne takie jak czesanie, mycie i niekorzystne warunki atmosferyczne. Regularnie stosowany sprawia, że włosy staja się mocne, lekkie i podatne na układanie.

Wypróbuj: BARWA NATURALNA Szampon Jajeczny do włosów farbowanych regenerujący, 9,99 zł/300 ml

„ANIA” DOSKONAŁA

Ania® już od ponad 35 lat dba o komfort i funkcjonalność w polskich domach. Tak wielofunkcyjna, że nie sposób wymienić wszystkich jej zalet. Przeciwdziała elektryzowaniu ubrań i włosów, nadając im miękkość i świeży wygląd. Zmiękcza tkaniny, ułatwia prasowanie i błyskawicznie wygładza zagniecenia – nie bez powodu bywa nazywana „żelazkiem w spray’u”. Pomaga usuwać sierść i zapobiega osadzaniu się kurzu na meblach, sprzętach czy w aucie, dzięki czemu utrzymanie czystości staje się prostsze. Chroni sukienki i spódnice przed przyleganiem do rajstop, co przekłada się na codzienny komfort i pewność siebie. To produkt wyjątkowo uniwersalny – sprawdzi się także na dywanach, firankach, tapicerce czy przy pielęgnacji włosów syntetycznych, którym przywraca gładkość. Występuje również w limitowanej wersji zapachowej Vanilla & Patchouli, o eleganckim, ponadczasowym aromacie unisex, który subtelnie otula ubrania i wnętrza.

Wypróbuj: BARWA COSMETICS ANIA® Płyn Antyelektrostatyczny VANILLA & PATCHOULI, 10,99 zł/220 ml

URODA W ROZKWICIE

Linia kosmetyków Barwa Naturalna Piwonia została stworzona z myślą o kobietach, które szukają kompleksowej, ale jednocześnie delikatnej w działaniu pielęgnacji anti-aging. Naturalne składniki aktywne i tradycyjne, sprawdzone receptury wykorzystane w tej serii idealnie odpowiadają potrzebom skóry i włosów kobiet. Głównym bohaterem linii są piwonie – urzekające romantycznym pięknem i zapachem. Już sama myśl o nich przywołuje wspomnienie lata, radości, ogrodów i przyrody w pełnym rozkwicie. Zawarte w piwoniach fitosterole stymulują syntezę kolagenu, nawilżają, poprawiają napięcie skóry, przyspieszają regenerację naskórka i mają właściwości kojące. Natomiast paeoniflorin chroni przed fotostarzeniem, wygładza i ujędrnia. W linii znajdziemy m.in. Mydło w płynie do codziennej higieny o wyjątkowym kwiatowym zapachu. Obok wyciągu z piwonii o działaniu kojącym, antyoksydacyjnymi i anti-aging zwiera olej jojoba zbliżony budową do sebum produkowanego przez ludzką skórę, dzięki czemu jest przez nią dobrze tolerowany, a także glicerynę i alantoinę o właściwościach nawilżających, regenerujących i kojących.

Wypróbuj: BARWA NATURALNA PIWONIA Mydło w płynie, 12,49 zł/500 ml