W studiu "Tańca z Gwiazdami" zapadła głucha cisza! Tym tańcem oczarowali wszystkich!

"Taniec z Gwiazdami": Padły pierwsze dziesiątki!

W minioną niedzielę ruszyła osiemnasta edycja "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Mimo dwudziestu lat na ekranie program cieszy się niesłabnącą popularnością. Producenci tanecznego show robią wszystko, by ściągnąć do "TZG" wiele znanych twarzy. Obecna edycja jest pod tym względem szczególnie udana. Na parkiecie zobaczymy bowiem nie tylko znanych influencerów, ale też wielkie gwiazdy polskiego kina.

Uczestnicy "Tańca z Gwiazdami" od kilku tygodni intensywnie trenują, by zaprezentować się na parkiecie od jak najlepszej strony i zdobyć upragnioną Kryształową Kulę. Oprócz trofeum zwycięska para może liczyć na nagrodę pieniężną - 200 tyś dla gwiazdy i 100 tyś dla tancerki lub tancerza.

W pierwszą niedzielę marca można było podziwiać pierwsze efekty. Były już też pierwsze zachwyty. W programie padły już bowiem "dziesiątki", które trafiły aż do trzech par! Pierwszą z nich byli Gamou Fall i Hanna Żudziewicz, których występ Ewa Kasprzyk nagrodziła pierwszą dziesiątką. W sumie otrzymali 35 punktów.

Zobacz również: Blask cekinów, złote frędzle i pióra w "Tańcu z Gwiazdami". Na te stroje Polsat wydał ponad 100 tysięcy?!

"Taniec z Gwiazdami": Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke zachwycili wszystkich!

Aktorka najwyższą notę podarowała również Izabelli Miko i Albertowi Kosińskiemu, którzy w sumie zdobyli 37 punktów. Ale to nie ich taniec najbardziej zachwycił wczoraj jurorów. Dwie dziesiątki otrzymali Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke! Tylko dwóch punktów zabrakło im do najwyższej noty!

Jednak jeden taniec wystarczył, by para numer 12 stała się czarnym koniem tej edycji "Tańca z Gwiazdami". Ich walc angielski sprawił, że w studiu Polsatu zapadła głucha cisza, a publiczność patrzyła się na nich jak zaczarowana! Również jurorzy byli pod ich urokiem. Pod nagraniem z ich występu od razu posypały się komplementy i głosy zachwytu!

Przepięknie! Czułam, że tak będzie; Rozbiliście bank. To było przepiękne. Oczko się zaszkliło!; Przepięknie tańczyli i ta cisza coś niesamowitego; Ciarki od pierwszego dźwięku; Przepraszam, czy to był finałowy taniec?!; Ach, ten Jacek! A z Magdą to już w ogóle para idealna. Ale oni nam dostarczą przeżyć w tej edycji - piszą zachwyceni internauci.

Zobacz również: Już wiadomo kto wygra "Taniec z Gwiazdami"? Iwona Pavlović nie ma wątpliwości!

31

Sonda Myślisz, że Małgorzata Potocka zajdzie daleko w najnowszej edycji programu "Taniec z gwiazdami"? Tak, ma duży potencjał Nie, szybko odpadnie Trudno powiedzieć Nie obchodzi mnie to