Nowa definicja luksusu. Selekcja najważniejszych trendów na ten sezon

Starannie dobraną selekcję najważniejszych i najbardziej aktualnych trendów na sezon SS 2026, przygotował niemiecki multibrand BREUNINGER.COM. Wśród wyróżnionych marek znalazły się m.in. Isabel Marant, Zimmermann, Jil Sander, Victoria Beckham, Alevi — nowość w portfolio — oraz Chloé. To właśnie te domy mody nadają ton kobiecej odsłonie sezonu SS26 — lekkiej, wyrafinowanej i świadomie osadzonej w aktualnym rytmie trendów.

Odkryj najmodniejsze stylizacje i propozycje topowych projektantów i marek - także tych trudno dostępnych w Polsce. Sezonowe perełki i kluczowe trendy „ready-to-wear” i luksus w jego najbardziej współczesnym wydaniu czekają na BREUNINGER.COM.

W sezonie SS 2026 BREUNINGER.COM prezentuje kampanię NEW SHINE — opowieść o świetle, precyzji i wyrazistej sylwetce. To wizualna narracja, w której naturalne światło wydobywa charakter kolekcji i podkreśla siłę minimalistycznych form. Ujęcia realizowane w otwartych przestrzeniach budują kontrast i głębię, skupiając uwagę na pojedynczej postaci — zdecydowanej, nowoczesnej, świadomej swojego stylu.

Najnowsze kolekcje luksusowych marek pokazane są w czystej, dopracowanej estetyce, gdzie każdy detal pracuje na efekt ponadczasowej elegancji w nowym, współczesnym wydaniu.

Niemiecka multibrandowa platforma sprzedażowa z modą premium i luksusową oraz produktami beauty i home&living – BREUNINGER.COM w tym roku będzie świętować piąte urodziny obecności na rynku polskim i 18-ste na rynku niemieckim. To jeden z wiodących domów towarowych w Europie, prowadzących sprzedaż wielokanałową. Oferując wyjątkową selekcję znanych międzynarodowych marek, jak i wschodzących designerskich brandów, Breuninger stale wyznacza wysokie standardy w dziedzinie mody, urody i stylu życia.

LIGHT FLORALS – WIOSNA W ROZKWICIE

Projektanci dobrze wyczuwają naszą tęsknotę za budzącą się do życia przyrodą. Kwiatowe printy dodają kobiecości, lekkości, nuty romantyzmu, subtelności i są stale powracającym motywem we wiosennych trendach. Mistrzem florystyki w modzie jest z pewnością marka Zimmermann, która w swoich kolekcjach wykorzystuje kompozycje kwiatowe jako swój motyw przewodni. Delikatne nadruki do złudzenia przypominają malowane akwarelą płótna, których delikatność uzupełniają lekkie, jak woal tkaniny i ultrakobiece kroje w wersji soft. Rozważna, romantyczna i elegancka – taka jest kobieta Zimmermann

i Autor: BREUNINGER/ Materiały prasowe

MODERN FLOW – ZWIEWNA ELEGANCJA

W tym sezonie kreatorzy postawili na płynne sylwetki i lekkość konstrukcji, które budują obraz współczesnej elegancji. Szlachetna satyna doskonale odnajduje się w wersji dziennej. Mimo wizualnej „wagi piórkowej” nokautuje ciężkie garnitury – a przynajmniej detronizuje je na najbliższe miesiące. Kobiecy, miękki i szlachetny materiał nie odbiera stylizacji elegancji ani profesjonalnego looku, a wręcz podkreśla jego charakter i pewność siebie kobiety, która stawia na miękkie linie, subtelny ruch i wyrafinowaną prostotę. Estetykę modern flow doskonale oddają propozycje, min. JIL SANDER.

i Autor: BREUNINGER/ Materiały prasowe

FEMININE BOHO - RÓŻNE OBLICZA BOHO

W modzie nic nie jest oczywiste ani czarno-białe, choć tymi dwoma słowami można opisać styl boho, który w tym sezonie pokazuje nowe oblicze. Zwiewne, naturalne tkaniny współpracujące z każdym ruchem nadal pozostają w trendzie, jednak jego delikatny charakter przełamywać i podkreślać będą mocniejsze akcenty w stylu lat 80., np. skórzana kurtka z bufiastymi rękawami. Na wieczór w szafie warto mieć zwiewną czarną maxi i dodające stylizacji glamu lakierowane czółenka z ćwiekami. Inspiracji szukaj m.in. w propozycjach Chloé.

i Autor: BREUNINGER/ Materiały prasowe

NATURAL TRAIL – MULTIFUNKCYJNOŚĆ NA MIARĘ

Funkcjonalność połączona z nonszalancką elegancją w stylu Isabel Marant to nowoczesne utility w luksusowym wydaniu. Minimalizm – kolorów i fasonów – zostaje w tym sezonie przełamany modowymi detalami. Ovesrizowe i obszerne fasony zyskują kobiece wykończenia z… falbanki, efektowne marszczenia czy wiązania podkreślające sylwetkę. Wygoda, funkcjonalność i kobiecość tworzą zgrane trio.