Rozrób z miodem i wklep w powieki. Wypełni zmarszczki wokół oczu niczym botoks i rozjaśni cienie. Maseczka odmładzająca na zmarszczki pod oczami

Zmarszczki wokół oczu to naturalny znak starzenia, ale można je spłycić domowymi sposobami.

Odpowiednia pielęgnacja, nawilżenie i odżywienie skóry to klucz do zachowania młodego wyglądu.

Istnieje prosta, domowa maseczka, która może pomóc wypełnić zmarszczki wokół oczu niczym botoks.

Odkryj, jak ten naturalny zabieg może odmienić Twoją skórę, bez zdradzania dokładnych składników!

Rozrób z miodem i wklep w powieki. Wypełni zmarszczki wokół oczu niczym botoks

Pojawienie się zmarszczek na twarzy to naturalny proces starzenia się skóry. Wskutek wiotczenia włókien kolagenowych i elastynowych bruzdy pogłębiają się, a skóra traci jędrność. W pierwszej kolejności zmarszczki uwidaczniają się w okolicach oczu, gdzie skóra jest wyjątkowo cienka. Wiele kobiet wówczas robi wszystko, aby spłycić bruzdy i zachować młody wygląd na dłużej. Czy można pozbyć się zmarszczek pod oczami bez zabiegu medycyny estetycznej i botoksu? To pytanie nurtuje wiele pań. Tu należy działać kompleksowo. Oprócz diety bogatej w antyoksydanty, niezbędna jest też odpowiednia pielęgnacja dojrzałej cery. Odżywienie i nawilżenie to podstawa, gdyż na przesuszonej skórze bruzdy stają się o wiele głębsze. Wprowadź do swojej wieczornej pielęgnacji tę domową maseczkę na zmarszczki wokół oczu, a szybko dostrzeżesz efekty. Rozrób z miodem jogurt naturalny i wklep w powieki. Taka maseczka wypełni zmarszczki wokół oczu niczym botoks.

Domowa maseczka na zmarszczki wokół oczu z miodu

Maseczka z miodu i jogurtu może być delikatnym i nawilżającym sposobem na pielęgnację skóry pod oczami, pomagając w redukcji drobnych zmarszczek. Jak ją przygotować i stosować? W małej miseczce dokładnie wymieszaj 1 łyżeczkę jogurtu naturalnego i 1/2 łyżeczki miodu, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Delikatnie oczyść skórę pod oczami z makijażu i innych zanieczyszczeń. Możesz użyć łagodnego płynu micelarnego lub toniku. Ostrożnie nałóż cienką warstwę maseczki na powieki, unikając bezpośredniego kontaktu z gałką oczną. Pozostaw ją na 10 minut i zmyj ją letnią wodą. Maseczkę stosuj na okolice oczu 2 razy w tygodniu, a skóra zacznie się ujędrniać, a cienie znikną.

Maseczka z miodu na zmarszczki pod oczami. Jak działa?

Składniki zawarte w domowej maseczce wspaniale spłycają zmarszczki i sprawiają, że skóra staje się świeża i świetlista. Miód jest humektantem, co oznacza, że pomaga zatrzymać wilgoć w skórze. Działa również antybakteryjnie i przeciwzapalnie, co może pomóc w redukcji podrażnień. Z kolei jogurt naturalny zawiera kwas mlekowy, który działa delikatnie złuszczająco, pomagając usunąć martwe komórki naskórka i wygładzić skórę. Nawilża i łagodzi podrażnienia.

