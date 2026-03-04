Nie ma złej pogody, są tylko nieodpowiednie ubrania. Nowy poziom ochrony przed deszczem

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-03-04 11:56

Regatta Great Outdoors wprowadza najbardziej zaawansowaną technologię wodoodporną do swojej oferty — Isotex Stretch 30/30, czyli materiał o wysokiej wytrzymałości zaprojektowany z myślą o niezawodnej ochronie, oddychalności i swobodzie ruchu nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych.

Isotex

i

Autor: Isotex/ Materiały prasowe

Stworzony z myślą o intensywnym użytkowaniu, Isotex zapewnia wodoodporność na poziomie 30 000 mm, pozwalając zachować suchość nawet podczas długotrwałych i intensywnych opadów. Jednocześnie wysoka oddychalność materiału umożliwia skuteczne odprowadzanie wilgoci podczas ruchu, wspierając regulację temperatury i dbając o komfort przez cały dzień.

Dzięki zastosowaniu elastycznej, technicznej tkaniny performance, materiał naturalnie dopasowuje się do ruchów ciała, sprawdzając się zarówno podczas trekkingu i górskich wędrówek, jak i w podróży czy codziennych aktywnościach na świeżym powietrzu. Kurtki Isotex są niezwykle wiatroszczelne, a trwała hydrofobowa powłoka oraz w pełni podklejane szwy — to niezawodna ochrona w zmiennych warunkach pogodowych.

Isotex to kolejny krok marki w kierunku odzieży outdoorowej nowej generacji — łączącej innowacje technologiczne z wygodą i wszechstronnością użytkowania. Od górskich szlaków po deszczowe dni w mieście — kurtka została tak zaprojektowana tak, aby wspierać ruch, inspirować do odkrywania nowych miejsc i zapewnić ochronę w każdych warunkach.

Najważniejsze cechy technologii:

  •  wodoodporność 30 000 mm nawet w najbardziej wymagających warunkach pogodowych;
  •  wysoka oddychalność zapewniająca komfort podczas każdej aktywności;
  •  elastyczna tkanina dopasowująca się do ruchu;
  •  ochrona przed wiatrem;
  •  trwała hydrofobowa powłoka (water-beading technology);
  •  w pełni podklejane szwy;
  •  zaprojektowana z myślą o trekkingu, hiking’u, podróżach i codziennym outdoorze.
Isotex

i

Autor: Isotex/ Materiały prasowe
Isotex

i

Autor: Isotex/ Materiały prasowe
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki