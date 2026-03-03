Kolor wraca na rzęsy! Barwne tusze znów podbijają makijażowe trendy

Przez długi czas kolorowe tusze do rzęs uchodziły za relikt przeszłości. Kojarzyły się z odważnymi stylizacjami z przełomu lat 90. i 2000., festiwalowym szaleństwem albo młodzieńczą zabawą makijażem. W codziennym make-upie królowała klasyka – głęboka czerń, ewentualnie stonowany brąz. Dziś jednak trend się odwrócił. Kolor ponownie wkracza na rzęsy i robi to w wielkim stylu.

Współczesne makijażowe trendy coraz śmielej stawiają na wyrazistość i indywidualizm. Kolorowe tusze przestały być ekstrawagancją zarezerwowaną na specjalne okazje. Stały się sposobem na szybkie odświeżenie wizerunku i podkreślenie spojrzenia bez konieczności wykonywania pełnego, intensywnego makijażu oka. Jedno pociągnięcie szczoteczki potrafi całkowicie odmienić efekt.

Niebieski tusz, który jeszcze niedawno był jedyną alternatywą dla czerni, dziś ma poważną konkurencję. W drogeriach i perfumeriach pojawiają się intensywne zielenie, energetyczne róże, fiolety, burgund, a nawet pastelowe odcienie. Zielony pięknie podbija brązowe i piwne tęczówki, granat i kobalt wydobywają głębię niebieskich oczu, a śliwkowe tony świetnie komponują się z zielonymi spojrzeniami. Różowy tusz to propozycja dla odważnych – nadaje makijażowi nowoczesnego, modowego charakteru i sprawdza się zwłaszcza w minimalistycznych stylizacjach.

Powrót kolorowych mascar to także efekt zmiany podejścia do makijażu. Coraz częściej traktujemy go jako formę ekspresji i zabawy, a nie tylko sposób na podkreślenie urody zgodnie z utartymi zasadami. Kolor na rzęsach może być subtelnym akcentem – nałożonym wyłącznie na końcówki – albo głównym elementem całej stylizacji. Świetnie wygląda w duecie z czarną kreską, ale równie efektownie prezentuje się solo, na tle naturalnej, rozświetlonej skóry.

W odpowiedzi na ten trend powstała kolekcja kolorowych tuszy Sephora Collection Size Up. To propozycja dla osób, które chcą połączyć efekt spektakularnej objętości z intensywnym, nasyconym kolorem. Formuła znana z klasycznej wersji została wzbogacona o odważne odcienie, dzięki czemu rzęsy zyskują nie tylko maksymalne pogrubienie i wydłużenie, lecz także wyrazisty charakter. W kolekcji znajdziemy zarówno mocne, energetyczne barwy, jak i bardziej stonowane, eleganckie tonacje, które pozwalają dopasować makijaż do okazji i nastroju.

SEPHORA COLLECTION Mascara Size Up – mascara zwiększająca objętość rzęs

Wejdź na wyższy poziom: objętość rzęs nie może być za duża! Mascara zwiększająca objętość Size Up nadaje rzęsom rozmiar XXL w okamgnieniu: +180% większa objętość już po kilku pociągnięciach, a rzęsy stają się grubsze, wydłużone i podkręcone. Tusz o trwałej, wegańskiej formule utrzymuje się na rzęsach przez cały dzień. Dodatkowa zaleta mascary Size Up? Szczoteczka w kształcie klepsydry ma krótsze włókna pośrodku, aby pokrywać rzęsy tuszem i nadawać im intensywny kolor i objętość, oraz dłuższe włókna przy końcach, aby idealnie rozczesywać wachlarz rzęs.

Mascara Size Up dostępna jest w pięciu zjawiskowych kolorach:

Czarny - klasyka, która dodaje głębi oraz seksapilu,

Marron (brąz): najmodniejszy kolor, który sprawia, że spojrzenie nabiera delikatności.

Bordeaux (bordo): ciepły odcień, który subtelnie podkreśla spojrzenie.

Bleu (niebieski): supermodny odcień, którym stworzysz elektryzujące spojrzenie.

Rose (róż): intensywny kolor dodający spojrzeniu świeżości.