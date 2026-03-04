Nie ma złej pogody, są tylko nieodpowiednie ubrania. Nowy poziom ochrony przed deszczem

Stworzony z myślą o intensywnym użytkowaniu, Isotex zapewnia wodoodporność na poziomie 30 000 mm, pozwalając zachować suchość nawet podczas długotrwałych i intensywnych opadów. Jednocześnie wysoka oddychalność materiału umożliwia skuteczne odprowadzanie wilgoci podczas ruchu, wspierając regulację temperatury i dbając o komfort przez cały dzień.

Dzięki zastosowaniu elastycznej, technicznej tkaniny performance, materiał naturalnie dopasowuje się do ruchów ciała, sprawdzając się zarówno podczas trekkingu i górskich wędrówek, jak i w podróży czy codziennych aktywnościach na świeżym powietrzu. Kurtki Isotex są niezwykle wiatroszczelne, a trwała hydrofobowa powłoka oraz w pełni podklejane szwy — to niezawodna ochrona w zmiennych warunkach pogodowych.

Isotex to kolejny krok marki w kierunku odzieży outdoorowej nowej generacji — łączącej innowacje technologiczne z wygodą i wszechstronnością użytkowania. Od górskich szlaków po deszczowe dni w mieście — kurtka została tak zaprojektowana tak, aby wspierać ruch, inspirować do odkrywania nowych miejsc i zapewnić ochronę w każdych warunkach.

Najważniejsze cechy technologii:

wodoodporność 30 000 mm nawet w najbardziej wymagających warunkach pogodowych;

wysoka oddychalność zapewniająca komfort podczas każdej aktywności;

elastyczna tkanina dopasowująca się do ruchu;

ochrona przed wiatrem;

trwała hydrofobowa powłoka (water-beading technology);

w pełni podklejane szwy;

zaprojektowana z myślą o trekkingu, hiking’u, podróżach i codziennym outdoorze.

i Autor: Isotex/ Materiały prasowe