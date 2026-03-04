Świętuj Dzień Kobiet po swojemu!

Makijaż, zapach, pielęgnacja dopasowana do Twoich potrzeb, chwila tylko dla siebie — to codzienne rytuały, które mogą stać się Twoją supermocą. Z okazji 8 marca DOUGLAS przygotował inspirujące propozycje prezentowe oraz specjalne akcje promocyjne, dzięki którym Święto Kobiecości możesz celebrować dokładnie tak, jak chcesz.

CZAS (DLA) KOBIET

Czas to luksus. A ten poświęcony sobie — jest bezcenny. Dlatego w Dniu Kobiet warto podarować sobie pełne doświadczenie piękna – produkt, który pokochasz oraz chwilę uważności. Moment tylko dla siebie.

W perfumeriach DOUGLAS czekają doświadczenia, które zamieniają zwykłą wizytę w prawdziwy rytuał. Gabinety SPA oferują profesjonalne, dopasowane do potrzeb skóry zabiegi pielęgnacyjne — od regenerujących i nawilżających, po rozświetlające terapie idealne przed ważnym wyjściem. To przestrzeń relaksu, w której technologia i ekspercka wiedza spotykają się z komfortem i spokojem.

Z kolei Szkoła Makijażu to inspirujące spotkania z profesjonalnymi makijażystami, podczas których możesz nauczyć się technik dopasowanych do Twojej urody i stylu życia — od makijażu dziennego po wieczorowy glow. Celebruj tę chwilę tak, jak lubisz najbardziej: solo lub w gronie najbliższych kobiet — z mamą, siostrą czy przyjaciółką. W tym roku świętuj po swojemu. W swoim tempie. W DOUGLAS.

WIĘCEJ NIŻ CHWILA — CODZIENNY RYTUAŁ

Dbanie o siebie to jeden z najpiękniejszych gestów, jakie możemy wykonać — nie tylko 8 marca. Czasem przybiera formę doświadczenia, czasem ulubionego zapachu, kremu, który realnie poprawia kondycję skóry, czy kosmetyku, po który sięgasz każdego poranka. Dzień Kobiet może być impulsem, by wybrać coś, co zostanie z Tobą na dłużej — codzienny rytuał, który buduje dobre samopoczucie i pewność siebie przez cały rok.

CLARINS EXTRA-FIRMING 40+ ENERGY ROZŚWIETLAJĄCY KREM PRZECIWZMARSZCZKOWY, cena regularna 429 zł/50 ml

To krem na dzień, który koncentruje w sobie wszystko czego potrzebuje skóra aktywnej kobiety po 40 roku życia. Łączy zaawansowane doświadczenie marki w zakresie ujędrniania z subtelnym efektem rozświetlenia, dzięki czemu działa jak pielęgnacja i upiększenie w jednym. To idealna odpowiedź na oznaki zmęczenia i utraty blasku — przywraca sprężystość, wygładza i sprawia, że cera wygląda świeżo oraz promiennie. Z kolei kremowa, otulająca konsystencja i energetyzujący, świeży zapach sprawiają, że każda aplikacja staje się małym rytuałem — chwilą dla siebie, która poprawia nie tylko kondycję skóry, ale i nastrój.

i Autor: Douglas/ Materiały prasowe

KYLIE JENNER FRAGRANCES COSMIC INTENSE, cena regularna 339 zł/100 ml

Cosmic Kylie Jenner Intense to odważniejsza, głębsza odsłona kultowego Cosmic — zapach, który przyciąga i zostaje w pamięci. Ambrowo-gourmandowa kompozycja łączy kremową wanilię z wyrafinowaną, balsamiczną żywicą, tworząc zmysłowy, ciepły ślad, który rozwija się na skórze i utrzymuje nawet do 12 godzin.

Charakter kompozycji podkreśla rzeźbiony flakon w odcieniu głębokiej, ognistej czerwieni — wizualna zapowiedź intensywności i magnetycznej energii zapachu. Formuła jest wegańska i testowana dermatologicznie, dzięki czemu łączy wyrazisty charakter z nowoczesnym, świadomym podejściem do beauty.

i Autor: Douglas/ Materiały prasowe

DOUGLAS COLLECTION MAKE-UP ABSOLUTE SATIN LIPSTICK, cena regularna 72 zł/3,5 g

Kolor na ustach potrafi powiedzieć więcej niż słowa. Może uwodzić, przyciągać spojrzenia, dodawać pewności siebie albo budować aurę tajemnicy. Reszta zależy od Ciebie. DOUGLAS COLLECTION MAKE-UP Absolute Satin Lipstick to miękka, kremowa szminka o intensywnie nasyconym kolorze i eleganckim, satynowym wykończeniu. Formuła wzbogacona ekstraktem z malin dba o komfort ust, zapewniając im nawilżenie i gładkość przez wiele godzin. To połączenie pielęgnacji i wyrazistego efektu — takiego, jaki chcesz dziś pokazać światu.

i Autor: Douglas/ Materiały prasowe

TYPEBEA G•LINE G1 OVERNIGHT BOOSTING PEPTIDE SERUM, cena regularna 211 zł/100 ml

Za marką TYPEBEA stoją dwie inspirujące osobowości — Rita Ora i Anna Lahey — które stworzyły linię pielęgnacji włosów odpowiadającą na realne potrzeby nowoczesnych kobiet. G1 Overnight Boosting Peptide Serum to nocne serum wspierające widoczny wzrost włosów i redukcję ich wypadania. Formuła oparta na peptydach pomaga wzmocnić i „odmłodzić” mieszki włosowe, poprawiając kondycję włosów już u nasady. Lekka konsystencja, nie wymagająca spłukiwania nie obciąża skóry głowy, dba o jej naturalną równowagę pH i zapewnia komfort podczas snu. Rano włosy wyglądają na mocniejsze, gęstsze i wyraźnie zdrowsze. Delikatny, kwiatowy zapach sprawia, że wieczorna pielęgnacja zamienia się w zmysłowy rytuał.

i Autor: TYPEBEA/ Materiały prasowe

BO KOBIECOŚĆ NAJLEPIEJ ŚWIĘTUJE SIĘ RAZEM

Karta Podarunkowa DOUGLAS to subtelny, ale znaczący gest — od kobiety dla kobiety. Pozwala wybrać zapach, który podkreśli charakter, pielęgnację dopasowaną do potrzeb skóry czy makijażowy akcent, który doda pewności siebie. Dostępna w nominałach od 50 zł, sprawdzi się zarówno jako przemyślany upominek, jak i eleganckie rozwiązanie last minute.

Bo kobiecość najlepiej celebruje się razem — wspierając się, inspirując i podarowując sobie nawzajem to, co najpiękniejsze. Kartę podarunkową kupisz w perfumeriach DOUGLAS, na DOUGLAS.PL oraz w aplikacji.

i Autor: Douglas/ Materiały prasowe