Ewakuacja szkoły podstawowej w Tczewie, lekcje odwołane. Doszło do groźnego incydentu

2026-03-02 13:34

W poniedziałek w szkole podstawowej przy ul. Marii Konopnickiej w Tczewie nauczyciele wyczuli zapach gazu. Konieczna była ewakuacja 481 osób. Na miejscu interweniują służby, w tym pogotowie gazowe i straż pożarna.

  • W szkole podstawowej w Tczewie działa pogotowie gazowe.
  • Ewakuowano 481 osób, w tym uczniów i personel, a lekcje zostały odwołane do czasu wyjaśnienia sytuacji.
  • Służby poszukują źródła wycieku.

Alarm w Tczewie. Ewakuacja szkoły podstawowej

W poniedziałek w szkole podstawowej w Tczewie przy ul. Marii Konopnickiej doszło do ewakuacji po tym, jak pracownicy wyczuli charakterystyczny zapach gazu. Dyrekcja placówki natychmiast podjęła decyzję o opuszczeniu budynku przez wszystkich uczniów i pracowników.

Na miejsce skierowano pogotowie gazowe, które rozpoczęło poszukiwania źródła wycieku. Sytuacja jest na tyle poważna, że konieczne było odwołanie zajęć lekcyjnych.

- Szkoła została ewakuowana na polecenie pani dyrektor, łącznie było to 481 osób. Rodzice odebrali swoje dzieci, dzisiejsze zajęcia zostały odwołane. W chwili obecnej pogotowie gazowe ściągnęło dodatkowe zasoby i próbuje ustalić miejsce wycieku gazu z gazociągu – przekazał oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie w rozmowie z "Super Expressem".

