Garnier ogłasza Gisele Bündchen pierwszą globalną ambasadorką marki

Nie mogliśmy być bardziej podekscytowani powitaniem Gisele w rodzinie Garnier – powiedział Marc Baland, globalny prezes marki Garnier – Od ponad 120 lat Garnier jest pionierem w dziedzinie skutecznych, dostępnych kosmetyków opartych na sile składników pochodzenia naturalnego i nauki. Gisele jest światową ikoną piękna, działaczką na rzecz ochrony środowiska i prawdziwą orędowniczką zdrowego stylu życia. Idealnie pasuje do naszej wizji, w której podzielamy przekonanie, że nie należy nigdy rezygnować z dobrego wyglądu, dobrego samopoczucia i podejmowania działań z myślą o zmniejszeniu wpływu na środowisko. Razem dążymy do tego, aby zdrowy styl życia był dostępny dla wszystkich.

Zawsze wierzyłam, że dobry wygląd jest odzwierciedleniem dobrego samopoczucia – powiedziała Gisele Bündchen – Garnier dąży do doceniania każdego rodzaju piękna i pomaga kobietom czuć się pewnie we własnej skórze, dlatego ta współpraca wydaje mi się tak naturalna. Cieszę się, że mogę połączyć siły z marką, która nie tylko jest otwarta na postęp, ale także aktywnie dąży do pozytywnego wpływu na społeczności.

IDEALNA SYNERGIA: DLACZEGO GISELE BÜNDCHEN?

Współpraca opiera się na czterech fundamentalnych filarach:

Wspólna wiara w siłę składników pochodzenia naturalnego i nauki, pozwalająca osiągnąć bezkompromisową skuteczność i naturalne piękno: Gisele postrzega naturę jako najpotężniejsze źródło piękna i technologii, stanowiące podstawę wizji Garnier High-Tech Nature. Łącząc efektywnie działające składniki z najnowocześniejszymi formułami, Garnier zapewnia najwyższą skuteczność, wrażenia sensoryczne i najwyższą jakość wszystkich swoich produktów. Jako globalna ikona w dziedzinie pielęgnacji włosów, udowadnia, że zaawansowane technologicznie efekty jak z salonu można osiągnąć w prosty i skuteczny sposób w domu, bez konieczności stosowania skomplikowanych zabiegów i do tego w przystępnej cenie.

Wspólna, holistyczna wizja piękna: Gisele, czerpiąc z brazylijskiego dziedzictwa, promuje ideę „Look Good & Feel-Good Beauty”. Prawdziwe piękno wykracza poza wygląd zewnętrzny; jest istotną częścią holistycznego stylu życia. Filozofia ta tworzy silną synergię między osobą a marką, wspólną wizję, zgodnie z którą dobre samopoczucie powinno być dostępne dla każdego.

Świadome piękno dla harmonijnego stylu życia: Jako wieloletnia zwolenniczka zdrowego stylu życia, Gisele bardzo selektywnie podchodzi do produktów, które wprowadza do swojego domu, od żywności po kosmetyki. Jej osobiste preferencje są zgodne z wiodącymi w branży inicjatywami Garnier. Marka posiada certyfikat Cruelty Free International. Formuły Garnier zawierają 99,9% składników wegańskich*. Każdy kosmetyk powstaje w oparciu o rygorystyczne protokoły jakości, zapewniając dostęp do świadomego piękna płynącego z wysokiej klasy kosmetyków.

· Głębokie zaangażowanie na rzecz ograniczania wpływu na środowisko: Gisele jest nie tylko twarzą marki, ale także oddaną orędowniczką ochrony środowiska. Wierzy, że nawet niewielkie, codzienne zmiany mogą mieć znaczenie.

„THE SIGNATURE” – KINOWY HOŁD DLA PRZEJRZYSTOŚCI I AUTENTYCZNOŚCI

Aby uczcić obecność nowej globalnej ambasadorki, Garnier prezentuje film „The Signature”, który pokazuje autentyczną więź między marką a Gisele. Film jest inspirowany rozmowami Gisele z zespołami Garnier. Prezentuje wspólną wizję piękna „Look Good & Feel-Good” oraz misję dostarczania konsumentom dostępnych, skutecznych i odpowiedzialnie opracowanych produktów kosmetycznych.

HAIR ICON: GISELE JEST NOWĄ TWARZĄ SERII PRODUKTÓW DO PIELĘGNACJI WŁOSÓW GARNIER

Gisele będzie częścią globalnej wizji Garnier High-Tech Nature™, pojawiając się w kampaniach dotyczących pielęgnacji włosów na całym świecie, począwszy od premiery Fructis Diamond Sleek w marcu 2026 roku. Gisele będzie również reprezentować najbardziej lubiane serie produktów do pielęgnacji włosów marki Garnier, w tym kultowe produkty, takie jak Fructis Sleek & Shine czy Fructis Hair Food, które łączą w sobie intensywnie działające składniki pochodzenia naturalnego o sprawdzonej skuteczności, zapewniając widoczne rezultaty w przypadku szerokiego zakresu potrzeb włosów.

Garnier Fructis Sleek&Stay – serum do włosów suchych i puszących się, 50 ml

Garnier Fructis Diamond Sleek – spray nabłyszczająco-wygładzający, 150 ml

Garnier Fructis Hair Food Banana- Maska odżywcza do włosów suchych - 400 ml

i Autor: Garnier/ Materiały prasowe