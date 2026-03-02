Kolagen, który się wchłania. Nowy wymiar pielęgnacji inspirowany zabiegami liftingującymi

Opierając się na 35 latach badań i 66 publikacjach naukowych, Lancôme kontynuuje swoje dziedzictwo, wkraczając w nowy wymiar w nauce o kolagenie dzięki Rénergie Collagen Lift-Xtend Cream: zawierającemu nasz najbardziej zaawansowany kompleks kolagenowy o unikalnej, nitkowatej teksturze. Zainspirowany liftingiem nićmi – popularnym trendem w zabiegach estetycznych – Rénergie Collagen Lift-Xtend Cream wprowadza innowacyjne podejście do nauki o kolagenie, aby odwracać efekty utraty kolagenu nawet o 10 lat.

Ucieleśniając odważną nową erę, globalna ambasadorka Lancôme, Christy Turlington, występuje w swojej pierwszej kampanii Rénergie. Z odwagą patrząc w przyszłość, uosabia ducha kampanii w sposób, który głęboko rezonuje z klientkami Lancôme. Kobiety mogą teraz czuć się wzmocnione świadomością, że przyszłość ich skóry jest w ich rękach.

Gotowa na X-Tend? Witaj w nowym wymiarze nauki o kolagenie.

Wspierane ekspertyzą Lancôme

Pionierska formuła, która koryguje widoczne oznaki utraty kolagenu

Jako najobficiej występujące białko w organizmie, kolagen znajduje się w naszych tkankach łącznych i odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu integralności i elastyczności naszej skóry. Określa zdrowie naszej skóry, zapewniając wsparcie strukturalne, aby zapobiegać zwiotczeniu i utracie jędrności, jednocześnie zachowując nawilżenie, jędrność.

Jednak produkcja kolagenu osiąga szczyt w wieku 20 lat, a następnie zaczyna spadać o około 1% rocznie, co oznacza, że każde włókno kolagenowe ma swój własny cykl życia. Wraz z wiekiem synteza kolagenu typu I i III zmniejsza się, podczas gdy degradacja kolagenu wzrasta, powodując ważne zmiany w macierzy zewnątrzkomórkowej skóry. Wśród tych zmian, naukowcy zauważyli sztywność w skórze właściwej, która była związana ze zmianami i uszkodzeniami włókien kolagenowych. Ilość kolagenu (z czego 14 typów istnieje w skórze, sklasyfikowanych w 4 rodzinach) jest również dotknięta przez czynniki takie jak starzenie się i fotostarzenie. Z biegiem czasu osłabienie sieci kolagenowej i spadek produkcji kolagenu prowadzą do drobnych linii i zmarszczek, utraty jędrności, zwiotczenia, zmniejszenia objętości.

Od momentu wkroczenia w tę dziedzinę 35 lat temu, nasze badania uczyniły nas światowym autorytetem w rozwijającej się nauce o kolagenie, ponieważ formułujemy zaawansowaną pielęgnację skóry wzbogaconą o strategicznie wybrane składniki, które pomagają przeciwdziałać skutkom upływu czasu. Składniki te obejmują te, które wspierają syntezę kolagenu, takie jak retinol, witamina C i X-peptydy, które znajdują się w naszym Rénergie C.R.X. Triple Serum Retinol, oraz inne, które chronią istniejący kolagen, jak składniki naszej nowej generacji codziennej ochrony przeciwsłonecznej, UV Expert.

Dzięki Rénergie Collagen+ Lift-Xtend Cream, Lancôme posuwa rewolucję kolagenową o krok dalej, otwierając nowy wymiar w nauce o kolagenie z podejściem zaprojektowanym w celu zapewnienia widocznego efektu liftingu w ciągu jednego miesiąca.

Rénergie Collagen+ Lift-Xtend Cream aktywnie odwraca efekty utraty kolagenu. Zapewniając widoczne modelowanie owalu twarzy i efekt liftingu skóry, który został zainspirowany liftingiem nićmi.

Rénergie Collagen Lift-Xtend Cream jest wzbogacony zaawansowanym kompleksem kolagenowym, który ma udowodnione właściwości wspierania syntezy kolagenu. Skóra jest jędrniejsza, a redukcja widocznych oznak utraty kolagenu odpowiada 10 latom.

Chociaż kolagen jest zazwyczaj zbyt dużą cząsteczką, aby skutecznie przeniknąć barierę skórną, gdy zostanie rozłożony na mniejsze fragmenty – czyli peptydy – wykazano, że wspierają one kolagen obecny w skórze. W kompleksie kolagenowym Rénergie Collagen+ Lift-Xtend Cream, Peptydy Kolagenowe są znane z tego, że pomagają zwalczać zmarszczki, jednocześnie poprawiając jędrność i koloryt skóry, aby ujędrnić zwiotczałą skórę. Miedziowy Tripeptyd – peptyd sygnalizacyjny – wspiera wygładzenie zmarszczek oraz przywrócenie elastyczności skóry. Wreszcie, Nici Kolagenowe – rozpuszczalna forma kolagenu – pomagają poprawić jakość skóry, wspierając ujędrnienie i nawilżenie jej powierzchni.

Unikalna tekstura przypominająca nić Zrodzona z koreańskiej ekspertyzy

Kontynuując zaangażowanie Rénergie w tworzenie najnowocześniejszych formuł bez kompromisów w kwestii odczuć sensorycznych, Rénergie Collagen Lift-Xtend Cream stanowi przełom w teksturze dzięki partnerstwu z naszym Korea Innovation Center.

Zainspirowana zabiegami liftingu, najnowocześniejsza formuła jest sprężysta i elastyczna w dotyku, tworząc cienkie “nici”, które unoszą się pod opuszkami palców. Ta niezwykle nowatorska tekstura otula, owija i napina skórę, zapewniając natychmiastowe uczucie jędrności bez lepkości. Wystarczy nacisnąć i obserwować, jak “nici” się rozciągają – formuła następnie gładko się rozprowadza i bez wysiłku wchłania. To zupełnie nowy, podnoszący na duchu wymiar tekstury.

Efekt Liftingu w słoiczku inspirowany zabiegiem

Klinicznie udowodniono, że poprawia skórę w ciągu jednego miesiąca

Produkt został poddany testom przeprowadzonym przez 3 miesiące na konsumentkach szczególnie dotkniętych utratą objętości i zwiotczeniem skóry.

W zaledwie 4 godziny i po pierwszym nałożeniu, skóra jest:

+57% bardziej napięta

+27% bardziej jędrna

W 3 miesiące:

Redukcja oznak utraty kolagenu z 10 lat

Kultowy fiolet Rénergie Przeprojektowany z błyskiem kolagenowej czerwieni

Kultowy fiolet Rénergie powraca w eleganckim, wyrafinowanym słoiczku Rénergie Collagen Lift-Xtend Cream. Do tego niezapomnianego koloru dodano akcent przyciągającej wzrok czerwieni – kodu kolorystycznego kolagenu – aby dodać odrobiny futuryzmu i odzwierciedlić zaawansowaną formułę w środku.

Podążaj za czerwonymi nićmi

Christy Turlington patrzy w przyszłość w odważnej nowej kampanii

W swojej pierwszej kampanii dla Rénergie, ikoniczna modelka Christy Turlington prezentuje nowe podejście do pielęgnacji skóry i starzenia się. Jako prawdziwa ikona, której wpływ obejmuje wiele pokoleń, Christy ucieleśnia naturalną elegancję, która leży u podstaw kolekcji Rénergie. Ponadczasowa, pewna siebie i bez wysiłku, z elegancją i gracją wkracza w przyszłość.

Reprezentując nowe podejście do starzenia się i erę bezkompromisowego poczucia własnej mocy, film promocyjny ma bardziej technologiczny charakter, gdy pikselowe światła przemieszczają się po jej twarzy. Z Rénergie Collagen Lift-Xtend Cream u boku, ona się nie cofa – po prostu patrzy w przyszłość.

Niezależność nigdy się nie kończy

Odkryj swoją codzienną rutynę wzmacniającą jędrność

Dopełnij swój rytuał o działaniu lioftingującym o poranną i wieczorną rutynę pielęgnacyjną, stworzoną w celu zwiększenia kolagenu.

Rano:

Po nałożeniu Rénergie Collagen Lift-Xtend Cream, chroń skórę wybranym przez siebie produktem ochrony przeciwsłonecznej Lancôme UV Expert.

Wieczorem:

Nałóż serum nowej generacji z retinolem dla pełnowymiarowej regeneracji skóry, Rénergie C.R.X. Triple Serum Retinol, a następnie Rénergie Collagen Lift-Xtend Cream.

Oparta na 20 latach badań i sztucznej inteligencji, Lancôme Skin Screen to najnowocześniejsza usługa diagnostyczna dostępna w punktach Lancôme na całym świecie. Jako przełomowe połączenie technologii trójbiegunowego światła i zaawansowanych algorytmów, wykorzystuje pełnoekranowe obrazowanie do pomiaru 12 klinicznych parametrów skóry – w tym zmarszczek, wiotkości skóry i jędrności.

Wykorzystując algorytm przeszkolony na 15 000 obrazów diagnostycznych mężczyzn i kobiet o różnych fototypach i w różnym wieku, używając L’Oréal’s Skin Aging Atlas, Skin Screen jest naszym najdokładniejszym sposobem oceny i przewidywania starzenia się twarzy, dzięki czemu konsultanci Lancôme Beauty Advisors mogą rekomendować spersonalizowaną rutynę pielęgnacji skóry – teraz również z Rénergie Collagen+ Lift-Xtend Cream.