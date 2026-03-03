Kolor wraca na rzęsy! Barwne tusze znów podbijają makijażowe trendy

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-03-03 10:36

Jeszcze kilka lat temu w świecie makijażu królowały czarne tusze do rzęs. Im ciemniejsze i ubrudzisz podkreślone włosy, tym bo lepiej. Od kilku sezonów jednak to się zmieniło, a kolorowe tusze do rzęs przeżywają swój wielki renesans. Brązowe czy niebieskie maskary wcale nie uchodzą dzisiaj za awangardowe. W sklepach znajdziesz bowiem zielone, burgundowe, a nawet różowe. Kultowy tusz do rzęs Sephory doczekał się kilku wersji kolorystycznych. Którą wybierzesz?

Makijaż

i

Autor: Wygenerowane przez AI

Przez długi czas kolorowe tusze do rzęs uchodziły za relikt przeszłości. Kojarzyły się z odważnymi stylizacjami z przełomu lat 90. i 2000., festiwalowym szaleństwem albo młodzieńczą zabawą makijażem. W codziennym make-upie królowała klasyka – głęboka czerń, ewentualnie stonowany brąz. Dziś jednak trend się odwrócił. Kolor ponownie wkracza na rzęsy i robi to w wielkim stylu.

Współczesne makijażowe trendy coraz śmielej stawiają na wyrazistość i indywidualizm. Kolorowe tusze przestały być ekstrawagancją zarezerwowaną na specjalne okazje. Stały się sposobem na szybkie odświeżenie wizerunku i podkreślenie spojrzenia bez konieczności wykonywania pełnego, intensywnego makijażu oka. Jedno pociągnięcie szczoteczki potrafi całkowicie odmienić efekt.

Niebieski tusz, który jeszcze niedawno był jedyną alternatywą dla czerni, dziś ma poważną konkurencję. W drogeriach i perfumeriach pojawiają się intensywne zielenie, energetyczne róże, fiolety, burgund, a nawet pastelowe odcienie. Zielony pięknie podbija brązowe i piwne tęczówki, granat i kobalt wydobywają głębię niebieskich oczu, a śliwkowe tony świetnie komponują się z zielonymi spojrzeniami. Różowy tusz to propozycja dla odważnych – nadaje makijażowi nowoczesnego, modowego charakteru i sprawdza się zwłaszcza w minimalistycznych stylizacjach.

Powrót kolorowych mascar to także efekt zmiany podejścia do makijażu. Coraz częściej traktujemy go jako formę ekspresji i zabawy, a nie tylko sposób na podkreślenie urody zgodnie z utartymi zasadami. Kolor na rzęsach może być subtelnym akcentem – nałożonym wyłącznie na końcówki – albo głównym elementem całej stylizacji. Świetnie wygląda w duecie z czarną kreską, ale równie efektownie prezentuje się solo, na tle naturalnej, rozświetlonej skóry.

W odpowiedzi na ten trend powstała kolekcja kolorowych tuszy Sephora Collection Size Up. To propozycja dla osób, które chcą połączyć efekt spektakularnej objętości z intensywnym, nasyconym kolorem. Formuła znana z klasycznej wersji została wzbogacona o odważne odcienie, dzięki czemu rzęsy zyskują nie tylko maksymalne pogrubienie i wydłużenie, lecz także wyrazisty charakter. W kolekcji znajdziemy zarówno mocne, energetyczne barwy, jak i bardziej stonowane, eleganckie tonacje, które pozwalają dopasować makijaż do okazji i nastroju.

SEPHORA COLLECTION Mascara Size Up – mascara zwiększająca objętość rzęs

Wejdź na wyższy poziom: objętość rzęs nie może być za duża! Mascara zwiększająca objętość Size Up nadaje rzęsom rozmiar XXL w okamgnieniu: +180% większa objętość już po kilku pociągnięciach, a rzęsy stają się grubsze, wydłużone i podkręcone. Tusz o trwałej, wegańskiej formule utrzymuje się na rzęsach przez cały dzień. Dodatkowa zaleta mascary Size Up? Szczoteczka w kształcie klepsydry ma krótsze włókna pośrodku, aby pokrywać rzęsy tuszem i nadawać im intensywny kolor i objętość, oraz dłuższe włókna przy końcach, aby idealnie rozczesywać wachlarz rzęs.

Mascara Size Up dostępna jest w pięciu zjawiskowych kolorach:

  • Czarny - klasyka, która dodaje głębi oraz seksapilu,
  • Marron (brąz): najmodniejszy kolor, który sprawia, że spojrzenie nabiera delikatności.
  • Bordeaux (bordo): ciepły odcień, który subtelnie podkreśla spojrzenie.
  • Bleu (niebieski): supermodny odcień, którym stworzysz elektryzujące spojrzenie.
  • Rose (róż): intensywny kolor dodający spojrzeniu świeżości.
Sephora

i

Autor: Sephora/ Materiały prasowe
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SEPHORA